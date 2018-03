Europa amenaza con una "respuesta más amplia" a Facebook por fuga de datos

La comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, amenazó este jueves con una "respuesta más amplia" contra Facebook por el supuesto mal uso que hizo de los datos de 50 millones de usuarios.

La comisaria hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en Washington, donde se reunió en los últimos días con el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, y el secretario de Comercio, Wilbur Ross, así como con representantes del Congreso.

Jourová también se reunió con un representante de Facebook, pero el encuentro era sobre el "discurso del odio en la era digital" y no hablaron específicamente sobre el reciente escándalo, según dijo.

Según revelaron este sábado los diarios "The London Observer" y "The New York Times", la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica tuvo acceso en 2014 a datos recopilados por Facebook y usó esa información para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los usuarios e influir en ellas.

La empresa Cambridge Analytica supuestamente colaboró con el equipo del ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, durante la campaña electoral para las elecciones de 2016.

"Este caso ya no es solo sobre la protección de datos personales, tiene un enorme impacto en nuestro debate democrático y en nuestras elecciones, es una llamada de atención para todos nosotros. La protección de datos es importante para proteger nuestra democracia", afirmó Jourová.

Además, la comisaria expresó su "completo apoyo" a la investigación que ha iniciado la comisionada de información del Reino Unido, Elizabeth Denham, sobre la filtración de datos.

"Apoyamos por completo la investigación de la comisionada de información de Reino Unido y animamos a las autoridades de la Unión Europea a preparar una respuesta más amplia", dijo Jourová, quien ante las preguntas de la prensa rechazó especificar qué acciones baraja la UE.

No obstante, aseguró que el escenario legal europeo cambiará sustancialmente tras la entrada en vigor el próximo 25 de mayo del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), que supone una actualización de la normativa de protección de datos, vigente desde 1995.

De acuerdo con esas nuevas normas, si una empresa como Facebook vulnera en Europa las leyes de protección de datos, se enfrentará a dos posibles tipos de multas: una que tendrá un techo máximo de hasta diez millones de euros y otra que ascenderá a 20 millones y estará reservada para las infracciones más graves.

"No puede salir barato engañar o ser descuidado en la Unión Europea", subrayó Jourová, quien aseguró que, tras la entrada en vigor de las nuevas normas, la UE "no dudará en tomar las medidas más fuertes" para proteger la democracia de los países europeos y la privacidad de sus ciudadanos.

Después de días de silencio, el máximo responsable de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, aseguró hoy que tomará una serie de pasos para proteger los datos de sus usuarios y recuperar lo que llamó una "ruptura de la confianza" entre los ciudadanos y la compañía.

Facebook ha sufrido importantes pérdidas en la Bolsa de Nueva York en los últimos días, aunque hoy experimentó una leve recuperación y avanzó un 0,77 %.

Eurocámara y una comisión del Parlamento británico han llamado a declarar a Zuckerberg para que dé explicaciones sobre el comportamiento de su compañía.

En Estados Unidos, Facebook se enfrenta a una investigación de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), que podría imponer a la empresa una multa millonaria.



