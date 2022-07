Un polémico fallo ha causado conmoción en Argentina luego de que la justicia de ese país declarara como inimputable a un hombre acusado de acosar sexualmente a un grupo de mujeres enviándoles imágenes explícitas sin consentimiento. Este las hostigaba y amenazaba a través de redes sociales.

Conocido como cyberflashing, el hombre de 38 años se dedico a acosar desde 2020 a varias mujeres que se consideran feministas, por lo que ellas decidieron interponer una denuncia en su contra. Sin embargo, la Justicia de Buenos Aires les dio la espalda, cuenta TN.

El tribunal porteño a cargo del caso señaló que no puede comprender “la criminalidad de sus acciones”, así que declaró al sujeto inimputable por “hostigamiento digital”; es decir, por enviar imágenes sexuales sin consentimiento a través de redes sociales.

Denuncia que lleva años

Acompañadas por la fiscalía penal N°1 y el juzgado 16 penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en violencia de género, las mujeres de la ciudad de La Plata comenzaron la denuncia en 2020 y en primera instancia se denominó como “exhibiciones obscenas y amenazas simples”.

Al sujeto le realizaron un examen pericial psicológico y psiquiátrico y consideraron que presentaba un trastorno “delirante paranoide”, dentro de un retraso madurativo leve. Sin embargo, desde la defensa apelaron señalando que “está en perfecto estado y es peligroso”.

Pero la Cámara de Apelaciones emitió un fallo y rechazaron la solicitud confirmando lo declarado en primera instancia.

La resolución, a la que tuvo acceso el medio argentino, señala que los peritos psicológicos y psiquiátricos concluyeron que el hombre presenta un “trastorno delirante paranoide, dentro de un retraso madurativo leve”. Además, solicitaron un equipo de médicos para brindarle un “tratamiento psiquiátrico (psicofarmacológico) y psicoterapéutico”.

“La Justicia penal da la orden de que intervenga la Justicia civil para que evalúen las medidas que consideren necesarias”, explicó a la prensa Florencia Zerda, que forma parte de la Red de Abogadas Feministas. “Sabemos que, como no lo consideran peligroso, no pasará nada porque no pueden obligarlo a hacer tratamiento”, agregó.

“Todas las semanas sigo recibiendo mensajes o menciones de mujeres acosadas y amenazadas por este señor”, remarcó la abogada, quien también es una de las víctimas.

“Ojalá me equivoque y nunca pase al plano analógico, pero si pasa, tendremos que lamentar una vez más una prevención nula por parte del Estado y muchas alarmas no escuchadas”, sostuvo.

El agresor

El hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, publica constantemente agresiones en contra de colectivos feministas. Se hace llamar en su perfil de Facebook como “católico, pro-vida, anti marxista y anti cuarentena”.

“Este señor hace meses me viene amenazando y enviando fotos y videos de sus genitales a mí y a muchas otras mujeres, principalmente feministas. Tiene causas en trámite ya avanzadas. Si estás siendo acosada por él, contáctate conmigo”, señaló Zerda en noviembre de 2021 en sus redes.

Por si fuera poco, el agresor recientemente ingresó a la Universidad Nacional de La Plata, donde comenzó a cursar sus estudios en sociología.

“Me escribieron varias chicas, incluso de España, de Brasil, y también de La Plata. Se contactaron alumnas de la facultad, que no fueron acosadas, pero tienen miedo”, puntualizó Zerda.

