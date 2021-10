Estados Unidos aceptará el ingreso de los visitantes internacionales vacunados con las dosis autorizadas por los reguladores estadounidenses o la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo una vocera de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el viernes por la noche, según reportó la agencia Reuters.

El 20 de septiembre, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos en noviembre levantaría las restricciones de viaje para los viajeros de 33 países, incluidos China, la India, Brasil y la mayor parte de Europa, que están completamente vacunados contra el COVID-19. Entonces no especificó qué vacunas serían aceptadas.

Una vocera de los CDC dijo a Reuters el viernes: “Seis vacunas que están autorizadas por la FDA o listadas para uso de emergencia por la OMS cumplen con los criterios para viajar a Estados Unidos”. Así, la vacuna rusa Sputnik, que se aplica en unos 70 países -entre ellos la Argentina- quedaría excluida de las aceptadas por Estados Unidos.

Según el anuncio, podrán ingresar a Estados Unidos quienes tengan la pauta completa con alguna de las siguientes vacunas: Moderna, Pfizer, Janssen, Oxford/Astrazeneca, Sinopharm y Sinovac.

A última hora del viernes, los CDC dijeron que “a principios de esta semana, para ayudarlos a preparar sus sistemas, informamos a las aerolíneas” de las vacunas que serían aceptadas y agregó que “los CDC publicarán orientación e información adicionales a medida que se finalicen los requisitos de viaje”.

Algunos países habían presionado a la administración de Joe Biden para que aceptara vacunas aprobadas por la OMS, ya que las vacunas autorizadas por la FDA no se utilizan ampliamente en todos los países.

Los nuevos requisitos de la vacuna contra el Covid-19 ahora se aplicarán a casi todos los ciudadanos extranjeros que vuelen a Estados Unidos, incluidos aquellos que no están sujetos a las restricciones anteriores.

Los CDC también deben detallar las reglas para las excepciones, que incluyen a los niños que aún no son elegibles para las vacunas, así como a los visitantes de países donde las vacunas no están ampliamente disponibles. La administración también debe decidir si admite visitantes como parte de los ensayos clínicos de Covid-19 o si han contraído recientemente COVID-19 y aún no son elegibles para la vacunación.

Conforme a los criterios de Saber más

_____________________

VIDEO RECOMENDADO

Los resultados estarán disponibles desde el 8 de mayo de 2022 hasta al menos el 30 de septiembre de 2023.

TE PUEDE INTERESAR