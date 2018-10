La secretaria del Fernando Albán, concejal del municipio Libertador, aseguró que la causa de la muerte del miembro del partido venezolano Primero Justicia (PJ) no fue suicidio.

"No puede ser que la gente no reaccione. Él no lo hizo, no se mató. A él lo mataron", indicó la colaboradora de Albán mientras lloraba por la muerte del concejal.

El partido político de Albán calificó el hecho como un asesinato, y diversas organizaciones por la defensa de derechos humanos responsabilizaron a Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), y exigieron una investigación exhaustiva del hecho.

Poco antes, PJ denunció por Twitter que el Gobierno venezolano está intentando borrar "pruebas del asesinato" de Albán cremando el cuerpo del concejal que finalmente fue trasladado a la morgue.



Fuente: "El Nacional", de Venezuela / GDA