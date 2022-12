Los abogados de Donald Trump trabajan a contrarreloj. El anuncio de su candidatura a la nominación republicana para volver a la Casa Blanca en el 2024 aumentó la atención sobre su compleja situación judicial. El magnate quiere volver a ser presidente mientras enfrenta una enredada telaraña de acusaciones civiles y penales, que, pese a su resonancia, parece no desanimarlo. “Este era un gran país hace dos años, y dentro de dos años volverá a serlo”, prometió el 15 de noviembre, muy seguro de que no hay obstáculo que no pueda vencer.

LEE TAMBIÉN: Fuertes críticas a Trump por haber cenado con Kanye West y un supremacista blanco “Ningún candidato presidencial importante ha comenzado nunca una candidatura a la Casa Blanca con un bagaje legal comparable”, recordó por esos días el diario “The New York Times”. No son pocos los expertos que ven en el anuncio de Trump un intento por sortear las pesquisas en su contra. Si bien la legislación en EE.UU. no prohíbe que un procesado o condenado postule a la presidencia, la candidatura podría ayudar al magnate a defender un discurso conocido: que una persecución política se cierne sobre él. De momento, el exgobernante no está acusado formalmente y ejercerá toda presión posible por seguir así. “Las investigaciones contra él y su empresa son tan extensas que hay un sinnúmero de posibilidades de que lo encuentren culpable y de que tenga limitaciones”, dice a El Comercio Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida. Pese a ello, destaca el experto, nunca se puede descartar que Trump venza cualquier obstáculo legal, mediático o de otro tipo. “Para cualquier otro candidato sería imposible sobreponerse a cargos tan severos”. Aunque la candidatura del magnate podría disuadir a la fiscalía de inculparlo, las múltiples investigaciones que existen contra él no se detendrán. Estas son las más importantes. 1. Asalto al Capitolio y una afrenta a las instituciones del país Una de las investigaciones más sonadas contra Trump es la que busca determinar su papel en la toma del Congreso el 6 de enero del 2021 por parte de sus simpatizantes que buscaron impedir que se certificara la victoria de su rival Joe Biden en las elecciones presidenciales. ¿Intentó Trump incitar a una insurrección o cometer fraude electoral? Son algunas de las preguntas que se plantean. Una imagen del asalto al Capitolio. (Foto: Getty Images) / Brent Stirton - Getty Images North America “El caso del Capitolio es una de las grandes cuestiones que va a tener que enfrentar Trump porque para EE.UU. es un asunto muy grave”, dice la analista política Alexandra Morales. Además de las investigaciones judiciales, una comisión investiga el caso en el Congreso y ha pedido la comparecencia de Trump tras determinar que faltó a su deber como comandante en jefe. Pese a ello, los expertos no creen que se emprendan acciones legales en su contra. “Es poco probable, en particular porque quedan tres semanas para que termine el periodo legislativo de este Congreso y en enero la Cámara Baja estará dominada por los republicanos, entonces ese comité será desmantelado”, dice Gamarra. Recuerda, además, que “ya hay un electorado que responde independientemente de los casos judiciales” en contra del exjefe de Estado. “Las causas pueden llegar a tener repercusión, sobre todo mediática, pero a la hora de definir el voto son otras cuestiones que van más por lo pasional y lo emocional las que terminan decidiendo”. 2. Archivos secretos y la seguridad nacional Otra de las investigaciones que acechan al expresidente está centrada en la seguridad nacional, luego de que se llevara cajas llenas de documentos confidenciales al irse de la Casa Blanca. En esta foto de archivo tomada el 9 de agosto se ve a agentes de la ley locales frente a la casa de Trump en Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida. (Foto de Giorgio Viera / AFP) / GIORGIO VIERA Aunque Trump devolvió 15 cajas, el 8 de agosto agentes del FBI registraron su lujosa residencia de Mar-a-Lago amparados por una orden por “retención de documentos clasificados” y “obstrucción a una investigación federal”, y se incautaron otras 30 cajas. “Los Angeles Times” indica que los abogados del Departamento de Justicia que participan en esa pesquisa han afirmado que “han reunido pruebas de posibles delitos que implican no solo la obstrucción, sino también la retención deliberada de información de defensa nacional”. Esta semana medios estadounidenses informaron que un equipo contratado por los abogados de Trump descubrió dos documentos marcados como “clasificados” que el exmandatario tenía en un depósito en Florida, hallazgo del que han dado cuenta al Departamento de Justicia. 3. Sombras sobre sus finanzas y las de su entorno Trump quiere volver a la Casa Blanca. (Foto de ALON SKUY / AFP) / ALON SKUY Sus finanzas personales también están en la mira. La fiscalía general de Nueva York ha presentado una denuncia civil contra Trump, sus hijos Donald Jr., Eric e Ivanka y la Organización Trump alegando que inflaron el valor de sus activos ante bancos, compañías de seguros y el Gobierno para obtener préstamos más ventajosos de los bancos o para reducir impuestos. En tanto, tras una larga pesquisa, esta semana el Tribunal Supremo de Manhattan encontró culpable a la Organización Trump de evasión fiscal por pagar a ejecutivos “por debajo de la mesa”, dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que pudieran rebajar su parte sujeta a impuestos. “Los cargos más fuertes son los que tienen que ver con sus actividades en Nueva York. Para cualquier individuo de a pie estas acusaciones seguro que implicarían cárcel, pero no para Trump. Él se ha vuelto a lanzar a la presidencia y ni siquiera tenemos una idea de lo que han sido sus impuestos, los sigue escondiendo”, dice Gamarra.