Contraviniendo la máxima “lo que se ve no se pregunta”, el diario The New York Times puso la lupa sobre la riqueza de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, popular por jactarse de sus grandes dotes para los negocios, por lo menos en cuestiones contables, no sería el millonario que dice ser. ¿Cómo se explica, entonces, su vida de lujos? Ya lo dijo el “Times”, tal como lo recuerda “El País”: “La conducta de Trump ha sido la de un empresario que ingresa millones de dólares cada año, pero que acumula pérdidas crónicas que utiliza, a través de agresivas técnicas fiscales, para no pagar impuestos”.

En el 2016 y el 2017, Trump pagó US$750, una cifra escandalosa para un magnate. “Ha contribuido menos a financiar nuestras comunidades que los camareros y los inmigrantes sin documentos”, comentó la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Pero los números se complican. El New York Times anota que, entre 1985 y 1994, el mandatario perdió 1.170 millones de dólares.

En comparación, Barack Obama y George W. Bush pagaron regularmente US$100 mil dólares anuales en impuestos federales.

Estos son los gastos más extravagantes y curiosos de Donald Trump, según lo que declaró al fisco:

1.- Para que su niño mimado, el reality de TV “El Aprendiz”, se vea bien, Trump no dudó en pagar US$70 mil en peluquería. Y, claro, como a todas luces su hija Ivanka parece querer hacer una carrera política, nueve empresas del mandatario invirtieron US$95.464 para que su imagen sea impecable.

2.- Solo tomando en cuenta lo que dijo el New York Times, que Trump se ha vendido como un gurú de los negocios aun cuando jamás pudo aplicar a la realidad lo que pontificaba, se puede entender que haya tenido tanto cuidado con su hotel Mar-a-Lago. Él pagó US$210 mil para que un fotógrafo se encargara de retratar su negocio.

Joe Biden seguramente utilizará la información del "New York Times" para criticar a Donald Trump en el debate presidencial de mañana. (Foto: JIM WATSON / AFP).

Pero no solo hay excentricidades en la contabilidad de Trump. Las cifras dan cuenta de un imperio fundado sobre una base endeble.

3.- US$ 13 millones. Fue lo que recaudó por licenciar su marca Trump Towers en Estambul. De la cifra, un millón corresponde a su etapa como presidente.

4.- US$ 315 millones. Su negocio de golf (que incluye hoteles, torneos y grandes campos para jugar) no era más que una ilusión. Esa es la cantidad que viene perdiendo desde el 2000.

5.- US$ 73 millones. Es lo que ha ganado por sus negocios que se desarrollan fuera de Estados Unidos, lo que según “The Guardian” podría significar conflictos de intereses con su manejo de la política exterior.

6.- US$ 434 millones. Fue lo que Trump dijo haber ganado en el 2018.

7.- US$ 26 millones. Entre el 2010 y el 2018, habría gastado ese monto en asesoría. Hay indicios que vinculan a Ivanka Trump como directora o copropietaria de las empresas contratadas.

8.- US$ 47.4 millones. Habrían sido sus pérdidas, según lo que declaro al fisco al respecto del 2018.

9.- US$ 421 millones. Ese es el monto que Trump tiene en préstamos. Si no las paga, dentro de cuatro años se convertirán en deuda.

10.- US$ 100 millones. Si se demuestra que existen irregularidades en las cuentas de Trump, él deberá pagar ese monto al fisco.

Conforme a los criterios de Saber más

______________________

VIDEO RECOMENDADO

Trump vs. Biden: ¿Cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos? | El Comercio te explica