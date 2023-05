Se calcula que entre 2.000 y 2.500 partidarios del expresidente Donald Trump entraron por la fuerza al Congreso de Estados Unidos mientras los legisladores estaban reunidos para certificar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre del 2020, donde ganó el demócrata Joe Biden.

Más de 1.000 personas han sido detenidas por el asalto al Capitolio. De ellas, algo más de 500 han sido condenadas: más de la mitad recibieron penas de prisión y el resto están con sentencias de libertad condicional o arresto domiciliario.

El asalto al Capitolio. (AFP).

Hasta antes del pasado jueves, la condena más fuerte la había recibido Peter Schwartz, un hombre de Kentucky que el 5 de mayo fue sentenciado a 14 años de prisión por atacar a la policía con spray de gas pimienta y una silla mientras irrumpía en el Capitolio.

En esta imagen tomada por la cámara corporal de un policía se ve a Peter Schwartz en el círculo rojo cuando usa un recipiente de aerosol pimienta contra policías el 6 de enero de 2021. (Departamento de Justicia vía AP)(Uncredited / Associated Press).

Los fiscales habían recomendado una pena de 24 años y 6 meses de cárcel para Schwartz, un soldador de 49 años con una larga lista de antecedentes criminales.

Antes de conocer su sentencia Schwartz se dirigió brevemente al juez y dijo: “Lamento sinceramente el daño que el 6 de enero ha causado a tantas personas y sus vidas”.

El juez manifestó que no creía en la declaración de Schwartz y señaló su falta de remordimiento, pues día después del asalto al Capitolio, el hombre escribió en Facebook que lo sucedido era la “apertura de una guerra”.

5 personas fallecieron

durante el asalto al Capitolio y más de 140 policías resultaron heridos.





“Estuve allí y ya sea que la gente lo reconozca o no, ahora estamos en guerra”, dijo Schwartz.

Esa publicación fue considerada como un agravante en el juicio a Schwartz.

A continuación, las últimas 3 condenas emblemáticas por el asalto al Capitolio:

El fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, fue sentenciado a 18 años de prisión por conspiración sediciosa en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio. (Foto: AP).

1.- Stewart Rhodes, fundador de los Oath Keepers: 18 años prisión

Stewart Rhodes, el fundador del grupo extremista Oath Keepers, fue condenado el jueves a 18 años de prisión por conspiración sediciosa.

Se trata de la primera condena dictada por dicho delito en el contexto del asalto al Capitolio y es hasta el momento la persona que más tiempo pasará en prisión por su papel en lo ocurrido el 6 de enero del 2021.

“Usted representa una amenaza persistente y un peligro para el país”, dijo el juez federal Amit Mehta al justificar la severidad de la pena contra Rhodes.

“La conspiración sediciosa es uno de los delitos más graves que puede cometer un estadounidense”, añadió.

“Lo que no podemos tener de ninguna manera es un grupo de ciudadanos que, porque no les gustó el resultado de una elección, o porque no creyeron que la ley se siguió como debería ser, fomentaron la revolución”, argumentó el juez. “Eso es lo que usted ha hecho”.

Oath Keepers fue fundada por Steward Rhodes

en el año 2009 y llegó a ser una de las milicias antigubernamentales de derecha más grandes de Estados Unidos.

Según la justicia de Estados Unidos, los Oath Keepers participaron en el asalto al Capitolio con un arsenal de armas.

Durante el juicio, el fiscal sostuvo que Stewart Rhodes y otros miembros de su milicia tenían armas de fuego en un hotel de Virginia el 6 de enero del 2021 y estaban dispuestos a usarlas. Los acusados negaron los cargos, pero la fiscalía mostró grabaciones en las que Rhodes lamentaba no haber llevado sus armas al asalto al Capitolio y decía que podría haber colgado de una farola a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, según el diario español “El País”.

El juez Mehta aceptó el argumento de la Fiscalía de que el plan de los Oath Keepers para impedir violentamente que Biden se convirtiera en presidente se asimilaba al terrorismo.

La Fiscalía había solicitado 25 años de prisión contra Stewart Rhodes, de 57 años.

Antes de escuchar su sentencia, Rhodes se mostró desafiante al defender sus acciones.

“Soy un preso político”, dijo. “Mi único crimen es oponerme a quienes destruyen nuestro país”, agregó.

De las personas a las que Rhodes lideró, unas 22 ya han sido condenados por varios delitos federales. Ocho fueron declaradas culpables de conspiración sediciosa.

Richard Barnett se sienta en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en el Capitolio el 6 de enero del 2021. (Foto de SAUL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

2.- Richard Barnett, el hombre que irrumpió en la oficina de Nancy Pelosi: más de 4 años de cárcel

Richard Barnett, un hombre de Arkansas, fue condenado el miércoles a cuatro años y medio de prisión.

La foto de Barnett, con los pies sobre un escritorio del despacho de la entonces presidenta de la Cámara de Reprersentantes Nancy Pelosi, fue una de las más llamativas de aquel 6 de enero del 2021. Gracias a esa imagen, la policía pudo identificarlo y detenerlo con facilidad.

A Barnett, de 63 años, no le bastó con sentarse en el escritorio del despacho de Pelosi. También le escribió un mensaje: “Le dejé una nota en su escritorio que dice ‘Nancy, Bigo estuvo aquí, perra’”, dijo a los periodistas, usando su apodo.

