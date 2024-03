La jornada, además, marcó el final de las aspiraciones de la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, por conseguir hacerse con la nominación republicana. Durante el Supermartes, Haley únicamente pudo superar a Trump en el estado de Vermont.

Durante una comparecencia pública celebrada la mañana del miércoles 6 en Charleston, quien también fuera embajadora de Estados Unidos ante la ONU agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y felicitó a Trump; sin embargo, no expresó su apoyo inmediato al candidato republicano.

“Ahora depende de Donald Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron. Y espero que lo haga (...) La política se trata de atraer a la gente a tu causa, no de rechazarla. Nuestra causa conservadora necesita urgentemente a más gente. Este es el momento de que él elija”, dijo Haley, quien durante las primarias buscó mostrarse como una opción más moderada frente al polémico magnate neoyorquino.

Con esta decisión, el camino se allana aún más para que Trump sea proclamado candidato republicano durante la convención partidaria a celebrarse en julio.

En la tienda demócrata, la situación no fue distinta con Biden imponiéndose en casi todos los estados excepto por el anecdótico triunfo del empresario Jason Palmer en la lejana Samoa Americana.

Haley anunció este miércoles que renunciaba a sus aspiraciones por conseguir la nominación republicana, pero no llamó a que sus seguidores voten por Donald Trump. / RICHARD ELLIS

- Nuevo cara a cara -

Si nada extraordinario ocurre en los próximos meses, el próximo martes 5 de noviembre Biden y Trump repetirán el duelo del 2020 para definir quién ocupará la Casa Blanca durante los próximos cuatro años.

Por el momento, las encuestas se inclinan ligeramente a favor del republicano, pese a los múltiples procesos legales que pesan sobre él. Sumado a ello, Biden ve cómo el voto ‘uncommitted’ (disconforme o de protesta) sigue avanzando en su contra comandado por quienes rechazan el apoyo de su administración a Israel durante la guerra en la franja de Gaza.

“Depende de cómo se desarrolle la guerra en Gaza y de cómo maneje el presidente su discurso al respecto. Debería procurar que ese rechazo no crezca porque para las primarias es irrelevante, pero sí significará mucho en las elecciones generales porque el voto no es obligatorio y hay que movilizar a la gente. Biden es un candidato que no genera mayor entusiasmo, su voto responde sobre todo al miedo a Trump. Pero para movilizar el voto debe aglutinar a sus bases y es ahí donde hay más rechazo a las acciones de Israel en Gaza”, comenta a El Comercio el jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana (Colombia), Cristian Rojas.

En ese sentido, el experto colombiano destaca que el discurso del Estado de la Unión que pronunciará Biden esta noche resultará fundamental en su deseo de reconquistar al sector demócrata que se opone a la guerra y también deberá buscar impactar en otros temas que resultarán clave durante la campaña.

“Resultará muy importante lo que dirá Biden sobre la guerra en Gaza, la frontera sur y cómo se maneja físicamente y en su expresión porque está la carga de su edad y sus facultades. Si ven que no es un presidente que no cumple las expectativas no tiene potencial de mejorarlas en los próximos cuatro años”, afirma.

El desarrollo de la guerra en Gaza y, sobre todo, la postura que mantenga durante los próximos meses la Administración Biden podría resultar determinante para conseguir o perder el apoyo de un sector importante dentro del Partido Demócrata. / MOHAMMED SABER

Para el 59% de los electores estadounidenses la edad tanto de Biden, de 81 años, como de Trump, de 77, representan un problema frente a sus deseos de ocupar la Casa Blanca, según reveló recientemente una encuesta de ABC News / Ipsos.

En el caso del republicano, además, pesan sobre él una serie de escándalos judiciales que lo han llevado a ser el primer expresidente del país en ser acusado bajo cargos penales. Esto, sin embargo, parece no hacer mella en su popularidad entre sus seguidores más fieles.

“Yo creo que Trump siguió una estrategia de exponerse muy pronto y una vez superada la exposición parece volverse invulnerable. Es similar a lo que pasaba con Silvio Berlusconi, si le aparecía una nueva amante a nadie le importaba porque no se esperaba nada sobre él en ese aspecto de la vida. Pero si eso ocurriera con otro gobernante, como Pedro Sánchez, le costaría. Trump se presentó muy pronto de esa manera, en el 2016 empezó su campaña acusando a los inmigrantes de ir a robar y violar a Estados Unidos. Es algo que nadie se atrevería a decir, pero una vez que lo hizo y las críticas se agotaron ya no le afectan estos comportamientos, declaraciones ni procesos judiciales. En cambio, la gente vota por él de forma pragmática, pues una de las ventajas que tiene sobre Biden es el manejo de la economía según las encuestas. A mucha gente no le importa que sea un patán si económicamente les irá mejor”, comenta al respecto Rojas.

En ese sentido, el analista considera que si el equipo de Biden desea conseguir un verdadero impacto sobre su oponente necesitará de un “factor de novedad para poder atacarlo de una manera distinta”, algo que advierte “no es fácil”.

- Estados clave -

En todo caso, una preocupación que comparten tanto Biden como Trump es la de aglutinar a sus bases y resanar las fracturas que han dejado estas pocas semanas de primarias.

En Carolina del Norte, por ejemplo, el 66% de votantes que apoyaron a Haley consideraron que Trump no está preparado física ni mentalmente para volver a ser presidente y un 81% adelantó que no apoyará de forma automática al magnate.

Este evidente rechazo a Trump en un sector republicano llevó a que el equipo de campaña de Biden confesara la noche del Supermartes que buscarían la forma de atraer hacia su lado a los votantes de Haley.

Sin embargo, el demócrata enfrenta sus propios problemas. El rechazo a su política exterior lo llevó a acumular 100 mil votos en contra en el decisivo Michigan, un estado donde hace cuatro años se impuso por apenas 10 mil papeletas a Trump. Este Supermartes, además, en Minnesota sorprendió que el voto ‘uncommitted’ registrara 20% en el escrutinio final.

“Hay cinco estados a los que deberíamos prestar especial atención porque eran territorios que votaban sólidamente por republicanos o demócratas, pero que en las últimas elecciones votaron de forma distinta. En el norte están Michigan y Pensilvania, que votaban sólidamente demócrata pero en el 2016 prefirieron a Trump. En el sur están Arizona, Nevada y el más importante que es Georgia porque era republicano pero Biden ganó en 2020. Florida, que era el estado indeciso con más votos electorales, ha dejado de ser un estado en disputa y ahora es uno sólidamente republicano”, explica Rojas.