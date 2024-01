Tres militares de Estados Unidos murieron y al menos otros 30 resultaron heridos en un ataque con dron ocurrido el domingo en Jordania, cerca de la frontera con Siria. Se trata de la primera vez que en la que militares estadounidenses fallecen por fuego enemigo en el Medio Oriente desde el inicio de la guerra en Gaza entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre. La acción fue reivindicada por una milicia respaldada por Irán.

Estados Unidos dijo el lunes que se reserva su derecho a responder. ”No hay duda de que habrá una respuesta, pero como hemos hecho en el pasado, se dará en el momento y la forma de nuestra elección. Haremos lo que tengamos que hacer”, manifestó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una entrevista en la cadena MSNBC.

”Creemos que fue un solo dron. Todavía estamos trabajando en lo que sucedió y en cómo ese dron pudo atacar lo que básicamente era un barracón. Teniendo en cuenta la hora en la que tuvo lugar el ataque, la mayoría de las tropas estaba en la cama durmiendo”, añadió Kirby.

“No buscamos una guerra con Irán”, aseguró Kirby en el programa Today de NBC. “No pretendemos escalar el conflicto en la región... Obviamente, estos ataques siguen llegando. Seguiremos viendo las opciones. No puedo hablar por el líder supremo ni de lo que quiere o no quiere. Puedo decirte lo que queremos. Lo que queremos es un Oriente Medio estable, seguro y próspero, y queremos que cesen estos ataques”.

El domingo, el presidente Joe Biden prometió hacer que los responsables del ataque “rindan cuentas” y dijo que, si bien aún se están recopilando datos, “sabemos que fue llevado a cabo por grupos extremistas radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak”, según un reporte de CNN.

Biden se reunió el lunes con miembros de su equipo de seguridad nacional en la Sala de Situación de la Casa Blanca para discutir los últimos acontecimientos. El mandatario demócrata está bajo presión para ordenar una represalia directa contra Irán.

Esto es lo que se sabe del ataque, sus autores y posibles consecuencias:

¿Cómo fue el ataque?

El ataque ocurrió en la Torre 22, una base de contrainteligencia que Estados Unidos mantiene en Jordania, cerca de la frontera con Siria.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que fue perpetrado con un dron, sin dar más detalles.

No está claro por qué las defensas aéreas no lograron interceptar el dron, pero el diario The Wall Strteet Journal dio pistas el lunes sobre lo que pasó.

Funcionarios estadounidenses revelaron a ese medio que el dron pudo atravesar las defensas antiaéreas de la base porque entró al mismo tiempo en que un dron estadounidense regresaba al lugar.

Los funcionarios dijeron que mientras el dron enemigo volaba a baja altitud, un dron estadounidense regresaba a la base. Como resultado, no hubo ningún esfuerzo por derribar el dron enemigo.

En la base atacada hay desplegados unos 350 militares de Estados Unidos que tienen como misión lograr la “derrota duradera” del grupo terrorista Estado Islámico, dijo el Centcom.

Además, la base Torre 22 se ubica cerca de otro cuartel militar estadounidense llamado Al Tanf, ubicado en Siria muy cerca de la frontera con Jordania.

Miembros de las fuerzas de Hashed al-shaabi llevan el ataúd de un camarada que murió en ataques aéreos estadounidenses contra grupos respaldados por Irán, el 25 de enero del 2024. (AHMAD AL-RUBAYE / AFP). / AHMAD AL-RUBAYE

¿Quién es el autor del ataque?

Tras el señalamiento de Biden, Irán deslindó responsabilidades. La República Islámica negó las acusaciones estadounidenses y británicas de que apoya a los grupos militantes autores del hecho.

“La República Islámica de Irán no ve con buenos ojos la expansión del conflicto en la región”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Naser Kanaani. “Irán no está involucrado en las decisiones de los grupos de resistencia”, remarcó.

Biden había dicho que el ataque fue perpetrado por milicias respaldadas por Irán que operan en Siria e Irak, pero no identificó al grupo responsable.

Pero la agrupación de milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak reivindicó el domingo varios ataques contra posiciones en Siria e Irak y asumió la responsabilidad del ataque mortal contra tropas estadounidenses en Jordania.

El grupo Al Nujaba, uno de los más importantes dentro de la Resistencia Islámica en Irak, celebró en un comunicado los ataques que la agrupación lanzó el domingo contra posiciones de Estados Unidos en la región “que causaron la muerte y heridas a más de 50 soldados norteamericanos”.

La Resistencia Islámica en Irak exige la salida de Estados Unidos de Irak y rechaza el apoyo norteamericano a Israel en el conflicto de Gaza.

Por su parte, el portavoz de Hamás, Sami Abu Zuhri, dijo que la muerte de los soldados “es un mensaje para el gobierno estadounidense, de que a menos que el asesinato de inocentes en Gaza se detenga, podría enfrentarse a toda la nación” musulmana.

“La continuación de la agresión estadounidense-sionista en Gaza podría causar una explosión regional”, añadió.

La presión en Estados Unidos para atacar a Irán

Estados Unidos y sus aliados en Irak y Siria han sido blanco de más de 150 ataques desde mediados de octubre por parte de milicias respaldadas por Irán, según el Pentágono. En estas acciones unas 70 personas han resultado heridas.

Una de estas milicias son los rebeldes hutíes de Yemen, que han estado atacando a buques en el Mar Rojo.

Tras lo ocurrido el domingo en Jordania, en Estados Unidos se multiplicaron las exigencias por parte de políticos republicanos para bombardear Irán en represalia.

De acuerdo con la agencia AP, los republicanos culpan a Biden por hacer muy poco para disuadir a las milicias pro iraníes.

“La respuesta de Biden a estos ataques ha sido desorganizada, ineficaz y débil”, dijo en un comunicado el portavoz del Comité Nacional Republicano, Jake Schneider. “Ahora, más estadounidenses han perdido la vida debido a la incompetencia de Biden”, agregó.

Por su parte, el expresidente Donald Trump calificó el domingo el ataque como “otra consecuencia horrible y trágica de la debilidad y rendición de Joe Biden”.

“Estamos entristecidos por la pérdida de tres héroes estadounidenses en Jordania anoche, y estamos orando por sus familias y por los... otros miembros del servicio que han resultado heridos. Estados Unidos debe enviar un mensaje claro como el cristal a todo el mundo de que los ataques a nuestras tropas no serán tolerados”, escribió el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, en la red social X.

El senador Lindsey Graham dijo que el Pentágono debería responder apuntando a Irán.

“La Administración Biden puede eliminar a todos los seguidores iraníes que quiera, pero eso no disuadirá la agresión iraní. Hago un llamado a la Administración Biden para que ataque objetivos de importancia dentro de Irán, no sólo como represalia por la matanza de nuestras fuerzas, sino como disuasión contra futuras agresiones”, dijo Graham en un comunicado. “Lo único que el régimen iraní entiende es la fuerza. Hasta que no paguen un precio con su infraestructura y su personal, los ataques a las tropas estadounidenses continuarán”.

Según la agencia EFE, basada en el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, ante la inminencia de una respuesta de Estados Unidos, diversos grupos proiraníes en el este de Siria están “reubicándose”, mientras que varias milicias han desplegado camiones con lanzaderas de cohetes para contrarrestar posibles bombardeos estadounidenses.