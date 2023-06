Juan Fonseca

Catedrático de la Universidad del Pacífico. Experto en historia de las religiones.

¿Cuál es la importancia de la mediación de Matteo Zuppi en la guerra entre Rusia y Ucrania?

Es importante por dos razones. En primer lugar, porque es la primera vez que El Vaticano interviene con un gesto concreto en los esfuerzos de solución de la guerra. No solo es un gesto propagandístico, sino un acto diplomático de primer orden en el que la Santa Sede compromete también su propio prestigio como actor en el sistema internacional. En segundo lugar, porque abre caminos a la posibilidad de un cese del conflicto. Creo que es una posibilidad remota, pues no veo señales de apaciguamiento en Putin. Pero al menos intentarlo desde una instancia externa y de prestigio como la Santa Sede, y en particular del Papa Francisco, es valioso.





¿Cuál es su opinión sobre la experiencia de Matteo Zuppi como mediador, sobre todo si recordamos situaciones en las que intervino como las de Mozambique, Burundi y Guatemala?

El cardenal Zuppi posee efectivamente una gran experiencia como mediador en conflictos en distintas partes del mundo. Es una de las mejores cartas del Papa para intentar mediar en el conflicto. No obstante, creo que la guerra de Ucrania será la situación más compleja de todas las que ahora ha enfrentado, pues se trata de una guerra internacional en la que está involucrada una potencia militar global como Rusia y en la que Occidente está bastante comprometido.





¿Qué dificultades cree que Matteo Zuppi puede encontrar en esta misión por la paz entre Rusia y Ucrania?

La primera dificultad será Putin. Hasta el momento, el régimen ruso ha recibido con poco entusiasmo la noticia del envío de Zuppi. Incluso ha aclarado que no tiene planeado reunirse con el cardenal. Creo, además, que al Patriarcado de Moscú (Iglesia Ortodoxa Rusa) no le gustará esta mediación. Para los líderes ortodoxos rusos se puede concebir esta misión como una intervención de Roma en el principal bastión de la ortodoxia en el mundo. No obstante, teniendo en cuenta las dificultades que está teniendo el régimen ruso y el hecho de que la Iglesia Ortodoxa no solo no ha contribuido la paz sino ha contribuido a acentuar los discursos nacionalistas que alimentan la guerra, puede que Putin considere a la misión de Zuppi como una tabla de salvación. La segunda dificultad podría venir de la propia Ucrania y de los países occidentales, que tal vez ejerzan presión para una solución pronta del conflicto.