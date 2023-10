Como ya es común en China, donde la información pública se limita a los datos autorizados desde el gobierno central, no se conocen mayores detalles sobre la destitución de Shangfu más allá de que formaría parte de una reestructuración de la cúpula dirigencial china.

Junto a Shangfu fueron relevados los ministros de Ciencia y Tecnología, Wang Zhigang, y de Finanzas, Liu Kun. Además, se retiró del Consejo de Estado a Qin Gang, excanciller cuya salida del cargo fue bastante similar a la del general.

En julio de este año, después de haber desaparecido por casi un mes de la escena pública, se anunció la expulsión de Gang del gabinete, luego de haber laborado como canciller desde diciembre del 2022.

En julio de este año, después de haber desaparecido por casi un mes de la escena pública, se anunció la expulsión del canciller Qin Gang del gabinete.

“Que estos dos altos funcionarios hayan desaparecido sin ninguna explicación indicaría que podrían haber cometido alguna falta grave. Lo que se está haciendo ahora es confirmar las especulaciones que todo el mundo se planteaba. Pero lo que no se sabe es qué falta cometieron”, dice a El Comercio el director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Carlos Aquino.

“Se especula que en el caso del ministro de Defensa podría deberse a unos malos manejos mientras estaba como encargado del sector, pero solo se especula, no se sabe si ese sea el motivo real. En el caso del canciller destituido hay varias teorías también, que van desde un affaire extramarital hasta haber cometido una infidencia. Pero son todas especulaciones. Lo único que podría confirmar qué ha pasado sería si son acusados judicialmente, que alguna veces sucede”, agrega.

Al respecto, la única información que ha trascendido fue la divulgada por la agencia Reuters el 16 de septiembre, cuando citó fuentes que aseguraban que Shangfu estaba bajo investigación por sospechas de corrupción vinculadas con la compra de equipos militares.

Para entonces, el ministro ya había desaparecido. La última vez que se le vio en público fue el 29 de agosto, cuando participó del Tercer Foro de Paz y Seguridad China-África celebrado en Beijing. El militar de 65 años debía asistir el 7 y 8 de septiembre a una cumbre sobre cooperación en Defensa a celebrarse en Vietnam pero canceló a última hora.

En el caso de Gang, a sus 57 años se había convertido en uno de los cancilleres más jóvenes en la historia del gigante asiático. Llego al cargo luego de haber cumplido dos años como embajador en Estados Unidos y haberse desempeñado como vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde su destitución, el gobierno no se ha pronunciado al respecto pese a las insistencias de la prensa extranjera.

“Ese es el sistema político chino. Desde el punto de vista occidental es opaco porque acá tenemos una prensa libre, los políticos hablan en los medios, hay oposición, hay partidos. A veces los opositores tienen información que los ciudadanos no manejamos. Pero en China, para comenzar, no hay oposición. Tampoco hay prensa libre, solo una voz unificada que es la del Partido (Comunista Chino - PCCh). No hay forma de saber algo que no sea lo que quiere el Gobierno. Lo único que podemos hacer los que estamos fuera de China es esperar las confirmaciones que vayan llegando”, explica Aquino.

En China "no hay forma de saber algo que no sea lo que quiere el Gobierno", explica Aquino. / Agencia AFP

Muerte política

Pero lo más grave, tanto para Shangfu como para Gang, no fue su cese al frente de sus respectivos ministerios sino la expulsión del trascendental Consejo de Estado, pues esto equivale a una sentencia final dentro de la política china.

“El Consejo de Estado tiene incluso más peso que los ministros. En China hay 105 o 110 millones de miembros del Partido Comunista, de entre ellos se elige a los 2.200 miembros del Congreso del Pueblo, a los 220 del Comité Central, a los 24 del Politburó y luego está el Comité Permanente del Politburó, conformado por siete personas que deciden el futuro del país. El Consejo de Estado está formado por miembros del Comité Central pero elegidos para ese cargo. Ellos definen la política del país”, detalla el experto.

La llegada de ambos al Consejo de Estado, además, se habría producido por recomendación del propio Xi Jinping, un factor que solo aumenta el interés por conocer las razones detrás de sus repentinas salidas.

Tanto Shangfu como Gang llegaron al Consejo de Estado recomendados por Xi Jinping.

Según Aquino, sin embargo, estas destituciones no tendrían mayor efecto en la política que aplica China ni en su forma de relacionarse con el exterior, debido a que el gigante asiático se guía por lineamientos partidarios y no por las disposiciones de los ministros de turno.

“China tiene una política de Estado. Se supone que el ministro de Defensa o de Relaciones Exteriores son los más importantes en su área en casi cualquier país, pero allá no necesariamente. En China hay un gobierno paralelo, el del partido. El jefe de Relaciones Internacionales del PCCh tiene más peso que el propio canciller, por ejemplo. Antes de Qin Gang el canciller fue Wang Yi, quien también es Director de Asuntos Exteriores del Comité Central del PCCh, y ahora volvió a serlo en reemplazo del defenestrado ministro. En el caso de Defensa, también hay un encargado militar con más peso que el propio ministro. Entonces las políticas no cambian, solo quién las implementa”, explica.