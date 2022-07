“Caníbal, indignación total” la serie doocumental realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México estrenó la noche del viernes su cuarto episodio titulado “Consecuencias”.

En esta entrega, los entrevistados hablan sobre el perfil de las víctimas de Andrés Filemón Mendoza Celis, así como de las consecuencias que el caso dejó en las personas involucradas en este hecho.

El hombre que asesinó a un número aún indeterminado de mujeres en su domicilio en Lomas de San Miguel, Atizapán, tenía una fijación por cierto tipo de mujeres a las que seleccionaba para ser sus víctimas.

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades mexicanas, las víctimas de este feminicida eran elegidas en los bares a los que Andrés Mendoza acudía.

Características de las víctimas

El perfil de sus víctimas: mujeres de estatura baja, robustas y con nivel socioeconómico medio-bajo.

Un inquilino de Andrés mencionó que “el señor Andrés frecuentaba muchos bares, llegó a invitar a mi mamá y a otras personas a tomar, en los bares era donde conseguía a las mujeres, a sus víctimas, más que nada porque el alcohol [inaudible] entonces no sé si tomaba valentía o si cambiaba su forma de ser”.

Pero también hubo otras mujeres asesinadas por este sujeto, como lo dejó saber su vecina, quien señaló que las dos últimas víctimas fueron residentes de la zona donde vivía el asesino.

“Se aprovechó de cierto grupo vulnerable de mujeres, con carencias económicas, él sabía elegir a sus víctimas, personas vulnerables, solas, por eso fue que no fue descubierto antes”, aseguró un Julio César Gil, policía de Atizapán.

Ruth Olvera Nieto, presidenta municipal de Atizapán, señaló que los factores que inciden en el tema de los feminicidios es que las mujeres “sean jóvenes y pobres [...] esa es tu sentencia de muerte, algo te va a pasar”, puntualizó la edil.

Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincidió con Olvera Nieto al señalar que “quienes más lo sufren son las chicas más pobres, que se tienen qué salir desde muy temprana hora en transporte público y regresar en la noche con la misma situación, con miedo, con terror”, como lo señaló en entrevista con EL UNIVERSAL.

César Mata, miembro de la Unidad de Atención a Familiares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, indicó que para conocer el origen de los restos hallados en la casa del feminicida de Atizapán recabaron entrevistas con familiares de personas desaparecidas, realizaron hipótesis de identidad y demás diligencias para poder darle identidad a un cadáver que no la tenía.

De acuerdo con la información emitida por la Fiscal Central de Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dylcia García, en el domicilio de Lomas de San Miguel, en Atizapán, se han hallado a aproximadamente 19 víctimas de Andrés Filemón Mendoza, luego de llevar a cabo peritajes por parte del grupo multidisciplinario en materia pericial.

Aparece el feminicida y con él las pesadillas

Luego de que el caso de Andrés Filemón saliera a la luz, una de sus inquilinas comentó que las pesadillas aparecieron, pues soñaba con el feminicida.

“Imaginaba que me llegaba a tocar la puerta o que estaba parado frente a mí, no quiero verlo, no hay palabras”, dijo la inquila de Andrés.

La vecina colindante del feminicida de Atizapán, propietaria de una tienda de abarrotes, comentó que lo vivido luego de darse a conocer los casos de feminicidio fue algo muy dramático, “fue algo que nunca me imaginé vivir, nunca me imaginé vivir en un cementerio”.

Alianza entre sociedad y autoridades

Los policías y autoridades del Estado de México entrevistados en este documental coincidieron en el discurso de que para poder evitar los casos de feminicidio, violencia y todo tipo de agravios contra las mujeres es necesario denunciar, para poder llevar a cabo acciones que prevengan y protejan a las posibles víctimas de estos hechos.

Audiencia alcanza los 16 millones

A través de redes sociales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación agredeció a la audiencia y destacó que 16 millones de personas que han visto la serie.

En su mensaje, la SCJN llamó a que la indignación total sea el motor para acabar con cultura de violencia y discriminación hacia las mujeres, así como los feminicidios en México.

“Consecuencias” es el penúltimo capítulo de la serie documental, que se transmite por los canales 22, Justicia TV y Las Estrellas, a las 23:07 horas. El viernes 1 de julio el proyecto dirigido por Grau Serra llega a su final con el capítulo “Indignación total”.