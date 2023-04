El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, sorprendió al anunciar en la mañana del lunes que había cruzado la frontera terrestre entre su país con Colombia para dirigirse a Bogotá. Su llegada se dio un día antes de la conferencia con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca destrabar el diálogo político en el país llanero entre el chavismo y la oposición.

Pero Guaidó no llegó al martes en suelo colombiano. Casi a la medianoche del lunes, abordó un avión con rumbo a Miami, Estados Unidos, y abandonó el país de manera sorpresiva. ¿Qué pasó?

En el transcurso del día lunes, Colombia empezó a dar señales de la incomodidad que le causaba la presencia en el país de Guaidó antes de la cita del martes.

Para empezar, la oficina del canciller colombiano Álvaro Leyva comunicó lo siguiente: “El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, en la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela que se realizará mañana 25 de abril en Bogotá, solo participarán los países invitados a este diálogo... El canciller Álvaro Leyva Durán no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la conferencia”.

El diario colombiano El Tiempo informó que luego, en el Congreso, el canciller hizo una advertencia: “No se sabe en dónde está Guaidó. No es que quiera participar, es que no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y, naturalmente, si no aparece, corre riesgos; porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”.

El ministro Leyva no entró en detalles. En ese momento no se supo si se refería a que Juan Guaidó iba a ser detenido, deportado a Venezuela o expulsado a un tercer país.

Juan Guaidó

había dicho que en Bogotá solicitaría reuniones con las representaciones asistentes a la cumbre sobre Venezuela organizada por Gustavo Petro

Nicolás Maduro tampoco fue invitado al encuentro sobre Venezuela que se celebra con representantes de unas 20 delegaciones de países, incluido Estados Unidos.

Mientras que Guaidó había convocado para este martes a una manifestación en la Plaza de Bolívar, a 200 metros del Palacio de San Carlos, sede de la cumbre.

“Espero que la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa de negociaciones en México y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas como solución al conflicto”, dijo Guaidó en un comunicado cuando informó que estaba en Colombia.

“Me están sacando de Colombia”

En la noche comenzó otra historia. La prensa local y extranjera informó que Guaidó saldría de Colombia a las 11 pm en un vuelo rumbo a Miami, Estados Unidos, por orden del gobierno de Gustavo Petro.

Ya en el avión, a través de un video divulgado en sus redes sociales, Guaidó denunció que estaba siendo expulsado de Colombia.

“Me están sacando de Colombia, la persecución de la dictadura -del gobierno de Nicolás Maduro- se extendió lamentablemente hoy a Colombia”, dijo Guaidó.

Por las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro, que se extendieron a Colombia, estoy tomando este vuelo. Hasta lograr elecciones libres en Venezuela continuaremos luchando. Mañana les daré más detalles. pic.twitter.com/atam1f4n6E — Juan Guaidó (@jguaido) April 25, 2023

Luego, una fuente cercana a Guaidó le dijo a la agencia AFP que el Gobierno Colombiano “obligó” a Guaidó a abandonar el país.

Cuando Guaidó ya estaba en vuelo empezaron los pronunciamientos y descargos de las autoridades colombianas.

“En horas de la tarde del 24 abril de 2023, Migración Colombia llevó a cabo la apertura de un proceso administrativo en contra del ciudadano venezolano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez”, informó ese organismo en la madrugada del martes.

Desde el 2019 hasta enero del 2023,

Estados Unidos y decenas de países consideró a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en el 2018.

Migración Colombia dijo que la medida se llevó a cabo en concordancia con la resolución 2357 del 2020 que estipula los criterios para el cumplimiento de las obligaciones migratorias y el procedimiento sancionatorio para estos casos.

“El procedimiento contó con todas las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa”, señaló el director general de Migración Colombia, Fernando García. Agregó que esto “no constituye una sanción” en contra de Guaidó, “quien se encontró en buena salud durante su corta permanencia”.

“Una vez notificado, el presunto infractor a la norma migratoria, abandonó el país”, concluyó Migración Colombia.

Por su lado, el ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en el que señaló que “En horas de la tarde, Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana, que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos, durante la noche”.

“Si pedía asilo se lo otorgaba”

Ya en la mañana del martes, el día de la cumbre sobre Venezuela, y con el opositor ya aterrizado en Miami, el protagonista central de la noticia seguía siendo Guaidó.

La reacción llegó al más alto nivel cuando el presidente Gustavo Petro salió a pronunciarse. Dijo que Guaidó no fue expulsado. “Es mejor que la mentira no aparezca en la política. El señor Guaidó tenía un acuerdo para viajar a EE.UU. Nosotros lo permitimos por razones humanitarias a pesar de la entrada ilegal en el país”.

Al señor Guaidó no se le expulsó es mejor que la mentira no aparezca en la política. El señor Guaidó tenía un acuerdo para viajar a EEUU. Nosotros lo permitimos por razones humanitarias a pesar de la entrada ilegal en el país. https://t.co/tRb6Uzk114 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2023

“Simplemente entra con su pasaporte y pide asilo. Con mucho gusto se le hubiera ofrecido. No tiene por qué entrar ilegalmente al país. Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso de EE. UU. voló hacia ese país”, siguió.

“Obviamente, un sector político quería perturbar el libre desarrollo de la conferencia internacional sobre Venezuela”, agregó el mandatario colombiano.

La situación de Guaidó en Venezuela

Sobre Juan Guaidó, que aspira a ganar la candidatura presidencial de la oposición en elecciones primarias a realizarse este año, pesan varias acusaciones e inhabilitaciones políticas impuestas por el chavismo.

Tiene también prohibición de salida de Venezuela y pedidos para que sea perseguido penalmente.

En el 2019, luego de autoproclamarse presidente interino de Venezuela y ser reconocido por casi 60 países, la Contraloría General de la República lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años, congeló sus cuentas y pidió que sea procesado penalmente.

Lo acusó de una supuesta falsificación de datos en su declaración patrimonial y por recibir dinero del exterior sin justificación.

Guaidó dijo que no reconocía la medida, porque, a su juicio, en el país no hay una Contraloría General.

En febrero del 2021, la Contraloría lo volvió a inhabilitar por 15 años junto a otros 27 diputados opositores.

La entidad estatal dijo que los inhabilitados no cumplieron con el requisito de presentar una declaración jurada de patrimonio.

El contralor venezolano, Elvis Amoroso, sostuvo en una alocución transmitida por televisión que Guaidó y los otros 27 inhabilitados “algo tienen que ocultar” al negarse a presentar la declaración de su patrimonio.

Mientras que hace tres semanas, Juan Guaidó alertó sobre una inmimente orden de captura en su contra.

“Recibí por tres fuentes distintas que Maduro está por dar orden de captura contra de mi persona, en base a acusaciones falsas”, dijo.

Recordó que ha sido acusado más de 30 veces con lo que, considera, son “pruebas falsas o forjadas” desde el 2019, cuando asumió la Presidencia interina de Venezuela.

Donald Trump recibió a Juan Guaidó en febrero del 2020 en la Casa Blanca. (AFP).

Este viaje a Colombia no es la primera salida de Venezuela de Guaidó desde que empezaron sus problemas con el chavismo y desde que se le impuso la prohibición de viajar al exterior.

El 22 de febrero del 2019, Guaidó apareció en Cúcuta, Colombia, para el concierto pro fondos Venezuela Aid Live.

Cruzó por tierra la frontera y luego estuvo junto al entonces presidente colombiano Iván Duque y otros mandatarios.

En el 2020, Guaidó hizo una gira internacional que lo llevó a reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca.