Ciudad de México. La crisis en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia después de casi 14 años de mandato sigue en su pico más alto, mientras el exmandatario continúa asilado en México.

En una entrevista concedida a la agencia DPA, Evo Morales dijo que busca fortalecer su movimiento político y descartó, por ahora, desmovilizar a sus seguidores para facilitar el diálogo.

“Primero tiene que dar garantías este gobierno de facto. Injustamente ex ministros, asambleístas están siendo perseguidos, amenazados. Segundo, tiene que haber una comisión nacional e internacional para dar con los autores intelectuales y materiales de semejante masacre”, respondió cuando se le preguntó si ve posible llamar a una desmovilización.

¿Quiere volver a ser presidente?, se le preguntó en otra parte de la entrevista.

“Por ahora, fortalecer nuestro movimiento político. Eso es por ahora. Y segundo, claro, mi gran deseo cuando termine mi gestión como presidente es ir a mi región y hacer un restaurante de tambaqui, que es un pescado. Yo los sirvo. Cobro el plato y, de paso, la foto te cobro”, respondió.

¿Entonces, Evo Morales sigue mientras en la política?, insistió el periodista.

“Quiero acompañar a mis compañeros. Quiero acompañar. Es mi obligación. Tantos años me acompañaron, si puedo aportar en algo. Si no, me quedo en casa”.

Por otro lado, Evo Morales manifestó que “para nada” quiso perpetuarse en el poder.

“Para mí, el primer año de gestión, feliz me iba. El cargo no se busca, el cargo te busca. Si acepté esta candidatura por última vez es porque me dijeron: que sea candidato Evo. No es que yo he buscado”.

El exmandatario de Bolivia sostuvo que el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez en el país no es interino sino de “facto”.

“No es gobierno interino. Gobierno interino es cuando el presidente se ausenta y hay una sucesión constitucional. La señora que está era segunda vicepresidenta de los senadores y se proclama presidenta. Es un gobierno de facto y no interino”.

Finalmente, Evo Morales dijo que no se arrepiente de haber renunciado. “Yo renuncié para que los militantes de nuestro movimiento político, nuestros militantes, no fueran agredidos”, sentenció.

Bolivia no logra salir de sus crisis política, tras las elecciones del 20 de octubre pasado en las que Morales consiguió un cuarto mandato, unos comicios tildados de fraude por la oposición y en los que la OEA encontró “irregularidades”.

Las protestas ciudadanas contra el líder indígena y la pérdida de apoyo de los militares propiciaron la renuncia de Morales, que calificó su salida como “golpe de Estado”.