Valentino Dixon, un hombre que pasó 27 años en la cárcel por un supuesto asesinato, fue liberado este miércoles en Nueva York, Estados Unidos, tras haber sido exonerado del crimen, según informaron las autoridades.

Dixon fue condenado por un homicidio en segundo grado en 1991 por la muerte de Torriano Jackson, un joven de 17 años en un tiroteo, en el que otras personas resultaron heridas.

El hombre, de 48 años, cumplía una pena de entre 33 años y cadena perpetua que le impedía salir en libertad provisional hasta el 2030, como muy pronto.

Dixon siempre había defendido su inocencia y, finalmente, un juez aprobó hoy oficialmente su liberación después de que otro hombre, que ya está en prisión por otro caso, se declarase culpable por los hechos.

"Tras revisar este caso, me quedó claro que el señor Dixon no debería continuar sirviendo su sentencia por un crimen que no cometió", señaló en un comunicado el fiscal del distrito del condado de Erie, John J. Flynn.

Foto de archivo del 16 de mayo de 2013. Valentino Dixon, recluso de Attica Correctional Facility, muestra su arte relacionado al golf. (Foto: AP) Foto de archivo del 16 de mayo de 2013. Valentino Dixon, recluso de Attica Correctional Facility, habló sobre su arte relacionado al golf en prisión. | Foto: AP

En la cárcel, Dixon ocupó gran parte de su tiempo en dibujar, una habilidad que había pulido en una escuela de Bellas Artes, antes de caer en las drogas.

Así, el preso realizó más de 100 dibujos de campos de golf, imágenes que creó desde que un trabajador de la prisión le dio una foto de uno de esos campos y Dixon se apasionó por ellos.

Su historia fue compartida por la revista Golf Digest hace seis años y desde ahí la atención de los medios locales en el caso de Dixon incrementó.

Fuente: EFE / Golf Digest.com