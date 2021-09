El empresario de tecnología Traves Warner se quedó anonadado luego de recibir la boleta de una clínica en Texas a la que acudió para realizarse una prueba contra el coronavirus. El monto facturado fue de 56 mil soles.

Warner, quien se dedica a instalar conexiones de internet y sistemas de videovigilancia, un negocio que resultó más rentable con la pandemia, se enteró de que uno de sus trabajadores se contagió de coronavirus. Se especula que el colaborar se infectó en una de las casas de clientes.

Tras aislarse unos días, acudió junto a su esposa a realizarse una prueba PCR y otra de antígenos en la ciudad de Lewisville.

Los resultados fueron satisfactorios, no tenían el virus. Pero, la situación de tranquilidad cambió repentinamente al ver la cuenta: 56.384 dólares. El detalle indica que la prueba costó 54.000 dólares, que sumados a otros cargos del centro médico llegaban al monto total.

En Estados Unidos, las empresas de seguros deben hacerse cargo de las pruebas por coronavirus mientras dure la emergencia sanitaria, hasta octubre, debido a una legislación aprobada por el congreso. El objetivo de la medida era evitar el rechazo a los test, tan necesarios en uno de los países más golpeados por la pandemia.

El cobro.

Sin embargo, esta decisión provocó también que las empresas de servicios médicos cobren cifras irreales por los exámenes. Usualmente, a los pacientes no les importa el monto porque no los pagan, pero este no fue el caso de Warner.

El texano notó algo raro al comparar su cuenta con la de su esposa, solo 2 mil dólares. Puso cartas en el asunto: realizó numerosas llamadas telefónicas a la clínica y al centro de facturación.

Tras una espera de un mes, la aseguradora le mandó un mensaje en el que afirmaba que habían auditado la factura y recuperaron así casi todo el dinero pagado, según narra el medio NPR.

SignatureCare Emergency Centers.

SignatureCare Emergency Centers, el centro de salud en cuestión, no hizo comentarios sobre el tema; aunque reconoció que tiene un margen de error del 2 % en las facturas y que durante la pandemia recibió una “demanda sin precedentes”. Dice que sus errores en facturas son involuntarios.

Como resultado del caso, ahora SignatureCare publica en su página web que el costo del test por coronavirus cuesta 175 dólares.

A fin de cuentas, Travis Warner le ahorró miles de dólares a su aseguradora y evitó que a otras personas les pase lo mismo.

