La extraña muerte del abogado y ex secretario de Transparencia de Colombia Rafael Merchán, quien era testigo en Caso Odebrecht, ha causado conmoción en el país sudamericano. Su fallecimiento ocurre menos de dos meses después de que muriera Jorge Enrique Pizano, cuya declaración estaba considerada clave en el mismo caso.

Merchán, que tenía 43 años, fue hallado muerto en extrañas circunstancias en su casa de Bogotá y había sido citado como testigo en el proceso penal contra el ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade por el Caso Odebrecht.

Andrade está acusado por la Fiscalía de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, como coautor, y falso testimonio, en calidad de determinador.

Merchán empezó a conocer el manejo del sector público desde adentro con tan solo 22 años. A esa edad fue elegido edil de la zona de Chapinero en Bogotá.

Luego, tuvo a su cargo la Dirección de Justicia Formal del Ministerio del Interior y de Justicia en el 2010, dependencia encargada de la formulación del Estatuto Anticorrupción.

Posteriormente, trabajó en la Secretaría de Transparencia, entidad que tuvo a su cargo entre el 2014 y el 2015, cuando era presidente Juan Manuel Santos. También fue cónsul en Londres.

Otro de los cargos que ocupó en su corta trayectoria fue el de director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga.

Durante su periodo en la Secretaría de Transparencia participó activamente en el Comité Antisoborno Trasnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y tuvo constante interacción con organismos internacionales vinculados a la lucha contra la corrupción.

Además de abogado, Merchán era politólogo, y tenía especializaciones en derecho administrativo, de la Universidad de los Andes, y en derecho económico, de la Universidad Externado de Colombia.

En sus redes sociales solía publicar fotos de sus viajes por el mundo. Hablaba inglés, portugués y francés.

"Es una gran pérdida. Rafael era mi amigo, un gran ser humano, y fue mi jefe programático en la campaña para la Alcaldía de Bogotá", dijo Carlos Fernando Galán, una de las personas más cercanas a Merchán en los últimos 12 años.

A petición de la defensa del ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, Merchán había sido citado como testigo en el proceso contra el funcionarios por el Caso Odebrecht, junto a otras personas como el ex presidente Santos, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras; los ex ministros Mauricio Cárdenas, María Lorena Gutiérrez, Germán Cardona y Natalia Abello y el ex director de Planeación Nacional Simón Gaviria.

Merchán es el segundo testigo del Caso Odebrecht en Colombia que muere en menos de dos meses. Jorge Enrique Pizano falleció el pasado 8 de noviembre de un infarto, según el informe del hospital donde fue atendido, y tres días después perdió la vida su hijo el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, envenenado con cianuro al beber agua saborizada que estaba en una botella que halló en un escritorio que su padre tenía en su casa.

Jorge Enrique Pizano realizó las denuncias más importantes de irregularidades en contratos y sobornos dentro de un proyecto de construcción de carreteras (Ruta del Sol II) en el que participaron consorcios colombianos y Odebrecht entre el 2010 y el 2014.

Pizano era uno de los auditores de aquel proyecto y desde el 2015 hizo públicos los, según él, graves descubrimientos sobre corrupción.

Por el manejo de ese caso el pasado 20 de diciembre el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, Carlos Valdés, renunció en medio de la controversia por el manejo de las pruebas sobre el fallecimiento de Pizano.

Según la Fiscalía, las coimas que pagó Odebrecht en el país para hacerse con el contrato de la carretera Ruta del Sol II, en donde Pizano trabajó como auditor en representación del Grupo Aval, fueron de 84.000 millones de pesos (unos 28,35 millones de dólares).

