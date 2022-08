Zamora fue arrestado el viernes 29 de julio mientras se encontraba en un almuerzo familiar. La Fiscalía lo acusa por lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias y conspiración. Sin embargo, diversas organizaciones resaltan que el operativo se produce poco después de un nuevo destape del medio que dirige, asiduo crítico de los gobiernos de las últimas dos décadas, incluido el del actual presidente Alejandro Giammattei.

Los esfuerzos de la Fiscalía por asegurar que la detención de Zamora no guarda relación con su oficio parecen contradictorios con las acciones que tomaron el mismo día. La redacción de El Periódico fue intervenida, su edición retrasada y las cuentas del medio congeladas.

“No hay ninguna duda de que la justicia de Guatemala no es independiente. Todos los órganos del Estado están en manos de la alianza oficialista que coordina el presidente y están a punto de hacerse también con la Procuraduría de Derechos Humanos, el único órgano que no controlaban”, explica a El Comercio Enrique Naveda, periodista y fundador de Plaza Pública.

Zamora fue detenido el 29 de julio en su domicilio, la Fiscalía lo acusa de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias y conspiración. / JOHAN ORDONEZ / AFP

ZAMORA EN LA MIRA

Pero esta no es ni de lejos la primera vez que la seguridad o incluso la vida de Zamora se ve amenazada por su labor, clara muestra de ello es que desde el 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado garantizar medidas de protección para el periodista. Pese a ello en el 2008, durante el gobierno de Álvaro Cólom, fue secuestrado, drogado y abandonado a las afueras de la ciudad tras denunciar una mafia que involucró al Ejecutivo, grupos criminales y el Ejército.

Para el 2013, cuando Otto Pérez Molina ostentaba la presidencia, el sitio web del medio sufrió un ataque cibernético que provocó la caída de la página por algunos días. Un año más tarde, Zamora fue vigilado por agentes de la policía y periodistas de su diario vetados de actos del Gobierno. El Periódico fue uno de los primeros medios en denunciar la red de corrupción en el Gobierno por la que Pérez Molina terminó perdiendo la presidencia y siendo procesado judicialmente.

Jimmy Morales alcanzó la presidencia en el 2016. Durante su mandato, la CICIG, aquel órgano creado en colaboración con la ONU para combatir a la corrupción en el país, encontró información sobre un complot para atentar contra Zamora. Esto obligó a que el periodista se exilie durante siete meses fuera del país.

En el 2003, la familia de Zamora se tuvo que exiliar luego de que hombres armados irrumpieran en la vivienda del periodista para amenazarlo. / MYNOR DE LEON / AFP

LA ERA GIAMMATTEI

Con la llegada de Alejandro Giammattei a la presidencia en el 2020 cabía la esperanza de que la situación mejoraría para la prensa, pero el tiempo ha demostrado que esto está lejos de cambiar.

A modo de radiografía, podemos observar que del 2012 al 2022 Guatemala ha pasado de ocupar el puesto 98 al 124 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que realiza la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Durante la campaña electoral, RSF y la Asociación de Periodistas de Guatemala instaron a los candidatos a adoptar una serie de compromisos que permitan ejercer el periodismo en el país. Entre ellos destacaba, por ejemplo, la puesta en práctica del Programa de Protección a Periodistas, una iniciativa surgida en el 2016 que pronto fue abandonada por el Gobierno. Por otro lado, se solicitaba evitar la confrontación desde el Ejecutivo, fortalecer los organismos de justicia y protección, además de evitar instrumentalizar los recursos estatales con el fin de castigar o favorecer a los medios dependiendo de su actitud hacia las cúpulas de poder.

Todas estas solicitudes fueron condenadas al olvido durante estos dos primeros años de Giammattei.

El gobierno de Alejandro Giammattei, quien llegó a la presidencia de Guatemala en el 2020, se ha visto salpicada por una serie de escándalos de corrupción. / JOHAN ORDONEZ / AFP

El actual gobierno guatemalteco se ha visto salpicado por una seguidilla de denuncias de corrupción y cooptación del poder. Resaltan entre ellas, por ejemplo, el millonario contrato para la compra de vacunas rusas Sputnik V contra el COVID-19 por la que finalmente no recibieron ni la mitad de dosis prometidas, testimonios de un exministro que aseguraba haberle pagado al presidente para que le permita continuar con su red de corrupción dentro del Ejecutivo o la reunión con empresarios rusos y suizos para que desde el Gobierno se silenciara a la prensa que denunciaba el daño ambiental causado por una de sus minas.

“Si con Jimmy Morales se deterioró la lucha contra la corrupción, ahora esta se ha profundizado a niveles insólitos según los índices internacionales”, comenta Naveda.

El escándalo por la millonaria compra de vacunas rusas contra el COVID-19 provocó una serie de manifestaciones contra Giammattei en la que incluso se pedía su renuncia al cargo. / JOHAN ORDONEZ / AFP

Esta situación se ha visto reflejada principalmente en dos actores fundamentales: los fiscales y la prensa. Según Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala que encabezó la lucha anticorrupción entre el 2014 y el 2018, 24 operadores de justicia han tenido que salir del país entre el 2014 y el 2021 por persecución desde el poder. La misma Aldana se encuentra exiliada.

Por el lado de la prensa, la Asociación de Periodistas de Guatemala alertó en julio que durante el gobierno de Giammattei se han producido 66 agresiones a la libertad de expresión y 350 ataques contra la prensa.

“El arresto y la persecución contra Zamora es probablemente el momento más resonante y visible en todo este proceso de deterioro de la libertad de expresión. Pero se ha dado gradualmente y afectado a muchos periodistas, defensores de derechos humanos y activistas”, explica Naveda.

Tras su detención, Zamora fue enviado a prisión preventiva en el cuartel Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala. El periodista anunció, además, que se declaraba en huelga de hambre. Esto ha provocado la condena del gremio guatemalteco, organismos supranacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y diferentes grupos internacionales.

“Ha producido desánimo y mucha desazón, pero también indignación, llevando a la movilización. Es la primera vez que yo recuerdo que todos los gremios periodísticos del país saquen un comunicado conjunto, hubo un pequeño paro de periodistas y mucho apoyo internacional”, resume Naveda.

El lunes posterior a la detención de Zamora, el gremio periodístico guatemalteco salió a las calles a manifestarse por lo que consideran un ataque directo a la libertad de prensa en el país. / JOHAN ORDONEZ / AFP