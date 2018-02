- / -

Martín Duque era de origen mexicano y tenía 14 años. Su hermano mayor había publicado en Instagram que no había escuchado del adolescente después del tiroteo. "No sé nada de él, él no tiene celular", decía Miguel Duque, que se había graduado el año anterior. Pero a primera hora de la mañana confirmó que había fallecido en el tiroteo. "Las palabras no pueden describir mi dolor. Te amo hermano Martín, te extrañaremos", escribió en su publicación. (Captura: Twitter).