Ucrania detuvo a una sospechosa de espiar para Rusia como parte de un supuesto complot para asesinar al presidente Volodymyr Zelensky en un bombardeo, informó el lunes el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

De acuerdo con un comunicado del SBU, la mujer, que no ha sido identificada públicamente, es de la región meridional ucraniana de Mykolaiv, el lugar donde supuestamente iba a ocurrir el bombardeo que acabaría con la vida de Zelensky.

El presidente de Ucrania visitó Mykolaiv en junio para ver los daños causados por la ruptura de la presa de Kakhovka y luego volvió a la ciudad a fines de julio, después de fuertes bombardeos perpetrados por Rusia.

Volodymyr Zelensky visitó un hospital militar en la ciudad de Ochakiv, en la región de Mykolaiv, en Ucrania, el 27 de julio. (Reuters).

El servicio de seguridad dijo que se enteró del complot antes de la segunda visita y tomó medidas de seguridad adicionales.

En su comunicado, el SBU sostuvo que la mujer fue arrestada “con las manos en la masa” cuando intentaba pasar información de inteligencia a los rusos.

La sospechosa había tratado de recopilar información sobre la visita de Zelensky a Mykolayv con el objetivo de planificar un ataque aéreo ruso en su contra.

“Trató de encontrar la hora y la lista de los lugares incluidos en el itinerario provisional del jefe de Estado en la región”, indicó el servicio de seguridad.

Tal como remarca la agencia AP, por lo general Zelensky realiza visitas sorpresivas a territorios anteriormente ocupados por tropas rusas o a áreas cercanas a la línea del frente de guerra. Estas se realizan con extrema seguridad debido a la posibilidad de ataques rusos.

El SBU dijo que tomó medidas integrales para evitar que la mujer obtenga la información sobre el itinerario de Zelensky. “El día de la visita ella estaba también restringida en sus movimientos”, aseguró.

Esta foto del 29 de julio de 2023 muestra al presidente Volodymyr Zelensky mientras premia y felicita a los militares en el Día de las Fuerzas de Operaciones Especiales, durante una visita a sus posiciones de avanzada cerca de Bakhmut, Donetsk. (AFP). / HANDOUT

Tomó imágenes de instalaciones militares

La inteligencia ucraniana espió las comunicaciones de la mujer y determinó que también se le había encargado identificar la ubicación de los sistemas de guerra electrónica y almacenes con munición de las fuerzas armadas ucranianas en Mykolayv.

La sospechosa había conducido en el área y había tomado fotografías y grabado videos de las instalaciones militares ucranianas.

El SBU no arrestó a la mujer antes de la visita de Zelensky, solo tomó medidas de seguridad para evitar que el complot contra el presidente cumpla su objetivo.

Los agentes la siguieron después de la visita del presidente para averiguar más sobre sus acciones y las “asignaciones recibidas” por los rusos, agregó el SBU.

La mujer vivía en la pequeña ciudad meridional de Ochakiv, en la región de Mykolaiv, y había trabajado en una tienda de una base militar de esa localidad.

Según un funcionario del gobierno ucraniano, citado por la agencia AP, la mujer finalmente fue detenida el pasado 1 de agosto.

Las autoridades difundieron una foto borrosa de ella junto con dos agentes enmascarados, además de mensajes telefónicos y notas manuscritas sobre actividades militares.

La mujer que fue detenida por el supuesto complot para asesinar a Zelensky.

Se espera que enfrente cargos de difusión no autorizada de información sobre los movimientos de armas y tropas. Si es declarada culpable, podría cumplir hasta 12 años de prisión, indicó el SBU.

En la mira desde el inicio de la guerra

Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero del 2022, Volodymyr Zelensky ha sido blanco de varios intentos de asesinato, según las autoridades ucranianas.

El asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak afirmó el año pasado que Zelensky había sobrevivido a más de una docena de intentos de asesinato.

CNN recordó que al inicio de la guerra, una de las misiones principales de las fuerzas especiales rusas era eliminar al mandatario.

En un perfil publicado en abril del 2022, la revista TIME describió cómo las tropas rusas entraron en paracaídas a Kiev para matar o capturar a Zelensky y a su familia el 24 de febrero del 2022, en pleno comienzo de la guerra.

Time agregó que mientras las fuerzas ucranianas luchaban contra los rusos en las calles de Kiev, la seguridad presidencial intentó sellar el palacio presidencial utilizando barricadas y retenes policiales.

Oleksiy Arestovych, un veterano de la inteligencia militar, dijo que repartieron rifles y chalecos antibalas a Zelensky y a una docena de ayudantes mientras las tropas rusas hacían dos intentos de asaltar el complejo presidencial, de acuerdo con TIME.

Zelensky no escuchó el consejo de sus guardaespaldas para huir del complejo y también rechazó las ofertas de las fuerzas militares británicas y estadounidenses de evacuarlo. Respondió con la famosa frase: “Necesito munición, no que me lleven”, sostuvo TIME.

En ese contexto, Zelensky salió del palacio para grabar un desafiante mensaje en video mientras las tropas ucranianas luchaban contra los rusos en las calles cercanas.

Volodymyr Zelensky habla frente a la cámara el 26 de febrero de 2022, en los primeros días de la invasión rusa. (AFP). / -

En algunos de los complots para asesinar a Zelensky han estado implicados también mercenarios chechenos y el grupo paramilitar ruso Wagner, según la prensa británica.

Los chechenos, el ejército del sanguinario Ramzan Kadirov, un aliado de Vladimir Putin, se habían infiltrado en Kiev antes de que estallara la guerra con la misión de matar a Zelensky y a sus colaboradores.

Además… Antes de la guerra también era objetivo Según el libro The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House (La pelea de su vida: dentro de la Casa Blanca de Joe Biden), de Chris Whipple, Estados Unidos avisó al presidente de Ucrania antes de la invasión rusa que su vida tenía precio. De acuerdo con el libro, el presidente Joe Biden le pidió al director de la CIA, William Burns, que le entregara a Zelensky todos los detalles sobre los diferentes intentos de magnicidio de los rusos. El autor sostiene que Zelensky se habría quedado perplejo al conocer los "detalles exactos de los complots rusos". "Estaba desconcertado", asegura Whipple. Gracias a esa información Zelensky pudo abortar varios atentados. El autor agrega que durante una visita de Burns a Kiev revisó con el presidente ucraniano los informes de la inteligencia estadounidense. Gracias a esa información, se pudo frustrar dos intentos de asesinato.

"No me aislaré"

En una entrevista con CNN en julio de este año, Zelensky dijo que vive sabiendo que su muerte sigue siendo una prioridad para las fuerzas de Rusia.

“Seré honesto con usted y le diré que he decidido que si voy a estar pensando en ello constantemente, simplemente me apagaré. Muy parecido a Putin ahora, que no sale de su búnker”, dijo Zelensky.

“Si me aíslo, no entenderé lo que ocurre a mi alrededor en el país. Perderé la conexión con la sociedad. Y si pierdo esta conexión, perderíamos la sociedad. Estoy convencido de que la sociedad tiene que ver que si ellos están en peligro, su presidente también lo está, junto con ellos —afirmó—. Por supuesto, entienden que tengo protección, etc., pero tengo que estar del mismo lado que mi gente. Sabes que puedes meterte en una jaula como un animal y encadenarte allí constantemente, pensando que te van a matar”, agregó.