"Nunca se ha visto una cosa así en la historia de Puerto Rico, estos 10 días son históricos"

Cientos de miles de puertorriqueños tomaron las calles de la isla durante la jornada del lunes para exigir la renuncia inmediata de Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico involucrado en un escándalo tras filtrarse una serie de conversaciones con miembros de su círculo más cercano que incluyen insultos a rivales políticos, a minorías y burlas a la población.

► Ricky Martin, Daddy Yankee y Bad Bunny encabezan las nuevas protestas contra Roselló



► 3 claves para entender las protestas "sin precedentes" en Puerto Rico



► Ricky Martin anuncia su presencia en Puerto Rico en nueva protesta contra Roselló

El Comercio conversó al respecto con Norberto Barreto, académico puertorriqueño especializado en historia estadounidense y relaciones internacionales.

El Comercio conversó al respecto con Norberto Barreto, académico puertorriqueño especializado en historia estadounidense y relaciones internacionales.

Barreto posee un doctorado en Historia de Estados Unidos por la State University de Nueva York y una maestría en Historia por la Universidad de Puerto Rico.

- ¿Se ha visto algo similar en la historia de Puerto Rico?

Esta marcha es única por varias razones. Una, evidentemente, es por el tamaño. Se habló de hasta 1 millón de personas, por TV vi que habían ocupado una avenida enorme. Es inédita, también, porque en Puerto Rico no hay partidos políticos sino “tribus políticas” que defienden al líder de su partido y ataca a los otros, sin importar lo que digan. Esta marcha es única porque hay gente de todo el espectro político. Es única, además, porque marca la culminación de un proceso que inició hace más de 10 días con un reclamo consistente que el gobernador se ha visto ensañado en ignorar. Nunca se ha visto una cosa así en la historia de Puerto Rico. Por lo general protestan los mismos y se les acusa de ser unos revoltosos y de izquierda, pero ahora no pueden hacer eso porque hay gente de todos lados pidiendo que Rosselló renuncie. Los últimos 10 días son históricos.

"Esta marcha es única porque hay gente de todo el espectro político".

- ¿Con “tribus” se refiere a un fanatismo político?

Claro. En Puerto Rico hay tres partidos, dos de ellos mayoritarios, y el nivel de fidelidad muchas veces supera a la lógica y la razón. Lleva a gente a asumir actitudes que no entiendo. Pero esta vez eso se ha dado muy poco, gente del propio partido del gobernador le pide su renuncia o ha roto con él hace tiempo. Para reunir a un millón de personas en Puerto Rico… ningún partido logra eso. Es gente de todos lados, de todos los colores, de todas las ideologías, todos unidos por la gran indignación sumada a la terquedad del gobernador que no entiende que no tiene apoyo de nadie.

"Para reunir a un millón de personas en Puerto Rico… ningún partido logra eso".

Acabo de ver una entrevista que dio a Fox News donde le pidieron que diera el nombre de alguien que lo apoyara y no pudo dar ni un nombre. Fue un papelote, decía un nombre y esa persona había dicho que no lo apoyaba.

- Ya no es ni presidente de su partido…

Así es. Seguro lo que quiere es que lo enjuicien y lo expulsen, porque así ganaría un tiempo para seguir siendo gobernador.

- ¿La indignación se desató únicamente por los chats filtrados o es una consecuencia de muchos problemas?

Los chats fueron el punto de explosión. Pero Puerto Rico viene con una crisis económica desde hace 10 años producto de la quiebra de su modelo político y la incapacidad de los líderes de todos los partidos de gobernar la isla. De Puerto Rico han migrado entre 250 mil y 300 mil personas. La isla tiene un endeudamiento que no puede pagar. Entonces, eso ha traído que se adopten las medidas típicas que hemos visto en Grecia y otros países. Ahora, a eso le sumas un huracán como María en el 2017.

Finalmente, la gente siempre supo que Rosselló no tenía la capacidad para ser gobernador, no tenía ninguna experiencia de administración previa, el único elemento a su favor es que era hijo de un exgobernador y eso no te capacita para nada. Y encima de todo eso aparece este chat donde el gobernador y su entorno más cercano hacen comentarios misóginos, homofóbicos, se burlan de la pobreza y de la gente que murió en el huracán. Eso provocó una explosión social que el gobernador alimentó al no renunciar. Lo único que pudo acallar esto fue renunciar.

"la gente siempre supo que Rosselló no tenía la capacidad para ser gobernador, no tenía ninguna experiencia de administración previa, el único elemento a su favor es que era hijo de un exgobernador".

- ¿Puede ser obligado a renunciar?

Si no hay un juicio, no lo pueden expulsar. En ese caso, si él no renuncia se podría quedar ahí, pero el tema es que hoy en Puerto Rico no hay quien lo gobierne.

"el tema es que hoy en Puerto Rico no hay quien lo gobierne".

- ¿Es normal ver el apoyo de tantos artistas en temas políticos?

Hay artistas como Residente que sí son políticamente activos, pero Ricky Martin en Puerto Rico es un dios y hubo insultos contra él (en los chats privados). Es bien raro que los artistas asuman esa posición, solo confirma lo que te dije al principio: esto no es un movimiento ideológico, es un movimiento popular y masivo. Es interesante que las caras no sean políticos sino los artistas y los estudiantes, la gente joven. Yo nunca había visto algo así y para serte honesto me frustra no poder estar allá marchando.

"Es bien raro que los artistas asuman esa posición, solo confirma que no es un movimiento ideológico, sino popular y masivo".

- ¿Confía en el proceso de vacancia contra Rosselló?

Lo que pasa es que nuestra Constitución es muy parecida a la de EE.UU., al gobernador lo pueden vacar porque cometió un crimen o porque mostró una incapacidad moral en sus funciones. Acá, obviamente, está mostrando una incapacidad. Pero el problema con el residenciamiento es eso, se presta a interpretación. Yo creo que si no renuncia no quedará más remedio que residenciarlo, ellos tienen los votos para hacerlo pero aún no lo quieren ejercer porque no quieren despedir a su propio líder político y hay toda una serie de aparentes negociaciones tras bambalinas para que salga. Lo que pasa es que cada vez que se ha buscado un acuerdo, él aparentemente lo ha rechazado. Lo que le conviene a Puerto Rico, por el tema de volver a restablecer el orden, es que renuncie y entre un gobernador transitorio. Hay todo un orden para eso.

- ¿Cuál es?

El equivalente al ministro de Relaciones Exteriores ocuparía el cargo. Sino, lo haría el ministro de Justicia. Lo que está claro es que Rosselló no tiene control del país, del gobierno, ni de su partido y está solo, arrinconado con su terquedad. Es increíble.

"Lo que está claro es que Rosselló no tiene control del país, del gobierno, ni de su partido y está arrinconado con su terquedad".

- ¿EE.UU. debería asumir cierta responsabilidad en esta crisis?

No podemos olvidar que Puerto Rico es una colonia de EE.UU. y en esta crisis económica hay mucha responsabilidad de ellos. Siempre se ha especulado quién filtró los chats y hay analistas que consideran que Washington lo habría hecho. Aunque no entiendo por qué lo harían. Sobre la responsabilidad, claro que la tienen sobre todo en términos generales de la crisis. En una época los gobernadores de Puerto Rico eran nombrados por el presidente de EE.UU. y los podía remover, pero ahora ya no. Lo que sí hay es una presión del Gobierno Federal que la pueden usar con mucho éxito. Varios senadores ya pidieron la renuncia de Rosselló públicamente. Pero a este hombre no le entran balas, es un caso psiquiátrico.