Además, usó un megáfono para presumir sus acción ante la multitud: “Tomé la oficina de Nancy Pelosi”, manifestó una vez que estuvo en la calle.

El Gobierno aseguró que el hombre buscó “monetizar su popularidad y su conducta criminal”, vendiendo fotos suyas autografiadas e incluso registrando bajo copyright la frase que dejó en el escritorio de Pelosi.

“Quería vender productos con esa frase, glorificando aún más el 6 de enero y sembrando la falta de respeto por la ley”, aseguraron los fiscales.

Barnett fue condenado por ocho cargos, incluidos obstrucción de la certificación de las elecciones por parte del Congreso, ingreso ilegal al Capitolio y alteración del orden público con un arma peligrosa: un dispositivo eléctrico paralizante que simulaba ser un bastón.

Los fiscales habían pedido al juez Christopher Cooper una pena de siete años de prisión, indica la agencia AFP. Argumentaron que Barnett llegó a Washington en enero del 2021 desde su casa en Arkansas, a más de 1.600 km de distancia, preparado para la violencia.

Durante el juicio, Barnett declaró que fue empujado al Capitolio durante los disturbios y que buscaba un lugar para ir al baño dentro del edificio, admirando todas las obras de arte por el camino, de acuerdo con la cadena CNN. Además, defendió sus acciones argumentando que eran un ejercicio de su derecho constitucional a protestar.

“Yo no formaba parte de esa protesta, me empujaron dentro”, dijo Barnett durante su testimonio ante el juez. Se describió a sí mismo como “hiperactivo”.

Según los documentos judiciales, Barnett es un partidario de la teoría de la conspiración QAnon.

Jessica Watkins, quien fue arrestada el lunes 18 de enero de 2021. (Montgomery County Jail vía AP).

3.- Jessica Watkins, miembro de Oath Keepers: 8 años y medio de prisión

Jessica Watkins es una veterana de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y miembro de Oath Keepers. Particpó en el asalto al Capitolio y este viernes fue condenada a ocho años y medio de prisión.

Watkins, originaria de Woodstock, Ohio, y quien es una persona transgénero, fue absuelta del cargo de conspiración sediciosa, pero el jurado la halló culpable de obstrucción y conspiración para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales por parte del Congreso.

Durante la lectura de la sentencia, el juez Amit Mehta dijo que, si bien Watkins no fue una cabecilla como Stewart Rhodes, ella fue algo más que “un simple soldado”, ya que otros tres acusados no habrían estado ahí si ella no los hubiera reclutado.

“Su papel ese día fue más agresivo, más asaltante y quizás más resuelto que el de otros”, le dijo el juez.

El juez también le reprochó no haber mostrado desde el inicio arrepentimiento o culpa por lo ocurrido, sino que todo lo contrario, pues hizo comentarios de “celebración” sobre el ataque a la sede del Congreso mostrando una falta total de sentido sobre la gravedad de lo que había hecho, detalló la agencia EFE.

El viernes, Watkins lloró y pidió disculpas. Condenó la violencia de los insurrectos que atacaron a la policía, pero dijo saber que su presencia en el Capitolio “probablemente inspiró a esa gente en cierta medida”. Sostuvo que fue “una idiota más correteando por el Capitolio” el 6 de enero.

La fiscal Alexandra Hughes le dijo al juez Mehta que Watkins no estaba realmente arrepentida.

Hughes citó una llamada telefónica de enero desde la cárcel, en la que supuestamente Watkins dijo de los oficiales en el Capitolio: “¡Ay, ay, los pobres policías, tienen trastorno de estrés postraumático!”.

En el juicio, los fiscales mostraron pruebas de que Watkins fundó y dirigió una pequeña milicia en Ohio y el 6 de enero movilizó a su grupo en coordinación con Oath Keepers hasta la ciudad de Washington. Watkins y sus compañeros finalmente marcharon con un equipo táctico al Capitolio y animaron a otros amotinados a empujar a la policía fuera del Senado.

Además… La situación de Donald Trump El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga el asalto al Capitolio. Para ello, ha recabado las pistas y testimonios obtenidos por la Comisión Selecta del 6 de enero de la Cámara de Representantes. Dicha comisión del Congreso pasó 18 meses investigando las acciones del expresidente Donald Trump el día del asalto al Capitolio. En las audiencias televisadas se buscó demostrar que las denuncias falsas de Trump sobre fraude electoral condujeron directamente a los hechos violentos que se registraron. Finalmente, el comité acusó a Trump de incitar a la insurrección, de conspiración para emitir un falso testimonio y para defraudar a Estados Unidos, y de obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, en este caso la certificación de la victoria de Joe Biden. En enero de este año, el Departamento de Justicia añadió a dos fiscales más a un equipo experimentado de 20 fiscales que finalmente determinará si Trump o sus aliados deben enfrentar un juicio. Correos electrónicos de testigos, mensajes de texto y testimonios de la comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes muestran el papel de Trump en la promoción de listas alternativas de electores, presionando a los funcionarios estatales en el campo de batalla para anular los resultados de las elecciones, intentando reemplazar al secretario de Justicia interino con alguien que acepte las denuncias de fraude electoral y sentar las bases desde el principio para llamar a sus seguidores a tomar el Capitolio, de acuerdo con CNN.