Esta semana cierra como una de las más complicadas para Facebook Inc., el conglomerado que agrupa a las principales redes sociales del mundo, como Instagram, WhatsApp y por supuesto el mismo Facebook.

El gigante tecnológico ha lidiado en menos de siete días con dos caídas de sus servidores –la del lunes se extendió por más de 6 horas– y con las denuncias hechas por la exempleada Frances Haugen ante el Senado de Estados Unidos, en donde acusó a la compañía de ignorar a conciencia los riesgos de sus usuarios.

Haugen reveló, primero al diario “The Wall Street Journal” y luego ante la Comisión de Comercio del Senado, estudios hechos por Facebook que dejan ver cómo sus plataformas son nocivas para los usuarios y la falta de voluntad de los directivos de la compañía por solucionar esos problemas.

Pedido de regulación

Un estudio de Facebook filtrado por Haugen revela que en uno de cada 3 menores de edad Instagram “agrava” los problemas que tienen con su imagen corporal. También que por lo menos el 5% de los usuarios menores de 14 años son “adictos” a la famosa red social de fotografías. Además, saben que cierto contenido “provoca una reacción extrema de los usuarios”.

Ninguno de estos resultados habían sido divulgados antes por la compañía.

“Comentarios especializados hacen un paralelo con las tabacaleras, que durante mucho tiempo sabían que existe un alto grado de toxicidad para las personas que lo consumen y lo ocultaron con objetivos absolutos de mantener su rentabilidad. Es la misma figura con Facebook”, comenta a El Comercio Raúl Castro, antropólogo y decano de Comunicaciones y Publicidad de la Universidad Científica del Sur.

“No existe una falta legal, se puede argumentar que más bien están investigando para hacer lo correcto. Y me parece que moralmente tampoco estarían obligados. Otra cosa es que políticamente habría sido más conveniente revelarlo, quizá eso sí”, señala por su parte el abogado y líder de competencia y mercado de EY Law, Mario Zúñiga.

“Ya estando Facebook en el ojo de la tormenta quizá debió ser más transparente con los hallazgos que obtuvo. Ojo que también me parece que el titular de The Wall Street Journal exagera, porque al revisar las estadísticas podemos notar que es una minoría de usuarios la que empeora. No digo que no debieron hacer algo, pero no me parece que la conclusión principal sea que Instagram hace daño a los menores de edad. La red social es un canal más donde los humanos actuamos como solemos actuar en otros escenarios. Yo no sé si eso es culpa de la red social. Pero repito, eso no quiere decir que no les debamos exigir como consumidores que tomen ciertos controles”, añade el experto legal.

Castro, por su parte, resalta cómo el tema ha conseguido un consenso en la cada vez más polarizada escena política estadounidense. Pese a las diferencias en cuanto a la forma en la que se debe proceder, tanto demócratas como republicanos han considerado que Facebook y las demás redes sociales deberían ser objeto de una regulación específica.

“Lo inédito es que demócratas y republicanos estén de acuerdo. Sabemos la posición crítica del Parlamento Europeo. Los dos ámbitos políticos más influyentes para Latinoamerica están alineándose en considerar que la autorregulación no ha venido siendo lo preciso que debería ser para el caso de las grandes compañías”, señala.

Zuñiga, sin embargo, considera innecesario que se creen medidas específicas para las denominadas ‘big tech’, pues ya existen normas suficientes para regularlas.

“Hay una exageración del impacto negativo que pueden tener estas plataformas y, a raíz de eso, surgen propuestas políticas innecesarias. No quiere decir que todo esté bien, pero creo que los problemas se pueden solucionar con la legislación vigente. Más allá de lo que establecen las normas de libre competencia, protección al consumidor y protección de datos personales, en realidad no se justifican mayores regulaciones. Hay una tendencia en muchos académicos, abogados, políticos y cierto sector de la prensa a horrorizarse ante el vacío legislativo. La regla general es que no hay regulación específica sectorial, eso es la excepción”, explica.

“Yo no creo en los pedidos que abogan por una nueva agencia que regule a estas empresas. Lo que sí puedes hacer es crear oficinas especializadas en nuevas tecnologías dentro de las agencias de competencias ya existentes”, agrega.

Pese a ello, reconoce que el nivel que ha alcanzado el debate y la presión político-social detrás pueden hacernos prever que se terminen aprobando ciertas regulaciones en diferentes países.

“Es probable que se terminen promulgando algunas regulaciones. En Europa existe la Digital Markets Act (Acta de Mercados Digitales), que en cualquier momento entra en vigencia. En EE.UU. quizás alguna no resista el escrutinio judicial, pero en otros países habrá algún tipo de regulación probablemente. Es bastante fuerte el movimiento”, agrega.

En este punto del debate cabe mencionar a la Sección 230, una ley que data de 1996 y protege a los servidores de Internet de demandas relacionadas con el contenido publicado por terceros. Las voces que piden reformar dicha legislación aseguran que es el canal que le permite a las redes sociales evadir responsabilidad ante los contenidos que en ellas se exponen.

