Nunca me había tocado ver el cielo en un #sismo y es horrible ver esas luces. En #CDMX se sintió muy fuerte y alcanzamos ver que todo se movió muy feo en nuestro departamento.



Un abrazo a todos, espero estén bien. Estén unidos a sus familias. No he podido comunicarme con la mía. pic.twitter.com/iWcY23Juwo