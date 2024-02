Mirada de experto

Gabriel Ben Tasgal, analista internacional, especialista en terrorismo islámico y en geopolítica del Medio Oriente

Netanyahu rechazó la propuesta de alto al fuego de hace una semana tildándola de "delirante", ¿usted cree que aún es posible alcanzar un alto al fuego entre Israel y Hamás?

Las exigencias de Hamás para el alto al fuego eran que Israel se retire militarmente de la franja de Gaza, que Israel acepte la permanencia de Hamás en el poder y que libere a prisioneros. Esas condiciones son inaceptables para el actual gobierno de Israel, pero sí se puede alcanzar un alto al fuego si las condiciones son relativamente posibles. Por ejemplo, 90 o 100 días de cese al fuego a cambio de los tres pasos de los rehenes, comenzando por los mayores de 60 años, seguido de quienes estén en edad de servicio militar y finalmente la entrega de los cuerpos.





¿Por qué estas negociaciones son llevadas a cabo por jefes militares y no por diplomáticos?

En Israel las autoridades militares son quienes evalúan los pro y contras de cierta medida. No es un tema diplomático sino de seguridad, por eso están involucrados los representantes de los servicios de Inteligencia.





¿Por qué Qatar resulta más determinante que EE.UU. en estas negociaciones?

Quien tiene el papel fundamental en estas negociaciones es Qatar. Para ser un negociador relevante debes tener dos cualidades, debes tener la capacidad tanto para castigar como para premiar. Estados Unidos no tiene la capacidad de castigar a Hamás, puede ayudar a Israel pero es menos fuerte que Qatar porque ellos son quienes financian a Hamás.





¿Cuánto influyeron las operaciones en Rafah para que estas nuevas negociaciones se realicen?

Yo considero que las acciones militares de Israel sí tienen la función de presionar a Hamás y ponerlos en una situación donde tengan que decidir por la fuerza. Esta presión acerca la opción de un entendimiento o un cese al fuego. Las acciones en Khan Younis y Rafah pueden provocar dos escenarios, por un lado que Hamás diga que ya no tiene nada más por perder y no tendría nada que negociar; lo segundo es que al sentirse ahorcado decida ceder. Yo no creo que la lógica occidental juegue papel de ningún tipo, si Sinwar (jefe de Hamás) quiere ir al paraíso no va a tener ningún problema en llevarse con él a todos los rehenes posibles.





Israel ha asegurado en repetidas ocasiones que busca eliminar a Hamás, ¿cree que acepten otra opción más allá de la rendición total del grupo?

Israel no necesariamente quiere esa rendición sino que quede claro que triunfó. Eso no solo pasa por una rendición sino también por el liderazgo de Hamás exiliándose. Israel quiere neutralizar la capacidad militar de Hamás en la franja de Gaza y que no continúe el gobierno de Hamás en dicha franja.