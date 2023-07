PUNTO DE VISTA

“Esas medidas hacen muy poco para detener el paso de los migrantes”

María Puerta Riera

Profesora de Ciencias Políticas en el Valencia College de Orlando

Las medidas de Abbott son sumamente drásticas y realmente hacen muy poco para detener el paso de los migrantes, que ya se había visto reducido por otras medidas. El descenso de un 30% en el paso de migrantes hace ver que lo que está haciendo Abbott es básicamente seguir el manual de los republicanos de ahora, que consiste en crear crisis donde no existen.

Hacía mucho tiempo que el flujo migratorio en la frontera no estaba tan bajo como ahora. No hay una invasión como ellos señalan. Lo que ocurre realmente es que hay un intento por parte de los republicanos de generar en la opinión pública una matriz de opinión no solo adversa a la inmigración, sino a la administración Biden. Quieren hacer ver que el presidente es un incapaz que no puede lidiar con la economía, ni con la guerra en Ucrania, ni con la inmigración. Pero lamentablemente lo que se está haciendo no es solamente tergiversar la realidad, sino que se pone en peligro a la gente. Eso es lo más grave.

Sobre la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia, puedo decir que vamos a tener que esperar a ver qué dice el juez. Pero creo que es importante la decisión tomada este marte por un juez federal para detener la norma que había implementado el gobierno de Biden sobre los asilos. Entonces, habrá que ver si hay coherencia. Con la decisión de hoy se entiende que no se le puede negar el derecho a pedir a asilo cuando haya mérito, mucho menos cuando está en juego la vida de la gente. Entonces, si son coherentes, tendría que haber una decisión favorable al Departamento de Justicia y la expectativa es que sea así porque no solo se está violentando la norma, sino también los compromisos internacionales