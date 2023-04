Opinión

Es una medida que no servirá para combatir la delincuencia

Por Sebastián Mantilla, director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (CELAEP)





Es una medida muy polémica y que ha generado mucha crítica en Ecuador. El presidente autoriza el porte de armas en un momento en el que su situación política está delicada, pues avanza el juicio político en su contra, los sectores indígenas y sociales han amenazado con protestas y el nivel de inseguridad va en ascenso. Como el Gobierno no puede con el tema de la inseguridad, entonces ahora la ciudadanía tendrá que defenderse por sí misma.

El presidente Lasso lanza esta medida para usarla mediáticamente y tratar de mejorar la imagen de su Gobierno. Además, va a ser difícil de aplicar porque hay casos de policías que han matado a delincuentes haciendo uso de sus armas de reglamento y ahora están en la cárcel.

Me preocupa lo que pasará en las zonas rurales donde no hay policía, no sé si esto puede dar lugar a la formación de grupos armados, como pasó en Colombia, que comienzan a actuar para defenderse de la delincuencia pero después se pasan a defender otros intereses relacionados, por ejemplo, con el narcotráfico.

Temo que el decreto podría más bien contribuir a recrudecer los niveles de criminalidad y violencia que vive el país. Si antes el delincuente amenazaba antes de robar, ahora posiblemente matará primero porque pensará que la víctima puede estar armada.

En resumen, el presidente ha querido ganarse a un sector de la población, pero el resultado no ha sido lo que esperaba, porque la gente se da cuenta de que esa medida es muy populista, que no va a solucionar los problemas de inseguridad.