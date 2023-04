Opinión

Twitter va a seguir siendo relevante por un buen tiempo

Por Manuel Santillán, doctor por la European University Viadrina de Alemania y docente de la Universidad de Lima





Las ganancias o los ingresos de Twitter por publicidad han bajado. Pero se proyecta que el desempeño de la plataforma volverá a ser positivo.

Por ejemplo, se estima que los ingresos por publicidad van a volver a subir. Además, el hecho de haber despedido a una gran parte de su personal también significará un ahorro en los gastos operativos. Y está el cobro por verificación. Todo ello va a permitir a Twitter retornar a un flujo de ingresos que se acerque a lo de antes.

De momento, suena muy dramático mencionar que la plataforma cuesta solo la mitad de aquello que se pagó inicialmente. Pero Elon Musk ya había admitido que el precio era exagerado, incluso se quiso retirar, pero por un tema legal no lo pudo hacer.

Ahora Musk ha brindado una información sincera, pero proyecta un panorama positivo para Twitter más delante.

Cabe mencionar que las empresas siempre tienen dos tipos de valores: el tangible y el intangible.

En el caso de Twitter, el anuncio de que cuesta ahora la mitad de lo que se pagó tiene que ver en gran parte con su valor tangible, con lo que ingresan y lo que gastan. Pero su valor intangible tiene que ver con su posicionamiento, con su identidad de marca, con el grado de posicionamiento que ya tiene. Yo creo que eso es algo que sí le favorece a la plataforma y que le va a permitir mantenerse en el mercado de las redes sociales por un muy buen tiempo.

Lo que pasó en su momento con redes sociales como Hi5 y MySpace fue que surgieron otras compañías que ofrecían lo mismo pero más desarrollado. Hi5 y MySpace desparecieron básicamente porque llegó Facebook. Pero una plataforma con las características de Twitter no se ve en el horizonte; hasta el momento Mastodon no se ha popularizado y no se ve que vaya a pasar pronto. Entonces, Twitter no tienen un competidor directo.

Incluso la red social de Trump tampoco ha trascendido. No es una seria amenaza para Twitter.