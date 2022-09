LEE TAMBIÉN | Tren de Aragua, la sanguinaria banda criminal que Venezuela exportó a América Latina

Luna no estaba nervioso. Eligió trabajar en esa ciudad porque le gustaba la historia británica y las relaciones internacionales, así que, en realidad, se moría de curiosidad. Antes, por supuesto, le explicaron el protocolo: chaqué negro y pantalones a rayas. “También me dijeron que no podía hablar más de cinco minutos con la reina y que, cuando ella bajara la cabeza, me tenía que retirar”.

Más temprano esa mañana, una serie de carrozas se estacionaron frente la embajada peruana y Luna aprovechó para fotografiarse antes de partir. Estaba emocionado. “Abrieron las rejas del Hyde Park y avanzamos camino a Buckingham entre un montón de turistas”. Cuando tocó salir a la pista, una escolta les abrió paso entre autos y los acompañó hasta el palacio. Ingresaron sin contratiempos y se encontraron con la monarca. Después de que la reina habló con el embajador, hizo pasar a los acompañantes. Él, siendo el funcionario diplomático de menor rango, fue el último en conversar con ella.

- Yo sé todo de usted -le dijo Isabel II.

1967. Ricardo Luna, cuando era tercer secretario de la embajada peruana en el Reino Unido y a punto de salir a visitar a la reina Isabel II. (Archivo personal)

En cuestión de segundos, Luna supo que, en efecto, la soberana británica sabía más de él que casi la mitad de sus amigos, detalles de sus estudios en Estados Unidos, por ejemplo. “También me preguntó en qué parte de Londres vivía, si estaba casado o soltero y qué actividades me gustaban. Así empezó mi carrera”.

“Me sorprendió porque uno esperaría que la reina solo manejara información sobre el ministro porque, finalmente, era una presentación de credenciales. Pero sabía cosas sobre mí. No era solo una estrategia para demostrar que estaba atenta a todo, sino una forma de hacer que el resto de la delegación se sintiera cómodo, para que nadie se llevara la idea de que era una señora inalcanzable”.

El oso Paddington

1995. Eduardo Ponce Vivanco llegó a Londres como embajador del Gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Estaba a la expectativa de conocer a la reina Isabel II: sabía de su carácter encantador. “Cuando fue el momento, le presenté mis credenciales y, cuando dejé el cargo, me despedí de ella también, como es natural porque ella le sobrevivió a muchas personas”.

Ponce dice que se topó con ella en otras ocasiones, en reuniones más informales. La recuerda como “una mujer encantadora, sencillísima”, y de “humor fino” porque “no se reía sino sonreía”. “Un tema recurrente era el oso Paddington. Siempre fue muy a la volada, pero me decía que le parecía un personaje muy simpático que unía a dos países tan diferentes y tan lejanos”.

También coincidieron en un almuerzo organizado por la visita oficial de Fujimori a mediados de 1998. Asistieron la entonces primera dama, el ministro de Economía y el canciller Eduardo Ferrero Costa. Este último recuerda que el encuentro se sucedió en el comedor privado del Palacio de Buckingham. “Estuve honrado de sentarme a su izquierda y sostuve con ella un diálogo muy agradable. Guardo el recuerdo de una mujer distinguida, pero sencilla, culta y genuinamente interesada por nuestro país”, relata Ferrero Costa.

Eduardo Ponce, mientras lo recogen para presentar mis credenciales a la reina Isabel II. (Archivo Personal)

Idas y vueltas

2006. Ricardo Luna volvió a coincidir con la reina 39 años después. Para ese momento, él ya había sido embajador en las Naciones Unidas y en Washington, y ahora volvía al Reino Unido ostentando el máximo puesto diplomático de la nación. En la reunión de presentación de sus credenciales, hablaron.

- Me da gusto volver a verla -le dijo.

- A mí también, pero no me haga recordar cuándo fue la última vez -bromeó Isabel II.

De allí en adelante, coincidieron en varias oportunidades. “Todos los años, ella organizaba reuniones oficiales como el Spring o Winter Party, y cuando daba la mano, no te trata como un desconocido. Ella me preguntaba cómo estaba, cómo le iba a mi hija. Sabía de mi familia”.

“Una vez le pregunté al director de protocolo por qué hacía eso, por qué estaba al tanto hasta de esos detalles. Me respondió: ‘Para no aburrirse’. Imagínate tener seis o siete mil eventos estrictamente protocolares al año. Bueno, ella se informaba para no quedarse paralizada por el aburrimiento, pero lo hacía con una simpatía natural. La reina ha muerto cuando el mundo vive una situación muy compleja; aun en esta coyuntura, ella generaba simpatía”.

Agrega Luna que Isabel II “fue la estadista que mejor personificó la verdadera vocación de servicio público, haciéndolo además con sutileza y eficacia. Al mismo tiempo, su gestión durante casi tres cuartos de siglo entrañó la esencia pura de la diplomacia”.