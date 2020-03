La decisión del Gobierno de cerrar las fronteras para frenar el avance del coronavirus en el país ha dejado en medio que cientos de extranjeros queden varados en el país, así como peruanos corran la misma suerte en el exterior. Un video publicado en Instagram nos permitió conocer la historia de Facundo Di Natale, uno de ellos.

El joven de 28 años y natural de la ciudad de Buenos Aires llegó al Perú junto a su novia para conocer Machu Picchu, pero terminó atrapado en medio de la cuarentena impuesta a nivel nacional.

Tal como informó El Comercio el martes, hay más de 800 argentinos varados en nuestro país, según la embajada de ese país. Este Diario se contactó con Di Natale para conocer su historia.

- ¿Cuándo llegaron al Perú?

Llegamos el 14 de marzo, estando en Argentina intentamos cambiar los vuelos porque teníamos miedo de que pudiera extenderse la situación en Latinoamérica, pero Latam nos dijo que no era posible hacer el cambio sin pagar una penalidad bastante severa y nos aseguraron de que el Perú no era zona de riesgo para el coronavirus. Nos transmitieron tranquilidad. Decidimos viajar confiando en sus palabras, pero nunca hubiéramos esperado algo tan drástico. Viajamos el 14 en la madrugada, a las 10 de la mañana ya estábamos en Lima y luego fuimos a Cusco. Por nuestra parte tomamos todas las precauciones que venía dando la OMS, usamos mascarillas hasta que llegamos al hospedaje. Nos lavábamos las manos constantemente y tanto mi novia como yo portábamos una botellita de alcohol en gel.

- ¿Qué medidas de control encontraron en los aeropuertos?

En el avión nos hicieron llenar una cartilla que no nos pidieron entregar en ningún lado. Luego, nos midieron la temperatura con los termómetros láser. Pero me pareció poco, podríamos estar incubando el virus y aún no tener fiebre. Me parece que habría sido mejor realizar un hisopado. La verdad que las medidas que vimos en ese momento en los aeropuertos tanto de Lima como de Cusco no nos parecieron acordes a las medidas que luego se tomaron. Ingresar al país no fue nada difícil.

- ¿Cómo fueron los días posteriores?

Hicimos turismo sin problemas el día 14. Contratamos la primera excursión para ir a Aguas Calientes, teníamos entradas a Machu Picchu para los días 16 y 17. El domingo 15, a las 5 de la mañana, arrancamos hacia la estación Hidroeléctrica y caminamos hasta Machu Picchu pueblo, cenamos sin problemas y al regresar al hospedaje vimos en la televisión el anuncio del presidente Vizcarra. Tras ello, fuimos a la agencia de turismo, a la oficina donde vendían los tickets de Machu Picchu y nos dijeron que al día siguiente se iba a continuar con la actividad sin ningún problema, que Machu Picchu estaría abierto. Pasamos una noche bastante dificil.

- Esto pasa la noche del domingo 15, el presidente ya había anunciado el cierre de las fronteras y vuelos internacionales. Irresponsabilidad de la empresa, ¿no?

Sí, un poco irresponsables pero también mucha ignorancia. Yo creo que, pese a que el anuncio fue rotundo, no dimensionaron que se llevaría a cabo como lo está haciendo.

- ¿Para cuándo estaba programado su vuelo de regreso originalmente?

Para el 31 de marzo.

Facundo Di Natale, de 28 años, llegó al Perú el 14 de marzo. La aerolínea en la que viajó le aseguró que el país no era un punto de riesgo para el coronavirus. Ahora, tras las medidas adoptadas por el Gobierno Peruano, es uno de los más de 800 argentinos varados aquí. (Archivo personal)

- Continuemos, ¿emprendieron el regreso al Cusco?

Si bien la salud es lo primero también nos había costado mucho llegar al Perú, los tickets de tren y la entrada a Machu Picchu son muy costosos. Así que tomamos la decisión de levantarnos muy temprano, a las 4 de la mañana, y volver a la oficina de turismo para saber qué iba a pasar. Recién ahí nos informaron que Machu Picchu estaría cerrado y nos volvieron a remarcar bien que a la medianoche iban a cerrar las fronteras. Fuimos corriendo a la estación de tren para pedir que nos permitieran volver a Cusco, pero se complicó muchísimo porque la estación estaba cerrada y llena de policías. Estábamos en una situación de hacinamiento, no solo extranjeros sino también peruanos. En lugar de dejarnos pasar a todos para aminorar la multitud lo hicieron todo muy burocrático. Finalmente, abrieron las puertas, todos corrimos al primer tren y partimos. Llegamos a Ollantaytambo, donde el regreso a Cusco que normalmente cuesta 10 soles había incrementado a 100 soles por muchos taxistas. Nosotros conseguimos un bus al precio real.

