Más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a votar hasta las 5 de la tarde, cuando se cerrarán las mesas y empezará el escrutinio oficial.

Un total de ocho candidatos compiten por la Presidencia de Ecuador: Luisa González, del correísta movimiento Revolución Ciudadana; Christian Zurita, por el movimiento Construye 25; Yaku Pérez, de Pachakutik; Otto Sonnenholzner, de Avanza; Jan Topic, de la Alianza Por un País Sin Miedo; Xavier Hervas, Izquierda Democrática; Daniel Noboa, del Movimiento Ecuatoriano Unido y Bolívar Armijos, del Movimiento AMIGO.

El Comercio estuvo en el Instituto Nacional Mejía, el centro de votación más grande del Centro Histórico de Quito, donde pudo recoger las impresiones de los ciudadanos que acudían a ejercer su derecho al sufragio.

En este lugar hay 28 mesas de votación para un total de 9.000 electores.

El exterior del centro estaba custodiado por la policía, que revisaba todas las mochilas y carteras de los ciudadanos en busca de objetos prohibidos, como armas de fuego y armas blancas.

La policía informó a este diario que hasta las 9 de la mañana no se había encontrado ningún objeto prohibido.

Ya en el interior, había pequeñas colas para sufragar, acción que se realizaba con rapidez. Los pasillos del instituto estaban custodiados por militares, quienes portaban armas largas.

La ciudadana ecuatoriana de nombre Ana Lucía le dijo a El Comercio que le preocupaba mucho el tema de la inseguridad. “Lo que esperamos es que nuestro país se mantenga en una democracia, que el nuevo presidente realmente se preocupe por las necesidades que tiene la ciudadanía. Necesitamos que de una vez se acabe con la inseguridad, la delincuencia que está perjudicando a tantas familias ecuatorianas”, aseveró.

Con respecto al candidato que había elegido, dijo que todavía tiene dudas “porque los ecuatorianos nos hemos equivocado en las últimas elecciones”.

A Luis Chávez le preocupa el desempleo. “Este país está hecho pedazos, no queremos que siga una democracia que está sangrante, que está hecha pedazos. El problema que más me preocupa no es la delincuencia, es la falta de empleo, ese es el origen de la delincuencia, porque si hubiera fuentes de trabajo la juventud no se dedicaría a estar en las calles delinquiendo. A veces culpamos a los extranjeros por la delincuencia, pero el origen es la falta de trabajo y de fortalecimiento económico. Tenemos que cambiar esa situación”.

Para Angel Fernández, la inseguridad es la tarea urgente del próximo gobierno. “En el país hay mucha delincuencia, esa es mi preocupación. No hay seguridad, como antes. Esa es la emergencia que tenemos. Ojalá que con el nuevo gobierno cambie algo. La economía también está totalmente mal, no hay trabajo”.

Edison Calderón es pesimista con respecto al futuro, ningún candidato lo convenció y acudió a votar solo porque no quiere pagar la multa. “La verdad no espero nada del próximo gobierno porque todos son los mismos de siempre, lo único que por lo que vengo es para cumplir con mi derecho al sufragio y porque es obligatorio, nada más, no tengo expectativas por ninguno porque ninguno va a cambiar el país, todos son lo mismo... siempre van a entrar con el propósito de hacer sus componendas políticas. Los problemas se van a solucionar cuando venga una persona honrada, que difícilmente se va a encontrar en el país. Los principales problemas son la inseguridad y la corrupción”.

Diana Delgado, coordinadora de las elecciones en el instituto, le dijo a este Diario que la elección se desarrollaba con normalidad. Sostuvo que hasta las 9:30 de la mañana había menos votantes que en elecciones pasadas, pero atribuyó este retraso a la lluvia de la noche.