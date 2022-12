¡Papá Noel, sí existe! Puede ser tu padre, hermano, tío, compañero de trabajo, todo aquel que tenga la voluntad de llevar un poco de alegría a aquellas personas que no están pasando por un buen momento. Robert Sinkin es uno de ellos al disfrazarse cada diciembre como Santa Claus para alegrar a padres de recién nacidos gravemente enfermos en unidad de cuidados intensivos. Esta es la historia del doctor que es judío y lleva cuatro décadas haciendo este papel.

Cuando tenía 30 años y trabajaba en el área de recién nacidos en el Hospital Strong Memorial de la Universidad de Rochester, un compañero le preguntó a Robert Sinkin si podía ponerse una barba blanca falsa y un traje de Papá Noel en 1984.

Sinkin no sabía qué responder en ese momento al ser judío flaco y, por obvias razones, nunca había personificado a Santa Claus, pero se dio una oportunidad y quedó conmovido por todo lo que causó en los padres.

“Me puse el traje y lo acolché con una almohada, posé con las familias y me encantó”, precisó Skin en una entrevista para The Washington Post. Asimismo, destacó el hecho de darles a la familia un hermoso recuerdo al no poder obtener una foto en el centro comercial porque sus bebés estaban internados en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Al año siguiente se le volvió a preguntar si podía disfrazarse de Papá Noel, a lo que no se negó porque le encantó llevar un poco de alegría a padres con bebés en UCI. Eso sí, dejó en claro que no celebra Navidad pero es consciente de todo lo que significa Santa para muchas familias.

Con el objetivo de parecerse más a Santa Claus, Robert se dejó crecer la barba, y un año, se cubrió las cejas con óxido de zinc cuando alguien le comentó que sus cejas eran demasiadas oscuras. Todo esto lo hizo durante los últimos ocho años para llevar alegría, de acuerdo a The Washington Post.

Sinkin posando con Kaitlyn Key, al centro, una mujer con trillizos. La foto data del 15 de diciembre de 2022. | Foto cortesía: Carrie Coleman

Desde que comenzó a interpretar a Papá Noel como becario posterior a la residencia en Rochester, Nueva York, en 1984, Skin ha posado con más de 1.500 bebés. En diálogo con el medio citado, siempre pregunta a los padres si quiere llevarse un recuerdo puesto que a no todos les gusta exhibir a sus bebés.

La decisión más difícil de su vida

Con 68 años, Sinkin tomó la difícil situación de quitarse las botas y darle a otro médico la oportunidad de continuar con la tradición navideña en la unidad de cuidados intensivos neonatales en el Hospital Infantil de la Universidad de Virginia. Esto se dio el pasado 15 de diciembre.

“Me retiraré en un futuro no muy lejano, así que creo que es razonable que alguien más disfrute jugando a Santa”, agregó. En tanto, reveló que encontró al neonatólogo idóneo para ser su reemplazo. Se trata de Peter Murray a quien lo señaló como sucesor por la alegría que transmite y, sobre todo, le crece la barba bonita.

Muestras de agradecimiento

En el mismo diálogo, el doctor sostuvo que a lo largo de los años ha recibido tarjetas de agradecimiento de padres cuyos hijos no lograron sobrevivir. “Querían decirme cuánto atesoraban esa foto y agradecerme el recuerdo. Eso significa mucho”, dijo.

Otros le han enviado actualizaciones sobre la graduación secundaria, si están en la universidad o en algún evento grande. Para Skin, no hay nada más gratificante que saber que le están yendo bien y no se olvidan de aquel Papá Noel que algún día lo cargó en la unidad de cuidados intensivos.