Andrew Pollard, investigador y director del Centro de Vacunas de Oxford, y quien apoyó el diseño de la inoculación de AstraZeneca, anunció recientemente que no considera factible una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus covid-19, al menos hasta el momento.

Además, lo califica como algo poco sostenible.

De acuerdo con lo mencionado por el también presidente del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) del Reino Unido al medio británico The Telegraph, “no podemos vacunar al planeta cada cuatro o seis meses. No es sostenible ni accesible. En el futuro, debemos apuntar a los grupos de riesgo”.

Si bien gran parte de las naciones están tomando las medidas respectivas para mitigar el contagio y promover la vacunación, aún falta discriminar y catalogar qué tipo de poblaciones son las más vulnerables al virus para poder poner su atención en ellos, algo que Pollard considera fundamental.

El experto se muestra optimista ante el la situación actual del virus, por lo que cree que lo peor de la pandemia ya pasó y que el mayor riesgo está en quienes no se han vacunado.

”Lo peor está absolutamente atrás”, afirmó al diario citado.

El director del Grupo de Vacunas de Oxford, Andrew Pollard, habla durante una conferencia de prensa virtual en el número 10 de Downing Street en el centro de Londres el 23 de noviembre de 2020. (HENRY NICHOLLS / PISCINA / AFP).

Aunque es cierto que un refuerzo de vacuna genera anticuerpos fuertes, iniciar el proceso y tener un esquema con tres dosis es suficiente por el momento, ya que no se ha profundizado mucho más científicamente con respecto a una cuarta vacuna.

Ahora lo importante, según Pollard, es concentrarse en las personas vulnerables al virus, pues se sabe que no todos los individuos responden igual frente a la enfermedad y aún hace falta mayor investigación respecto a cada cuanto es necesario un refuerzo de acuerdo a los anticuerpos del organismo humano.

“Las personas tienen anticuerpos fuertes durante unos meses después de su tercera inyección”, señaló al respecto de las 3 dosis de inmunización: “Se necesitan más datos para evaluar cuándo y con qué frecuencia los grupos de riesgo necesitarán dosis adicionales”.

Mientras se analiza a mayor profundidad qué tan viable es un cuarto refuerzo, los expertos esperan que los gobiernos sigan avanzando con la primera y segunda dosis, pues es primordial garantizar que gran parte de la población inicie la inmunización ya que el “mayor riesgo son las personas sin vacunar”.

