Influencia sin fronteras

Miguel Ángel Valqui Güimack, arqueólogo de la Universidad de San Marcos y alumno de la maestría en Egiptología en la Universidad Alcalá.

— ¿Qué significado tiene un hito como el descubrimiento de la tumba de Tutankamón para el mundo de la arqueología?

La principal fue su espectacular estado de conservación. Pero no solo debemos de mirar estos objetos como creaciones artísticas, sino que han ayudado a entender los usos, costumbres y tradiciones culturales de la élite gobernante en esta época del Egipto Antiguo. Finalmente, este tipo de descubrimientos que dan la vuelta al mundo entero animan a investigadores a voltear la mirada a los lugares donde se podrían dar casos similares y a instituciones públicas y privadas a brindar apoyo. Sin embargo, la tarea de los científicos dedicados al estudio de las sociedades del pasado, no es la de descubrir grandes hallazgos arqueológicos, sino la de conocer la historia y entender los procesos sociales y culturales que atravesaron dichas sociedades, para luego generar conocimientos científicos que debería transmitirse no solo al mundo académico sino a la población en general, ya que forma parte del legado de toda la humanidad.





— ¿Qué motiva a que un arqueólogo peruano curse estudios en egiptología?

Personalmente, desde el colegio me ha fascinado la historia de las sociedades del pasado como Egipto, Grecia, Roma o Mesopotamia. Además de las nuestras, que las conocí, principalmente, por los libros de historia y las películas. Sobre Egipto, me fascinó sus monumentos, su religión, su paisaje y su historia. Como profesional, decidí llevar estudios en egiptología no solo por esa fascinación personal que siempre he tenido por su cultura, sino también porque, a nivel mundial, el Egipto Antiguo es una de las sociedades mejor estudiadas y conocidas, a pesar de sus propios vacíos. Por ello es importante que los científicos especializados en sociedades del pasado la conozcan y puedan compararla con otras civilizaciones antiguas, como, por ejemplo, la sociedad inca. De esta forma, tendremos una mirada más amplia de la diversidad y riqueza cultural que la humanidad ha ido desarrollando en diferentes lugares de nuestro planeta, comprendiendo que no hay un solo camino para un proceso civilizatorio, sino muchos.





— Howard Carter tuvo una destacada labor de difusión tras el descubrimiento de la tumba, ¿qué se podría replicar -o se ha replicado- en los grandes descubrimientos arqueológicos de nuestro país?

Creo que la difusión de los descubrimientos arqueológicos es importante para todos, para el investigador es una forma de dar a conocer sus investigaciones no solo a la comunidad científica, sino a la población en general, y a la vez, tener la oportunidad de recibir apoyo para seguir los estudios. En el caso del descubrimiento de Tutankamón la difusión fue impresionante, se llegaron a realizar películas, novelas, exposiciones a nivel mundial, entre otras. Podemos tomar como ejemplo estas formas de difusión y aplicarlas a nuestros propios descubrimientos y, quizás, realizar películas, novelas, museos temáticos, entre otros, que lleguen a la población no especializada y puedan aprender la historia de estos descubrimientos de una manera interactiva y divertida. Claro, sin descuidar la rigurosidad histórica y científica de estos descubrimientos que debe de respetarse y cuidarse.





— Los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón parecen la oportunidad perfecta para que resurja la fiebre por la egiptología, ¿cómo has visto esto durante los últimos años? ¿Se mantuvo como uno de los temas más interesantes para los nuevos arqueólogos o fue sustituido por otro?

Desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, qué investigador dedicado a la egiptología no ha soñado con toparse con un descubrimiento similar. Pero esto no es algo que suceda comúnmente. En el imaginario de la gente está que todas las tumbas de los monarcas egipcios presentan circunstancias similares, pero no es el caso, la mayoría están saqueadas y alteradas. La historia e importancia de Tutankamón sigue vigente no solo en el imaginario de la población en general, sino en los investigadores. Sin embargo, han surgido otros temas de similar importancia y que han motivado a muchos investigadores a explorar casos. Por ejemplo, la búsqueda de la tumba de la reina Cleopatra que hasta la actualidad no se ha encontrado, cuyo descubrimiento generaría un impacto mayor o igual que la de Tutankamón.