Londres [La Nación / GDA]. Una mujer británica, de 39 años, grabó un video que circula por las redes sociales y en el que muestra crudamente las dificultades de salud que atraviesa tras contraer coronavirus.

Desde la cama del hospital, Tara Jane Langston cuenta sus padecimientos diarios por la enfermedad que en Reino Unido ya cuenta con 3269 casos confirmados.

La mujer se grabó con su teléfono y se la ve conectada a su respirador, habla agitada y a lo largo del mensaje tose y toma aire para continuar con el relato.

“Respirar es como tener vidrio en los pulmones , es difícil de explicar, pero cada respiración es una batalla”, grafica crudamente la mujer que permanece en la unidad de cuidados intensivos. Entre cánulas y un catéter la mujer cuenta que no puede respirar sin ellos y que, pese a su estado, considera que está mucho mejor que cuando ingresó.

“Ya perdí la cuenta de los días”, remarca y advierte a quienes crean tener los síntomas de coronavirus o a la personas fumadoras: “Dejá los cigarrillos porque necesitás tus pulmones”.

Además la mujer cuenta que no pudo ver a su familia ni amigos por su estado y su condición de aislamiento y pide a quienes vean el video: “No se arriesguen. Si alguien está pensando en arriesgarse, solo míreme. Estoy en la unidad de cuidados intensivos. No puedo respirar sin esto”.

Langston contó que estuvo con síntomas por cinco días antes de ingresar al hospital y que inicialmente le habían diagnosticado una infección en el pecho y le habían indicado tomar antibióticos.

