El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, no atraviesa por su mejor momento. Las protestas por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía lo han dejado atrapado en la búsqueda de un punto medio entre su apoyo a las manifestaciones raciales y su defensa de los agentes. El tema incluso involucra a su círculo más cercano: su familia.

Su hija Chiara, afroamericana de 25 años, se sumó activamente a las protestas por George Floyd, una participación que ha sido muy comentada en los medios de comunicación y por el propio alcalde de Nueva York.

En un evento virtual reciente centrado en cómo los líderes están respondiendo a las crisis globales de injusticia social y coronavirus, Bill de Blasio afirmó que su hija lo había confrontado en el pasado por su “privilegio blanco”.

“Ella me hablaba de mi propio privilegio blanco... por lo general tiene razón [...] Por lo general, su impulso subyacente de tener que lidiar con algo durante muchos, muchos años generalmente ha sido correcto”, dijo de Blasio en el evento virtual TIME 100 Talks.

Durante la charla el alcalde explicó que él mismo “comenzó a estar abierto a mi propio privilegio”.

De Blasio, que es blanco, está casado con la escritora afroamericana Chirlane McCray. La pareja tiene dos hijos, Chiara y Dante, de 23 años.

Uno de los momentos más críticos para la familia De Blasio se vivió el 31 de mayo, cuando Chiara fue arrestada en Manhattan mientras bloqueaba el tráfico durante una protesta por George Floyd.

Según medios locales, el arresto se produjo una hora antes de que su padre dijese a los manifestantes que era “hora de irse a casa” para evitar altercados.

“Ella fue y estuvo en una celda durante bastante tiempo con todos sus colegas”, dijo el alcalde.

Bill de Blasio junto a su hija Chiara (izquierda), su esposa Chirlane (segunda desde la derecha) y su hijo Dante. La imagen es de noviembre del 2013. (Foto: Reuters / Lucas Jackson)

El informe de arresto de Chiara que contiene información personal fue filtrado en Twitter.

Durante la charla TIME 100 Talks, Bill de Blasio dijo sentirse “orgulloso” de su hija por protestar y pidió que el sindicato de sargentos de la policía de Nueva York sea “investigado a fondo” por la filtración de su expediente.

Chirlane McCray también habló en el evento sobre el arresto de la joven y señaló que “no se sorprendió porque [Chiara] estaba haciendo lo que refleja sus valores”.

“Como madre, debo decir que estaba alarmada porque, por supuesto, me preocupa. Me preocupo por mis hijos y su seguridad todo el tiempo [...] Ella estaba bien. Fue, creo, una experiencia muy educativa para ella [...] No puedo decir lo orgullosa que estoy de ella“, dijo McCray.

Un alcalde en horas bajas

El alcalde de Nueva York fue abucheado el jueves pasado por una multitud reunida para homenajear a Floyd, que le reprocha su tolerancia frente a tácticas policiales de mano dura contra manifestantes que rompen el toque de queda impuesto vigente por entonces en la ciudad.

Cientos de manifestantes gritaron consignas contra Bill de Blasio durante sus breves declaraciones en la vigilia celebrada en Brooklyn, tras una noche en la cual policías golpearon a manifestantes pacíficos, según videos difundidos en las redes sociales.

De Blasio dijo a periodistas que no había visto los videos, pero defendió la manera en que ha sido implantado el toque de queda, y dijo que la policía neoyorquina ha mostrado “en general (...) mucha moderación”.

El alcalde enfrenta la mayor crisis de liderazgo con la ciudad, que intenta recuperarse de la pandemia de coronavirus que mató a más de 21.000 de sus residentes.

Ha sido criticado por apoyar las tácticas policiales pero también por no prevenir los saqueos de tiendas de lujo en barrios de Manhattan el domingo y el lunes de noche.

Una petición en el sitio change.org lanzada el año pasado que llama a la remoción del alcalde ganó fuerza esta semana y cuenta ahora con unas 110.000 firmas.

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Nueva Zelanda declara victoria sobre el nuevo coronavirus. (AFP)