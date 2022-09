La perversa muestra de los presos políticos es la manera en que el gobierno de Nicaragua -dirigido por el matrimonio Ortega-Murillo- quiere decir al mundo que cualquier disidencia será castigada. Pero también se trató de pruebas de vida para sus familiares, pues muchos de ellos no los habían visto desde que fueron detenidos.

De los 27 que fueron exhibidos había siete ex precandidatos presidenciales, periodistas y estudiantes que lideraron las marchas contra el gobierno en el 2018, pero también activistas de derechos humanos y académicos.

Juan Sebastián Chamorro, bastante más delgado de lo habitual, fue presentado en traje de presidiario ante una audiencia judicial. El excandidato a presidente no ha podido ni ver ni llamar a su esposa e hija desde su encierro en junio del 2021. AFP / CESAR PEREZ

“Los han mostrado así con el propósito de humillarlos públicamente”, comenta a El Comercio el abogado nicaragüense Gonzalo Carrión, experto en derechos humanos e integrante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, quien vive exiliado en Costa Rica, y agrega que la decisión de exhibirlos se debió también a la presión nacional e internacional sobre la manera en que los presos políticos están siendo maltratados en las cárceles.

De hecho, todos mostraron bastantes kilos menos, lo que ha acrecentado la preocupación entre sus familiares.

“Fue impactante verlo. Verlo así tan delgado fue muy fuerte, mi primera reacción fue llorar, atacarme en llantos como una niña”, reveló Raití Larios, hija del activista Irvin Larios, en una conferencia de prensa virtual.

Lo mismo expresó Renata Holmann, hija del gerente general del diario “La Prensa”, Juan Lorenzo Holmann, detenido en abril del 2021. “En el momento que vi las fotos me sentí con el corazón completamente encogido, y también sentí que me desmoroné esa tarde, y que todo el día no podía sacarme esa imagen de mi papá, completamente deteriorado, se nota que ha perdido muchísimo peso, se ve completamente demacrado y consumido”, dijo.

La exguerrillera sandinista Dora María Téllez, actual opositora de Daniel Ortega, es trasladada de su celda para ser mostrada públicamente por la policía. FOTO AFP / CESAR PEREZ

“Desde los movimientos defensores de derechos humanos estamos denunciando permanentemente los abusos en perjuicio de la calidad de vida en la que están sometidos los presos políticos, además de tratos crueles e inhumanos. Esta presentación se hizo después de más de un año de estar privados de la libertad”, afirma Carrión.

El abogado denuncia que, a diferencia de los presos comunes, las visitas penitenciarias para los presos políticos no están regularizadas.

Muchos de los presos políticos están recluidos en El Chipote, que para Carrión es “el principal centro de tortura que hay en Nicaragua”. “Pero sabemos que los 205 presos están en, al menos, cinco centros penitenciarios en todo el país”, añade.

“Nosotros hemos documentado al menos 150 testimonios que dan cuenta de diferentes formas de tortura en diferentes cárceles del país y hasta en centros clandestinos”.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pronunciando un discurso durante la conmemoración del 43 aniversario de la fundación del Ejército de Nicaragua, en la Plaza de la Revolución en Managua, el 2 de septiembre de 2022. (Foto de Jairo CAJINA / Presidencia de Nicaragua / AFP) / JAIRO CAJINA

Más acosos

El régimen, entre tanto, no descansa en la captura de más disidentes. El pasado viernes 16, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que el gobierno de Ortega-Murillo está tomando como “rehenes” a familiares de los opositores, con el fin de obligarlos a que entreguen a sus parientes. “Este comportamiento delincuencial no tiene precedentes en la historia, no es característico de ninguna dictadura, posee los ribetes de un secuestro donde el secuestrador se apodera de víctimas inocentes, las toma como rehenes para lograr capturar a la persona a quien quiere secuestrar”, señaló el Cenidh en un comunicado.

“Yo he estado en comunicación con familiares de dos personas que han sido secuestradas recientemente, los detienen en horas de la madrugada, sin orden de captura ni allanamiento. Se sabe de varios más pero su entorno te pide que no los nombres por las amenazas que reciben. Porque el familiar que denuncia o publica en sus redes sociales, eso tiene costo, y también se le priva de la libertad a quien denuncia. Y por eso también están en el exilio abogados y abogadas que defienden a disidentes. Familiares de personas presas políticas han salido del país por ese asedio”, revela Carrión, quien también formó parte del Cenidh.

Denis Madriz, de 28 años, fue secuestrado y asesinado durante las protestas de 2018. Su funeral y el de otros jovenes opositores también se convirtieron en actos de reivindicación de la ciudadanía.

¿La oposición, entonces, ha sido desmantelada en Nicaragua?

El abogado prefiere hacer a un lado el tinte político. “La oposición se asocia a una casilla partidaria, pero en Nicaragua las protestas de abril del 2018 fueron gigantes, de grandes demostraciones de ciudadanía que rompió con el esquema tradicional de partidos políticos y de oposición vinculada a los partidos. Esas movilizaciones fueron respondidas con armas y represión de la más violenta. Son miles de personas las que hemos salido del país en ese contexto de persecución y es una persecución que va más allá de la definición clásica de opositores, son ciudadanos que reclamaron derechos”.

Pese a todo, Gonzalo Carrión es optimista. En su juventud pudo ver la caída de la dictadura somocista y sabe que, en algún momento, verá la caída de Daniel Ortega.

“Nicaragua va a ser libre por la decisión del pueblo nicaragüense que lucha por su libertad, pero la solidaridad internacional también es importante. Durante el somocismo yo sentía desolación viendo al ejército que mataba a la gente, nunca nos imaginamos que Somoza iba a ser derrotado. Pero esta dictadura también va a caer”.