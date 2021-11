Falta poco menos de una semana para que se realicen las Elecciones Legislativas 2021 en Argentina, para que los ciudadanos deberán acudir a las urnas para renovar las 127 bancas de las 257 que tiene la Cámara de Diputados; y 24 de las 72 que hay en la Cámara de Senadores. Por ello, en la siguiente nota te brindamos información detallada para que ubiques tu local de votación en Tierra de Fuego.

¿Dónde voto en Tierra de Fuego?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó un apartado específico para que los ciudadanos puedan consultar a detalle los datos exactos del establecimiento en dónde les tocará votar, la mesa y número de orden respectivos correspondientes a las elecciones del próximo 14 de noviembre. Los ciudadanos deberán ingresar a la página oficial y seguir los pasos que brindamos a continuación:

Coloca en el buscador la dirección https://www.electoral.gob.ar/ Digita tu número de documento. Selecciona tu género. Selecciona el distrito de residencia. Digita el texto que aparece en la imagen. Clic en el botón “Consultar”.

Más alternativas para saber dónde votar

Si quieres saber tu local de votación en las Elecciones 2021 de Argentina tienes otras opciones como llamar por teléfono a la línea gratuita 0800-999-7237. Asimismo, vía SMS escribiendo el número 30777 con la palabra VOTO, seguido de espacio, número de documento, espacio y la letra M o F (género). Después de unos segundos te llegará un mensaje con toda la información requerida.

¿Quiénes votan el domingo 14 de noviembre?

De acuerdo con el padrón electoral un total de 34 millones 332 mil 992 personas están habilitadas para votar el domingo 14 de noviembre. Los ciudadanos que están obligados a sufragar en las Elecciones Legislativas 2021 son los argentinos de 18 años. En el marco de la Ley de Ciudadanía Argentina N°26.774 (Ley de Voto Joven) pueden votar este 2021 quienes cumplan 16 años hasta el 14 de noviembre mismo.

¿Cómo votar desde el exterior?

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina publicó en su página oficial los requisitos para estar habilitados en las votaciones. Puedes votar de manera presencial en las Elecciones Generales 2021, en la Representación Consular correspondiente a la circunscripción en la que vivas si es que cambiaste su domicilio en el exterior en tu DNI antes del 18 de mayo.

¿A cuánto asciende la multa por no votar?

Lo ciudadanos que no acudan a votar y no justifiquen su ausencia el día de las elecciones, el próximo 14 de noviembre, deberán pagar una multa de 50 pesos argentinos por no sufragar en las PASO y 100 pesos argentinos por no acudir a las Elecciones Legislativas 2021. Asimismo, quienes no cumplan su deber cívico serán incluidas en el Registro de Infractores de la Justicia Electoral. En el caso que desees saber si tienes multas pendientes de pago ingresa al siguiente link: infractores.padron.gob.ar

¿Cómo hago para justificar que no fui a votar?

Si tienes una razón poderosa por la que no fuiste a sufragar deberás adjuntar una constancia de tu inasistencia y luego seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página infractores.padron.gob.ar Completa los datos con el número de documento, sexo y distrito para iniciar la gestión respectiva. Después debes elegir la razón específica de tu inasistencia el día de los comicios y luego subir el documento que justifica tu ausencia. Ingresar el código de verificación. Luego, haz clic en “Consultar”.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

A través de su cuenta de Twitter, la Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el listado de documentos válidos para poder votar en las elecciones del próximo 14 de noviembre.