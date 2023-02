Opinión

Bukele ya no puede ocultar que pactó con las pandillas

Por Eduardo Escobar, Abogado, director de Acción Ciudadana

Lo divulgado por Estados Unidos confirma la información que ya se tenía en El Salvador y que fue generada por el periodismo de investigación: la baja de homicidios era consecuencia de algún entendimiento entre el Gobierno de Nayib Bukele y las pandillas.

Ahora al Gobierno se le hace cada vez más difícil ocultar dicha información; hasta el momento había tenido éxito.

Además, hasta antes del estado de excepción, y a pesar del entendimiento entre las pandillas y el Gobierno, en el país se seguían perpetrando homicidios, pero el Gobierno ya no procedía contra las pandillas para estar en paz con ellas.

Tras conocerse la información, ahora estamos a la expectativa para ver si se activa una acción judicial contra los funcionarios señalados o si hay alguna consecuencia legal en Estados Unidos. Falta saber si estas personas van a tener la calidad de imputados, partícipes, cómplices o de testigos. Y vamos a ver cuál será la reacción del Gobierno si estas personas son imputadas y pedidas en extradición.

En El Salvador, la Fiscalía ya estaba investigando la relación de Bukele con las pandillas, porque esta no es nueva, venía desde el 2015, cuando él era alcalde de San Salvador. Hay evidencia de reuniones de funcionarios de esa alcaldía con pandilleros. Algunos fueron detenidos en su momento. Pero hay que recordar que debido a dicha investigación se destituyó al fiscal, ello se dio una vez que el partido de Gobierno, Nuevas Ideas, tomó el control de la Asamblea Legislativa. Ahora no hay una nueva investigación sobre lo revelado en Estados Unidos y creo que no la habrá porque quien controla la Fiscalía es del Gobierno.

En cuanto a la reacción de la población, en anteriores revelaciones parte de la opinión pública creía en las denuncias, mientras que otros decían que era algo inventado por la oposición para perjudicar al Gobierno. Hoy una posibilidad es que la gente pueda decir "lo hicieron, pactaron, está mal eso, pero ya nos resolvieron el problema de la criminalidad".