- ¿Qué hicieron al llegar a la ciudad?

Fuimos al hospedaje para buscar las maletas y nos dirigimos al aeropuerto para cambiar nuestro boleto para lo más próximo posible. Nos encontramos las rejas cerrada y un muro de policías y militares que no nos daban ninguna respuesta. Aún era mediodía pero la policía solo dejaba ingresar a los que tuvieran boletos comprados para ese día. Una pareja de argentinos que conocimos en el tren tenían boletos para el día siguiente pero tampoco los dejaron entrar. Nos dijeron que debíamos esperar 15 días porque todo estaba suspendido, nos sugirieron ir a la oficina de Latam pero un chileno que estaba detrás nuestro nos dijo que era una pérdida de tiempo, regresaba de allá.

- ¿La aerolínea se ha comunicado con ustedes en algún momento?

Mi mamá está en Argentina y desde que salió el decreto llama todos los días a Despegar, a Latam y a Aerolíneas Argentinas. En ningún momento la atendieron y conociéndola te puedo asegurar que los llama unas 20 veces por día. Nosotros tenemos la suerte de que la familia que nos hospedó cuando llegamos nos sigue recibiendo, es una pareja de jubilados y nos podía haber pedido que no ingresemos pero confiaron en nosotros y estamos muy agradecidos. Estamos en contacto con un grupo de 600 argentinos (varados en el Perú, de un total de más de 800 según la embajada de Argentina) y muchos nos han informado que los hospedajes han aumentado sus precios. Sabemos que hay 350 argentinos en Cusco, otros 350 en Lima y el resto está entre Arequipa y demás provincias.

- ¿Te has comunicado con la embajada?

Yo no he hablado directamente con ellos, pero en el grupo sí. Les han dicho que la embajada no nos puede garantizar nada y es muy firme la posición del Perú respecto a no levantar la restricción para la salida de extranjeros. Eso sumado a que del lado de Argentina, en caso se libere la restricción, únicamente entrarían vuelos de Aerolíneas Argentinas. Nosotros tenemos vuelos en Latam y para la repatriación tendríamos que hacer el endoso, costear la vuelta.

- ¿Qué piensan hacer en los próximos días?

Por suerte, en el grupo que armamos estamos yendo por vías oficiales. Mi temor es que con el correr de los días todo se vaya complicando más porque habrá más desesperación, nos iremos quedando sin dinero, hay personas con enfermedades. Hay un argentino que tiene entre 45 y 50 años, y tiene leucemia. Hay gente que la tiene más difícil que nosotros. Además, es muy difícil transitar para los extranjeros. Yo entiendo, hay que tomar medidas para que el virus no se propague, pero no está bueno que nos dejen abandonados en un país que no es el nuestro. Estamos en el 2020, esto no puede pasar.

- ¿Cuánto han subido los precios en los hospedajes?

Sabemos que un hostel que normalmente cobra US$10 la noche ahora cobra U$30. Hay muchos otros que cerraron sus puertas. Además, por ejemplo, una botella de agua mineral que cuesta 2 soles la están vendiendo a 10 soles a los extranjeros, esto sucede en los alrededores de la Plaza de Armas. También están limitando la compra de productos porque hay gente que está comprando de más y generando desabastecimiento.

¿QUÉ DEBO HACER SI SOY UNO DE LOS TURISTAS ARGENTINOS VARADOS EN EL PERÚ?

La embajada de Argentina en el Perú recomendó a El Comercio ofrecer los siguientes consejos para sus connacionales varados en nuestro país.

1. Comunicarse directamente con el Consulado General en Lima: +51 1 2052105

2. Llenar directamente el formulario disponible en su página web: https://clima.cancilleria.gob.ar/formulario-covid-19

El acceso al formulario de la Cancillería Argentina aparece en la página principal de la embajada de ese país en el Perú. (Captura de pantalla)

3. Tener un número de contacto para que los funcionarios se comuniquen con usted. Detallar si están acompañados, si viajan en familia y si hay algún caso de vulnerabilidad, como una persona enferma, una embarazada o niños.

4. Funcionarios de la embajada lo guiarán durante la llamada y recopilarán sus datos para conseguir futuros vuelos apenas sea posible.

