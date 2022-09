Kayley Stead, que reside en Portmead (Swansea, Gales), pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida luego que su novio la dejara plantada en el día de su boda. Como gastó sus ahorros para su matrimonio, ella, eventualmente, tuvo las fuerzas necesarias para seguir con la ceremonia. Su historia ha impactado en varias redes sociales.

¿Cuánto dinero gastó en la boda?

La mujer, de acuerdo a The Mirror, había planeado casarse con su pareja de casi cuatro años en el Oxwich Bay Hotel en Gower, exactamente el 15 de septiembre. Ella gastó 12 mil libras esterlinas para tener la boda de sus sueños.

Kayley contó que vio al novio el día anterior al matrimonio, alrededor de las 4 de la tarde. Desde entonces, no ha podido comunicarse con él. “No he tenido una explicación. No es que quiera una ahora, porque está demasiado lejos”, dijo, siempre según la citada fuente.

“Fue un shock absoluto, no tenía indicios de que iba a hacer esto, pero ver a mis hijas angustiadas también me hizo querer cambiar el día. No quería recordar el día como una completa tristeza”, recalcó.

Kayley, la noche anterior a la boda, permaneció en un Airbnb festejando con sus damas de honor. El novio, por otro lado, estuvo con sus padrinos en una caravana cerca del lugar. Ambos habían acordado no hablar la noche antes del matrimonio, por lo que ella nunca supo lo que pasaba por la cabeza de él.

En el día de la boda, la mujer se levantó temprano para desayunar y luego empezar a maquillarse, sin imaginar que uno de los padrinos se pondría en contacto con su mejor amiga para decirle que el novio se había ido.

A Kayley le escondieron el celular hasta que esa información sea confirmada. Nadie quería asustarla. “Encontré mi teléfono y vi que tenía una llamada perdida de su madre. Le devolví la llamada y ella estaba llorando y me dijo que había ido a dar un paseo en las primeras horas de la mañana y que se había ido”, recordó.

“En ese momento, no estaba nerviosa. Todavía tenía muchas esperanzas, ya que a lo largo de nuestra relación, él a veces salía a caminar o a manejar para despejarse la cabeza cuando estaba nervioso”, aseveró la mujer, que en ese entonces se puso a tranquilizar a las personas más cercanas.

El momento en que le confirmaron la noticia

“Le pedí a las niñas, a su familia y a los padrinos que siguieran preparándose, porque honestamente creía que él iba a estar ahí”, sostuvo. Sin embargo, alrededor de las 11 de la mañana, ella habló por teléfono con el padre del novio, quien le confirmó que el hombre no iba a asistir a la boda.

Kayley no pudo contener las lágrimas al saber que su pareja la había dejado plantada. En ese momento, el camarógrafo y su propia hermana (que le estaba rehaciendo el maquillaje) la alentaron a continuar con la ceremonia y la mujer aceptó. “Había gastado todo este dinero, había estado esperando la comida, un baile con mi papá, pasar tiempo con mi familia, entonces, ¿por qué no?”, manifestó.

“No quería ver la sala de ceremonias, nunca había visto cómo se veía. Cuando mi hermana y mi mejor amiga explicaban lo que había pasado a los invitados, todos lloraban porque esperaban con ansias ese día. Pedí 10 minutos para mí antes de ver a mis invitados, y luego, en lugar de caminar por el pasillo, di la vuelta a la esquina con mi vestido y todos me miraban. Nadie sabía qué hacer, creo que tenían un poco de miedo de decir algo, y luego todos comenzaron a animarme y abrazarme”, aseveró.

La familia del novio ya se había retirado del lugar, pero los padrinos se quedaron, así como todos los amigos y familiares de Kayley. Ella realizó cambios para que el día se vuelva hermoso a pesar de todo.

“Estábamos haciendo cosas improvisadas, de verdad. Todo se basó en el instinto, y simplemente nos dejamos llevar”, precisó la mujer, que se tomó fotos con los padrinos y las damas de honor. También se sacó una instantánea con su vestido de novia en el jardín y otras más con familiares.

“Probablemente puedas ver algunas lágrimas en mi rostro, pero me encantan las fotos. Nunca iba a dar un discurso, pero quería agradecer a todos por quedarse porque no tenían que hacerlo. Fue una situación muy incómoda para ellos, pero todos se quedaron. Quería asegurarme de que todos supieran que no se trataba de la tristeza, que íbamos a superar esto. Todo el mundo me pedía perdón, pero yo quería que terminara. No habían elegido ese camino, habían elegido quedarse, así que celebremos eso”, indicó.

Kayley, en vez de tener su primer baile con su esposo, danzó con su progenitor, sus hermanos y los padrinos de boda. “Siempre soñé con bailar con mi papá en mi boda. Tiene 71 años y siempre tuve miedo de que él y mi madre, Dee, de 63 años, no estuvieran en mi boda, así que siempre quise bailar con él”, señaló.

“Mis cuatro hermanos y los padrinos de boda se unieron porque quería agradecerles por quedarse. No se escaparon, y lo habría entendido totalmente si lo hubieran hecho, pero estuvieron a mi lado todo el día”, agregó.

El gesto de sus amigos

Kayley ahora se está adaptando a su vida como soltera. “Después de enterarme de que no asistiría a la boda, decidí que no quería recordar el día como una completa tristeza. Hubo tantos momentos especiales, como la entrada de mi boda, el paseo de las bengalas, el primer baile y el puñetazo del pastel de bodas. Todavía había felicidad en el día”, declaró la mujer, cuya historia ha llamado fuertemente la atención. Es necesario mencionar que sus amigos crearon una página de GoFundMe para ayudarla a recuperar el dinero que gastó en la boda.

