El lunes 1 de abril aviones caza F-35 lanzaron misiles sobre la sede diplomática iraní ubicada en la capital siria. Producto de ello, 13 personas murieron, entre quienes figuraban Mohammed-Resa Sahedi, comandante de las brigadas de élite Al Quds, y su comandante interino Mohammed Hadi Hadschi Rahimi.

El ministro de Defensa de Siria apuntó de inmediato a Israel como responsable del ataque. El ayatolá Jamenei y el presidente iraní, Ebrahim Raisi, hicieron lo propio. Los gobiernos de Rusia y China también condenaron la incursión e instaron al gobierno hebreo a no vulnerar la seguridad de las instituciones diplomáticas.

El gobierno israelí, mientras tanto, no confirmó oficialmente haber estado detrás del ataque. Un grupo de oficiales de alto rango, sin embargo, aseguró bajo condición de anonimato al diario The New York Times que las fuerzas hebreas sí lo habían perpetrado.

El personal de emergencia y de seguridad extingue un incendio en el lugar de los ataques que impactaron en un edificio anexo a la embajada iraní en la capital de Siria, Damasco, el 1 de abril de 2024. (Foto de LOUAI BESHARA / AFP) / LOUAI BESHARA

Tanto Jamenei como Raisi prometieron que el acto sería respondido con una venganza sobre territorio hebreo. Según fuentes de Inteligencia citadas por Bloomberg, las fuerzas islámicas planearían lanzar un ataques con misiles de alta precisión y drones contra objetivos militares y gubernamentales “en los próximos días”.

En respuesta, el canciller Israel Katz advirtió que “si Irán ataca desde su propio territorio, Israel responderá y atacará en Irán”.

Estados Unidos, el principal aliado militar del país hebreo, también ha activado sus protocolos de alerta y envió al jefe del Comando Central, Michael “Erik” Kurilla, a Jerusalén y Tel Aviv para reunirse con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tratar la amenaza israelí.

“Como le dije al primer ministro Benjamin Netanyahu, nuestro compromiso con la seguridad de Israel contra estas amenazas de Irán y sus representantes es férreo”, señaló el presidente estadounidense Joe Biden en declaraciones brindadas el miércoles 10.

Michael “Erik” Kurilla, jefe del Comando Central, llegó a Israel para discutir la estrategia frente a Irán. / Agencia AFP

- Incertidumbre en la población -

Las repetidas amenazas iraníes han calado en la población israelí, ya desgastada por la extensa guerra que libra su país desde el 7 de octubre del año pasado con el grupo terrorista Hamas luego de que este perpetrara el peor atentado en la historia de la nación hebrea.

Los ciudadanos han comenzado a acopiar alimentos desde la semana pasada y, en general, se percibe un clima de inquietud a la espera de la respuesta iraní.

Conscientes de ello, en Teherán apareció un mural que decía en hebreo: “¿Han almacenado suficiente comida y provisiones? La venganza está cerca”.

“Los sistemas de difusión, ya sea por parte del gobierno, el ejército o la prensa, intentan calmar a las personas. El israelí está acostumbrado a situaciones de combate, pero de todas formas hay cierto temor”, comenta a El Comercio Lior Ronin, experto en seguridad en Medio Oriente.

“La gente habla de eso en las calles y en las oficinas, las personas realmente tienen esa tensión, esa preocupación. Muchos se preguntan si dispararán misiles sobre su localidad o si lo harán sobre ciudades más céntricas. A algunos les cuesta planificar de aquí a un mes o dos meses. Está la preocupación, no ha cundido el pánico pero sí se tiene presente que puede pasar esto”, agrega el analista.

Esa incertidumbre sería precisamente la mejor arma con la que cuenta Irán en estos momentos. Así lo remarcó Abdolrasool Divsallar, miembro del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme y del Instituto de Oriente Medio, ‘think tank’ con sede en Washington, a través de su cuenta en la red social X.

El experto remarca el uso del miedo como estrategia mientras en Teherán la agencia semioficial Mehr publicó en redes sociales que el espacio aéreo se cerró en la capital a causa de maniobras militares, lo que disparó las especulaciones de un inminente ataque iraní a Israel.

La agencia citaba como fuente al ministro de Defensa, Reza Ashtiani, pero más tarde borró la publicación.

La compañía aérea alemana Lufthansa anunció que suspendería sus vuelos a Teherán debido a la crisis de seguridad en Medio Oriente. / KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

- Guerra en las sombras -

En grupos de Telegram vinculados con la Guardia Revolucionaria se llegó a especular con que se produciría un ataque iraní a las 1:20 de la mañana, hora a la que fue asesinado por Estados Unidos Qasem Soleimani, general que encabezaba la Fuerza Quds, a comienzos del 2020 en Irak.

Todo esto forma parte de una suerte de “guerra psicológica” entre Irán e Israel, inmerso en la guerra en Gaza.

“Sembrar miedo, pánico y parálisis es parte crítica de la estrategia de guerra psicológica del Eje de la Resistencia”, afirmó en X Amal Saad, de la Universidad de Cardiff y especializada en el Eje de la Resistencia.

El llamado Eje de la Resistencia es una alianza informal antiisraelí liderada por Irán y formada por Hamas, los hutíes de Yemen, el grupo libanés Hezbolá y un grupo de milicias islámicas en Irak y Siria.

Israel e Irán mantienen una enemistad de décadas, surgida precisamente cuando el antiguo reino se convirtió en una república islámica producto de la revolución encabezada por el ayatolá Ruhollah Jomeini.

Y si bien las fuerzas de ambos países no se han enfrentado directamente, sí han tenido choques en otros territorios. En 1992, por ejemplo, la Yihad Islámica perpetró un atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires en aparente respuesta al asesinato del líder de Hezbolá, Abbas al-Musawi, por parte del Mossad.

En la primera década del siglo XXI, Israel habría desarrollado junto a Estados Unidos el virus informático Stuxnet, el cual causó graves daños en las instalaciones nucleares iraníes, según recuerda BBC Mundo.

En general, los iraníes han denunciado diferentes métodos israelíes para sabotear su programa nuclear que van desde lobbies diplomáticos buscando impedir el acuerdo nuclear entre Irán y Occidente, hasta asesinatos selectivos de importantes científicos como el de Mohsen Fakhrizadeh en el 2020, aunque el gobierno hebreo nunca ha reconocido estar implicado en este tipo de acciones.

Finalmente, israelíes e iraníes también han medido fuerzas en conflictos cercanos como la guerra civil de Siria o los ataques sin bandera contra navíos de ambos países tanto en el golfo de Omán como en el mar Rojo.