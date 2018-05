Rudy Guiliani, el abogado del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el origen de la investigación de la llamada trama rusa en las últimas elecciones estadounidenses fue "ilegítimo".

"No estoy diciendo que (el fiscal especial Robert) Mueller sea ilegítimo. Estoy diciendo que la base sobre la que fue nombrado fue ilegítima", señaló Giuliani en el programa State of the Union de la cadena televisiva estadounidense CNN.

El abogado se refería a la filtración de un polémico memorando confidencial por parte del ex director del FBI, James Comey, en el que se recogen conversaciones entre él y Trump y que está considerado como parte central de la trama rusa.

Preguntado sobre si la investigación de Mueller es lícita ahora, el letrado dijo que "ya no", citando los informes de un informante del FBI que contactó a tres asesores del entonces candidato republicano por sus posibles lazos con Rusia.

Trump presionó esta semana al Departamento de Justicia para que investigue si sus agentes o los del FBI vigilaron por motivos políticos su campaña electoral en 2016, y logró que esas agencias se comprometieran a compartir información sobre el tema con el Congreso.

Históricamente, Justicia y el FBI han operado con independencia de la influencia política de la Casa Blanca, y no han permitido que los presidentes se metan en sus investigaciones.

Sobre la posibilidad de que el mandatario se entreviste con el fiscal especial Mueller, Guiliani aseguró que su equipo legal no le recomendará a Trump que lo haga hasta que no estén seguros de que no es "una trampa".

"No vamos a sentarlo si es una trampa para (que cometa) perjurio. Quiere explicar que no hizo nada malo", sentenció el letrado.

Trump ha exigido en repetidas ocasiones "parar" la investigación rusa de Mueller y ha citado su presunto coste de 20 millones de dólares como una de las razones para hacerlo, abriendo una nueva línea de ataque a la pesquisa que afecta a su entorno.

Mueller investiga desde mayo de 2017, de manera independiente al Gobierno, los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y el Kremlin, al que las agencias de inteligencia de EE.UU. acusan de interferir en las elecciones de 2016.

Fuente: EFE