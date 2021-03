Polonia registró el miércoles su mayor número diario de nuevas infecciones por coronavirus mientras los hospitales se ajustan ante un nuevo aumento de casos. Hungría tiene la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo. Y los médicos rumanos trabajan las 24 horas del día y tienen que decidir quién consigue, y quién no, una cama en una unidad de cuidados intensivos.

La pandemia de coronavirus está desatando un enorme sufrimiento a medida que aumentan las tasas de infección en Europa Central, incluso cuando la República Checa y Eslovaquia, que recientemente se encuentran entre las áreas más afectadas del mundo, finalmente están viendo algunas mejoras después de estrictas restricciones.

En Polonia, los funcionarios dicen que esta “tercera ola” de la pandemia es impulsada por la variante británica del virus, que es altamente contagiosa y que ahora constituye la mayoría de los casos nuevos de.

La campaña de vacunación en el país está sucediendo con demasiada lentitud para contener esta poderosa ola.

Con 38 millones de personas, Polonia anunció 575 nuevas muertes el miércoles y casi 30.000 nuevas infecciones, superando un récord de nuevos casos establecido en noviembre.

El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, advirtió que lo peor está por venir. Dijo que el país tendrá restricciones aún más estrictas durante un período de dos semanas antes y después de Pascua.

Esto se suma a otras restricciones aplicadas a nivel nacional, donde se han cerrado tiendas no esenciales y se ha enviado a todos los niños en edad escolar al aprendizaje remoto.

El sistema de salud de Polonia está bajo mayor presión ahora que en cualquier otro momento de la pandemia.

En esta foto del sábado 20 de marzo de 2021, pocas personas caminan por las calles después de que Polonia reintrodujo un bloqueo nacional para frenar un aumento repentino en los nuevos casos de COVID-19. (Foto AP / Czarek Sokolowski, archivo).

Los medios de comunicación polacos informaron esta semana sobre hospitales tan abrumados que se vieron obligados a colocar camas supletorias en los pasillos.

Las salas de maternidad se han convertido repentinamente en salas COVID-19, lo que obliga a las mujeres a cambiar los planes de dónde darán a luz. Al menos un director de hospital ha prohibido al personal tomar vacaciones.

Las ambulancias en Polonia han estado esperando durante horas frente a los hospitales para descargar a sus pacientes o han tenido que transportar a los enfermos a instalaciones distantes.

Morawiecki dijo que los más jóvenes, los menores de 50 años e incluso algunos menores de 40, representan una mayor proporción de los hospitalizados que nunca.

Entre ellos se encuentra ahora el alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, de 49 años, quien desafió sin éxito al presidente Andrzej Duda en las elecciones del año pasado.

En Hungría, un aumento repentino de infecciones ha producido la tasa de mortalidad más alta por millón de habitantes en el mundo en los últimos días, y el número récord diario de pacientes con COVID-19 tratados en hospitales ha provocado una tensión severa en la atención médica.

Eso ocurre a pesar de que el país se encuentra entre las naciones de la Unión Europea con las tasas de vacunación más altas, gracias a su dependencia de las vacunas chinas y rusas además de las aprobadas por la UE.

Frente a la falta de personal médico calificado para tratar a los casi 12.000 pacientes con COVID-19 que ahora están hospitalizados, Hungría ha autorizado a estudiantes de medicina a venir a ayudar.

En esta fotografía del viernes 12 de febrero de 2021, trabajadores médicos trasladan a un paciente con COVID-19 en un hospital invadido por la pandemia en Cheb, República Checa. (AP / Petr David Josek, archivo).

Algunos hospitales húngaros también han buscado voluntarios para ayudar a las enfermeras y los médicos en las salas COVID-19, impartiendo sesiones de formación a quienes no tienen antecedentes médicos.

“La mayoría de las salas de los hospitales se han convertido en salas COVID-19, las salas intensivas están sobrecargadas exponencialmente, los quirófanos se han cerrado y sus ventiladores están ocupados por pacientes COVID-19 que luchan por sus vidas. Nos hemos quedado sin personal sanitario disponible y los hospitales están buscando voluntarios para ayudar “, escribió la Cámara de Médicos de Hungría.

En Rumanía, esta semana se ha registrado un número récord de pacientes en UCI en días consecutivos.

Un hombre vestido con un traje de protección se encuentra en un área donde a las personas a las que se les acaba de inyectar la vacuna AstraZeneca tienen que esperar 15 minutos en Bucarest, Rumanía. (AP / Vadim Ghirda).

“Esta es la mayor presión que hemos sentido”, dice Roxana Patulea, una doctora de UCI de 28 años en el Hospital de Emergencias Júpiter de Ploiesti y en el Hospital de Emergencias de la Universidad de Bucarest.

“A pesar de la vacuna, hay muchos más pacientes que durante la segunda ola y no hay camas en la UCI. Es triste, a menudo tenemos que elegir a los pacientes según los criterios de gravedad o edad“, dijo a The Associated Press.

Patulea dijo que ella y sus colegas han estado trabajando turnos de 24 horas durante este aumento, arrebatando un poco de sueño entre emergencias nocturnas.

Mientras tanto, las infecciones también se han disparado en las últimas semanas en muchos países de los Balcanes, que han respondido endureciendo las restricciones de bloqueo.

Las autoridades sanitarias advierten que los sistemas están tan sobrecargados y los trabajadores médicos están tan agotados después de un año de extrema presión que los pacientes no están recibiendo una atención óptima.

“La presión sobre nuestro hospital es enorme”, dijo la Dra. Tatjana Adzic Vukicevic, quien dirige una instalación de coronavirus recién construida en las afueras de Belgrado, en Serbia. “No se puede describir con palabras, estamos haciendo un gran esfuerzo”, aseguró.

