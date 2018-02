Investigan a Universidad de Michigan por el caso Larry Nassar

El departamento de Educación de Estados Unidos anunció el lunes que abrió una investigación en la Universidad Estatal de Michigan (MSU) sobre los reportes de abuso sexual contra el ex médico escolar Larry Nassar.

Este hombre, de 54 años, quien además fue médico del equipo de mujeres gimnastas de Estados Unidos, enfrenta prisión de por vida después de declararse culpable de atacar sexualmente a mujeres y niñas bajo la excusa de estar aplicándoles un tratamiento médico.



MSU, una universidad pública de 50.000 estudiantes en Lansing, Michigan, ha sido señalada por una cantidad de ex atletas mujeres por no manejar de manera adecuada las denuncias contra Nassar.



La secretaria de Educación Betsy DeVos dijo que la investigación analizará "problemas sistemáticos en el manejo de los incidentes en la (MSU) relacionados con sexo que involucran a Larry Nassar".



"Esperamos una revelación completa y total sobre sus acciones para proteger estudiantes de ataques sexuales", dijo DeVos, en un comunicado.



"Los delitos por los que el Dr. Nassar ha sido condenado son inimaginables", agregó la secretaria. "El valor que mostraron las sobrevivientes ha sido notable".



"Cada estudiante en cada campus deberían saber que estoy comprometida en asegurar que todos los estudiantes tiene acceso a un ambiente de estudio libre de conductas sexuales inapropiadas y de discriminación y que todas las instituciones que no lo hagan serán responsables de violación de la ley federal", agregó.



Larry Nassar ha sido acusado de abuso sexual por 265 mujeres en más de dos décadas de carrera.



La pregunta clave de muchas víctimas ha sido quién supo de los abusos de Nassar y pudo haberlo detenido antes.



Con una reputación impecable como doctor de las campeonas olímpicas, Nassar evadió varias veces el escrutinio desde finales de la década de 1990, cuando insistía que su abuso era en realidad un tratamiento de avanzada que algunos pacientes no entendieron bien.



La asociación de gimnastas de Estados Unidos informó en 2015 al FBI sobre Larry Nassar, pero el médico siguió viendo pacientes en la MSU hasta que un periódico lo expuso en septiembre de 2016.



The New York Times reportó que más de 40 mujeres y niñas fueron molestadas durante ese tiempo.