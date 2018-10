Elecciones en Brasil: la mujer a la que le dibujaron una esvástica con una navaja

La mujer, que no ha revelado su identidad, dice haber sido atacada por tres hombres. Ella llevaba un adhesivo con las palabras "Él no", como oposición al candidato ultraderechista Jair Bolsonaro. Pero este no es el único caso de violencia política en Brasil

Esta imagen se difundió en redes sociales como correspondiente a la mujer que denunció la agresión. (Foto: Facebook) Facebook