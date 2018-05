El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, llamó este viernes a sus adversarios a reconocer el resultado de los comicios del próximo domingo, tildados de "fraudulentos" por el grueso de la oposición.

"Una vez que el pueblo ejerza su derecho al voto (...), todos los candidatos debemos comprometernos a aceptar el resultado electoral, sea el que sea", dijo Maduro ante observadores internacionales.

"Le doy la garantía a mi país de que aceptaré los resultados electorales", añadió el gobernante socialista, quien previamente recibió al ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el palacio presidencial.

Maduro tiene como principales rivales en los comicios a Henri Falcón, disidente del chavismo que se marginó del boicot de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y al pastor evangélico Javier Bertucci.

La MUD se negó a postular candidatos al calificar las elecciones como una "farsa" para perpetuar a Maduro.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica, apoyando a la alianza opositora, han adelantado que desconocerán los resultados.

Esas naciones habían pedido retrasar los comicios, tradicionalmente celebrados en diciembre, pero adelantados por la oficialista Asamblea Constituyente que rige con poderes absolutos.



Al postularse, Falcón y Bertucci firmaron con Maduro un acuerdo de garantías electorales, con el compromiso de pedir una observación de Naciones Unidas, pero ello no llegó a concretarse. Ambos denunciaron durante la campaña violaciones a ese convenio.



Rodríguez Zapatero, en cambio, es uno de los principales veedores del proceso.



"Vamos a estar en los colegios electorales constatando si los venezolanos votan libremente. Yo no tengo ninguna duda de que votan libremente", aseguró este jueves el ex gobernante en una rueda de prensa, tras reunirse con autoridades del poder electoral.



Pero Rodríguez Zapatero, quien medió entre gobierno y oposición en fallidas negociaciones en 2017 y principios de 2018, es cuestionado por líderes opositores.



"Usted es cómplice de Maduro y enemigo de Venezuela", escribió el ex presidente del Parlamento Julio Borges dirigiéndose a él, a quien acusó de "avalar un fraude".



Fuente: AFP