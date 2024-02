El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump ganaron las primarias de Michigan el martes, solidificando aún más la casi segura revancha entre los dos hombres.

Biden derrotó al representante de Minnesota, Dean Phillips, su único oponente importante en las primarias demócratas. Pero los demócratas también estaban observando de cerca los resultados del voto “no comprometido”, ya que Michigan se ha convertido en el epicentro de los miembros insatisfechos de la coalición de Biden que lo impulsó a la victoria en el estado (y a nivel nacional) en 2020. El número de votos “no comprometidos” ha aumentado y ya superó el margen de 10.000 votos por el cual Trump ganó Michigan en 2016, superando una meta establecida por los organizadores de la protesta de este año.

En cuanto a Trump, ya ha arrasado en los primeros cinco estados del calendario de primarias republicanas. Su victoria en Michigan sobre su última gran rival en las primarias, la exembajadora de la ONU Nikki Haley, se produce después de que el expresidente la derrotara por 20 puntos porcentuales en su estado natal de Carolina del Sur el sábado. La campaña de Trump busca conseguir los 1.215 delegados necesarios para asegurar la nominación republicana en algún momento a mediados de marzo.

Ambas campañas están observando los resultados del martes para algo más que si ganaron como se esperaba. Para Biden, un gran número de votantes que elijan “no comprometidos” podría significar que tiene problemas importantes con partes de la base demócrata en un estado que difícilmente puede darse el lujo de perder en noviembre. Mientras tanto, Trump ha tenido un desempeño inferior entre los votantes suburbanos y las personas con un título universitario, y se enfrenta a una facción dentro de su propio partido que cree que violó la ley en uno o más de los casos penales en su contra.

Biden ya logró victorias en Carolina del Sur, Nevada y New Hampshire. La victoria de New Hampshire se produjo a través de una campaña por escrito, ya que Biden no apareció formalmente en la boleta después de que el estado violó las reglas del partido nacional al adelantarse a Carolina del Sur, que había sido designada para ocupar el primer lugar entre las contiendas de nominación demócrata.

Tanto la Casa Blanca como los funcionarios de campaña de Biden han viajado a Michigan en las últimas semanas para hablar con líderes comunitarios sobre la guerra entre Israel y Hamas y cómo Biden ha abordado el conflicto, pero esos líderes, junto con los organizadores del esfuerzo “no comprometido”, han no se ha dejado intimidar.

El sólido esfuerzo de base, que ha estado alentando a los votantes a seleccionar “no comprometidos” como una forma de registrar objeciones a su manejo de la guerra en curso de Israel en Gaza, ha sido el desafío político más importante de Biden en las primeras contiendas. Ese impulso, que comenzó en serio hace apenas unas semanas, ha sido respaldado por funcionarios como la representante demócrata Rashida Tlaib, la primera mujer palestina estadounidense en el Congreso, y el exrepresentante Andy Levin.

Our Revolution, el grupo organizador que alguna vez estuvo vinculado al senador Bernie Sanders, I-Vt., también instó a los votantes progresistas a elegir “no comprometidos” el martes, diciendo que enviaría un mensaje a Biden para que “cambie el rumbo AHORA en Gaza o corre el riesgo de perder Michigan ante Trump en noviembre”.

El dominio de Trump en los primeros estados no tiene paralelo desde 1976, cuando Iowa y New Hampshire comenzaron su tradición de celebrar las primeras contiendas para la nominación. Ha obtenido un apoyo rotundo de la mayoría de los sectores de la base electoral republicana, incluidos los votantes evangélicos, los conservadores y los que viven en zonas rurales. Pero Trump ha tenido problemas con los votantes con educación universitaria, perdiendo ese bloque en Carolina del Sur ante Haley el sábado por la noche.

Incluso figuras de alto rango del Partido Republicano que se han mostrado escépticas respecto de Trump están alineándose cada vez más. El senador de Dakota del Sur, John Thune, el segundo republicano del Senado que ha criticado al abanderado del partido, respaldó a Trump para la presidencia el domingo.

Aún así, Haley ha prometido continuar su campaña al menos hasta el Súper Martes del 5 de marzo, lo que apunta a una franja no insignificante de votantes primarios republicanos que han seguido apoyándola a pesar del control cada vez más fuerte de Trump sobre el Partido Republicano.

También superó en recaudación al comité de campaña de las primarias de Trump en casi 3 millones de dólares en enero. Eso indica que algunos donantes siguen considerando a Haley, a pesar de sus perspectivas remotas, como una alternativa a Trump en caso de que sus problemas legales pongan en peligro sus posibilidades de convertirse en el nominado.

Dos de los comités políticos de Trump recaudaron sólo 13,8 millones de dólares en enero, según informes sobre finanzas de campaña publicados la semana pasada, mientras que en conjunto gastaron más de lo que recaudaron. Gran parte del dinero gastado por los comités políticos de Trump son los millones de dólares en honorarios legales para cubrir su casos judiciales.

Con rivales nominales dentro del partido, Biden ha podido centrarse en reforzar sus reservas de efectivo. La campaña de Biden y el Comité Nacional Demócrata anunciaron la semana pasada que habían recaudado 42 millones de dólares en contribuciones durante enero de 422.000 donantes.

El presidente terminó el mes con 130 millones de dólares en efectivo disponibles, lo que, según los funcionarios de campaña, es el total más alto jamás recaudado por cualquier candidato demócrata en este momento del ciclo presidencial.

El Partido Republicano también se está alineando con Trump mientras continúa asediado por problemas legales que lo sacarán de la campaña electoral a medida que se acercan las elecciones de noviembre. Se enfrenta a 91 cambios penales en cuatro casos distintos, que van desde sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, hasta la retención de documentos clasificados después de su presidencia y la presunta organización de pagos secretos a un actor de cine para adultos.

Su primer juicio penal, en el caso que involucra pagos para mantener su silencio al actor porno Stormy Daniels, está programado para comenzar el 25 de marzo en Nueva York.