El pedido por reformarla, sin embargo, no solo llegan de los críticos a las redes, sino del mismo Mark Zuckerberg quien ha hecho un llamado a debatir el tema pero resaltando que debe darse de manera informada.

“Algunos sectores no terminan de comprender la lógica de la red social 2.0 en adelante. Hay un principio importante, sabemos que el algoritmo en realidad es un artefacto, no es un ente que te va a gobernar. Por lo tanto, a mayor conciencia del usuario con respecto al artefacto que usa, menor capacidad de causar incendio”, comenta Castro.

“Mucha gente considera a la Sección 230 como una suerte de inmunidad para los servidores de Internet, que aprovechan los clics que se generan por odio y aseguran que eso les conviene. Eso no es del todo cierto. El artículo brinda inmunidad por moderar o no moderar. Si analizas los hechos, las mejores redes sociales sí moderan el contenido. Pero si haces responsable a cada compañía de Internet por lo que la gente dice en sus comentarios, estarías matando al Internet. ¿Se planea revisar cada comentario antes de que se publique? Sería una locura, sería inviable. Por eso las plataformas tienen una regla por defecto, se suben los comentarios y se borran los ofensivos”, señala Zúñiga.

—¿Labor de quién?—

A Castro, por otro lado, le preocupa el verdadero trasfondo que encerrarían estos pedidos de regulación.

“Creo que la presencia estatal de una forma más fuerte en la regulación en estos gigantes de la comunicación es peligrosa. Tenemos el caso contrafáctico de China, donde manejan absolutamente lo que la gente puede ver y saber. Proviniendo de un congreso como el estadounidense, donde hay tantos intereses, la palabra regulación está cargada de interés político. Yo creo que el tema de fondo es el interés de grupos de poder por cogestar el nuevo orden que se está dando”, apunta.

Para graficar mejor su último comentario, el antropólogo menciona cómo se ha modificado en los últimos años las listas de las personas más acaudaladas y poderosas del mundo. “Siete de las diez personas con más riqueza en el mundo actualmente vienen de la industria tecnológica”, comenta.

“La gente asociada a los hidrocarburos, al petróleo o a las minas ha salido del cuadro y han entrado estos nuevos emprendedores. En 15 años se ha dado un proceso de transformación global donde por primera vez en la historia moderna, desde el siglo XIX, surgen poderes capaces de ensombrecer el poder de los estados. Y esas son las corporaciones globales de comunicación”, agrega.

“Lo que nadie pone en discusión, y es absolutamente necesario, es una discusión civil, de índole ciudadana, sobre hasta qué punto les pondremos las reglas de juego a las grandes corporaciones pero también al propio Estado. El debate tiene dos extremos: el de China, donde todo contenido debe pasar previamente por un buró que decide qué es lo que ves y qué no; y el mercantilismo, donde los grupos de poder más influyentes basan su influencia únicamente en fines comerciales, escapando de todo conjunto de reglas. Lo que una sociedad organizada debe hacer es plantear reglas de juego claras, transparentes y susceptibles de rendir cuentas”, agrega Castro.

En la mira

En el 2018 estalló el Caso Cambridge Analytica, una empresa británica que usó información personal de unos 50 millones de usuarios de Facebook para crear anuncios en las elecciones de EE.UU. del 2016. Facebook tenía conocimiento del caso y no actuó para detenerlo.

para crear anuncios en las elecciones de EE.UU. del 2016. Facebook tenía conocimiento del caso y no actuó para detenerlo. Tras ese escándalo, Mark Zuckerberg fue citado al Congreso de EE.UU. y Facebook pagó una multa de 5 mil millones de dólares luego de un acuerdo con los legisladores estadounidenses. Además, prometió reformar sus sistemas.

pagó una multa de 5 mil millones de dólares luego de un acuerdo con los legisladores estadounidenses. Además, prometió reformar sus sistemas. Las revelaciones de Haugen no solo apuntan a que los esfuerzos de reforma en Facebook fueron insuficientes generando “ un ambiente más polarizado ” para los usuarios, sino que podrían demostrar inconsistencias en los testimonios de altos directivos de Facebook, incluido Zuckerberg, ante el Congreso. De confirmarse que esto se realizó de forma deliberada, podría configurar un delito de perjurio.

fueron insuficientes generando “ ” para los usuarios, sino que podrían demostrar inconsistencias en los testimonios de altos directivos de Facebook, incluido Zuckerberg, ante el Congreso. De confirmarse que esto se realizó de forma deliberada, podría configurar un delito de perjurio. La Unión Europea prepara una regulación para multar a las redes sociales que no actúen ante contenidos ilegales. Además, en EE.UU. hay 6 proyectos de ley “antimonopolio” contra las gigantes tecnológicas.

