Según el Gobierno de Japón, el misil registró una altura máxima cercana a los 1.000 kilómetros y una distancia final de 4.600 kilómetros. Si bien voló durante aproximadamente un minuto sobre la prefectura de Aomori antes de aterrizar en el Océano Pacífico a unos 3.200 kilómetros de Japón, se trata del proyectil que ha recorrido una mayor distancia hasta la fecha de todos los probados por Pyongyang.

El diario “The Japan Times” señala que, tras el lanzamiento, el sistema de alerta J-Alert de Japón se activó por primera vez desde el 2017, con alertas emitidas para Hokkaido y la prefectura de Aomori, así como para las islas Izu de Tokio, donde se instó a los residentes a refugiarse.

La reacción de Japón y sus aliados no se hizo esperar. Ocho aviones militares japoneses y cuatro estadounidenses realizaron ejercicios al oeste de la región japonesa de Kyushu. En la respuesta conjunta también participó Corea del Sur, que ejecutó junto a la fuerzas estadounidenses un simulacro de bombardeo de precisión con aviones F-15K de Seúl y F-16 de Washington.

Una foto facilitada por el Ministerio de Defensa de Corea del Sur muestra los cazas F-15K de Corea del Sur (atrás) volando sobre Corea del Sur. (Foto: EFE) / South Korean Defense Ministry HA

“La reciente serie de acciones de Corea del Norte, incluidos sus persistentes y crecientes lanzamientos, amenazan la paz y la seguridad de la región y del mundo, y son un serio desafío para toda la comunidad internacional, incluido nuestro propio país”, dijo a la prensa el ministro de Defensa japonés, Yasukazu Hamada.

¿Qué busca Pyongyang?

La alarma por el reciente lanzamiento norcoreano es palpable. El internacionalista especializado en Asia y profesor de la Universidad San Marcos, Carlos Aquino, destaca que lo primero que este nuevo ensayo significa es que Corea del Norte está reiniciando sus actividades balísticas con fuerza, pues ya ha lanzado más misiles que en el 2019.

“Lo más importante del misil lanzado este martes es que es el más largo que ha lanzado Pyongyang, el que ha recorrido más distancia. Es el primero sobre Japón en cinco años y ha despertado bastantes temores, aunque el misil pasó a miles de kilómetros de Japón, de todas maneras es interesante porque es un misil que puede alcanzar incluso Hawái. El tema es que este es un misil de largo alcance y que vuela muy alto”, dice a El Comercio.

“Este acto es bastante provocador, primero porque no son tiempos ordinarios. Tenemos la invasión rusa a Ucrania, el enfrentamiento cada vez mayor entre China y Estados Unidos con Taiwán como pieza importante, el tema de que cada vez Estados Unidos, Japón y Corea del Sur reafirman su alianza”, agrega.

“The Japan Times” recuerda que tan solo desde el 25 de setiembre Corea del Norte ha realizado lanzamientos cinco veces, disparando un total de ocho misiles. “Se trata de un ritmo frenético que ha reavivado los recuerdos del período de ‘fuego y furia’ hace cinco años que, según algunos, llevó al mundo al borde de una catástrofe nuclear”.

Tokyo (Japan), 04/10/2022.- A pedestrian walks past a screen displaying news reporting of North Korea's launch of a ballistic missile in Tokyo, Japan, 04 October 2022. North Korea launched a ballistic missile over Japan that landed in the Pacific Ocean, the exclusive economic zone (EEZ) of Japan, about 3000km east of Japan. Japan issued the warning J-Alert to citizens after the missile launch. The display shows the vector of the North Korean missile from North Korea to the EZZ in the Pacific Ocean. Guam is shown at center bottom. (Japón, Tokio) EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA / KIMIMASA MAYAMA

Aquino enfatiza que Corea del Norte tiene una serie de misiles de corto, medio y largo alcance y el nuevo lanzamiento demuestra que el régimen de Kim Jong-un “sigue en ese intento de desarrollar misiles que prácticamente abarquen Japón, Hawái y Guam, donde están las más grandes instancias militares de Estados Unidos en el Pacífico, además que puedan proteger a la misma Corea del Norte”.

Los análisis también apuntan a que el nuevo lanzamiento de Pyongyang sería una respuesta a las maniobras conjuntas en el mar de Japón que Tokio, Washington y Seúl realizaron la semana pasada para “contrarrestar los desarrollos armamentísticos norcoreanos de SLBM (misiles balísticos que se disparan desde un sumergible)”, en las que participó el portaaviones estadounidense USS “Ronald Reagan.

Amenaza nuclear y clara advertencia

Detrás de la alarma por el lanzamiento de este martes está la amenaza de un eventual ataque nuclear. Este tipo de misiles son capaces de llevar ojivas nucleares, lo que hace que objetivos como Corea del Sur, Japón y Guam -donde hay bases militares estadounidenses- queden al alcance de Pyongyang, que ha realizado hasta ahora seis ensayos de armas nucleares, el último en el 2017.

De hecho, los ensayos con armas de largo alcance están prohibidos por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Tras el ensayo norcoreano Estados Unidos pidió una reunión urgente de la ONU. Según la agencia AFP, altos funcionarios de Washington y de Seúl llevan meses advirtiendo que Kim Jong-un prepara una nueva prueba nuclear.

La trayectoria del misil disparado por Corea del Norte. (AFP).

“Lo que más preocupa es que este podría ser el preludio para lo que sería otra explosión nuclear, porque en el 2016 y en el 2017 Corea del Norte realizó seis pruebas nucleares y su objetivo con estos misiles y con las bombas nucleares es desarrollar bombas atómicas pequeñas que se pueden poner en un mísil. Todo indica que esta prueba nuclear podría realizarse después del Congreso Nacional del Partido Comunista Chino que empieza el 16 de octubre, entonces todo indica que esto son preparaciones y pruebas para poder hacer ese misil”, señala Aquino.

La vocera del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Adrienne Watson, afirmó que “Estados Unidos continuará con sus esfuerzos para limitar la capacidad (norcoreana) para avanzar en sus programas prohibidos de misiles balísticos y armas de destrucción masiva, incluso con aliados y socios de Naciones Unidas”.

El experto añade que a inicios de este mes Corea del Norte estableció en su Constitución que es un Estado nuclear y que toda conversación y negociación que busque la desnuclearización está descartada. Tampoco descartaron un ataque preventivo con armas nucleares si creen que su país está amenazado, lo que indica que Corea del Norte va a seguir ensayando sus misiles.

“La idea es desarrollar una capacidad nuclear y no para prevenir un ataque -porque para eso no necesita armas nucleares. Lo que busca Corea del Norte es la reunificación de la península, obviamente bajo sus propios términos, quieren que se vayan las bases militares de Estados Unidos y alcanzar una superioridad militar frente a Corea del Sur no en armas convencionales, sino en este tipo de misiles, especialmente en bombas atómicas. Quiere escalar tanto y sembrar tanto temer de que podría usar una bomba atómica para que Estados Unidos se vaya y los deje solos ante Corea del Sur y ahí atacar”, concluye.