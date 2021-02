El expresidente de EE.UU. Donald Trump dijo que Marjorie Taylor Greene sería la próxima estrella republicana, pero todo apunta a que se equivocó. Aparentemente, incluso para dicho partido hay límites a lo que se puede decir y apoyar.

Y Marjorie Taylor Greene se ha ganado a pulso ser reprendida por el Congreso de Estados Unidos. Incluso, Kevin Mccarthy –republicano que lideró la cámara baja– ha condenado sus polémicas filiaciones.

¿En qué momento una seguidora de las teorías de la conspiración de QAnon fue elegida para representar a los estadounidenses en el Parlamento?

En noviembre del año pasado, esta empresaria de 46 años fue elegida por el distrito 14 de Georgia.

Según la cadena Univisión, ella es de las que afirma que los “demócratas participan en tráfico sexual de menores”, son caníbales, adoran a Satanás, así como que los últimos recordados tiroteos en EE.UU. fueron planeados.

Y es por eso que el Congreso decidió castigarla y apartarla de sus funciones en los comités que integraba (Educación y Trabajo).

Ayer se llevó a cabo la audiencia en la que ella se defendió, mientras dejaba ver una mascarilla que llevaba inscrita la frase “libertad de expresión”. Telemundo recogió su descargo:

“Esas fueron palabras del pasado. Y estas cosas no me representan. Creo que es importante, para todos nosotros, recordar que ninguno es perfecto. Ninguno de nosotros lo es”.

Según indicó la cadena, Marjorie Taylor Greene mantuvo sus posturas (“ataques”) al movimiento Black Lives Matters.

“¿Vamos a permitir a los medios, que son tan culpables como QAnon, presentarnos verdades y mentiras para dividirnos?”, agregó la congresista.

Pero no todos los republicanos le dieron la espalda. De hecho, hay varios que la defienden.

Según AFP, Liz Cheney, número tres del partido en la cámara, señaló que este era “un peligroso precedente que los demócratas podrían lamentar cuando los republicanos recuperen la mayoría”.

¿QUÉ TAN POLÉMICAS FUERON SUS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES?

CNN recuerda que, en el 2018 y 2019, cuando Marjorie Taylor Greene todavía no postulaba a ningún cargo, era “bastante conservadora y publicaba bastante”.

“Constantemente apoyó la idea de ejecutar a miembros del Partido Demócrata como a Nancy Pelosi. Incluso, hay una publicación en la que alguien le comentó que una ‘bala en la cabeza sería más rápido’”, se escucha en el reportaje.

Y continuó: “También repetía comentarios sobre ejecutar a miembros del FBI que ella acusaba de ser parte de una conspiración en contra del expresidente Trump. [...] Y lideraba una petición para hacerle un juicio político a Pelosi por traición”.

El portal VOX recuerda que, en el 2018, Marjorie Taylor Greene afirmó que los incendios de California se iniciaron por “láseres del espacio controlados por una conspiración de empresas, en las que se incluía a la familia de banqueros Rothschild”.

VOX explica: “Desde el siglo XIX, las personas han utilizado todo tipo de afirmaciones sobre esta familia de millonarios para difamar a los judíos”.

El líder de la mayoría, Steny Hoyer, explica los ataques y publicaciones en redes sociales de Marjorie Taylor Greene. REUTERS

No se trata de un hecho aislado. “Ese mismo año, publicó un video en Facebook en donde un famoso británico antisemita explicaba cómo los ‘supremacistas sionistas promovían la inmigración y el mestizaje’”.

Según VOX, esta teoría estaría relacionada al atentado en Pittsburgh en octubre del 2018.

“Ella no estaba sola en esto. Tres días después del tiroteo de Pittsburgh, el entonces presidente Trump culpó a George Soros –multimillonario judío que también es señalado por los antisemitas como un villano– del acercamiento de una caravana de migrantes que llegaba a la frontera de EE.UU.”, agregó el portal.

“The Washington Post” anota que, cuando se supo que ella se postulaba al Congreso, algunos hicieron sonar las alarmas. Aun así, sus “comentarios sobre la ideología radical QAnon y otros asuntos” no evitaron que los republicanos la apoyaran.

Incluso, el republicano representante de Ohio, Jim Jordan, declaró que su presencia era precisa, porque en Washington se necesitaba “una peleadora que se enfrentara contra la izquierda radical”.

“No podemos esperar para darle la bienvenida al Congreso”, agregó Debbie Meadows, cuyo esposo Mark Meadows fue jefe de gabinete de Trump.

“TWP” recuerda, además, que Marjorie Taylor Greene contrató a un polémico asesor (que dijo que el National Association for the Advancement of Colored People era el “KKK de los afroamericanos”), y gastó US$211 mil en publicidad en Parler, la plataforma preferida por los seguidores de QAnon.

Conforme a los criterios de Saber más

___________________________

VIDEO RECOMENDADO

Así fue el asalto a la sede del Congreso de EE.UU.

Tensión en el Capitolio: Así fue el asalto a la sede del Congreso de EE.UU.