No solo persiste una dificultad para encontrar alimentos y medicinas en Venezuela, sino también métodos anticonceptivos; debido a esto, la esterilización surge como una alternativa para las mujeres.

Yisbel Rodríguez tiene 22 años y una hija de seis años que concibió a los 15 años por desconocimientos de las formas de protección. La imposibilidad al acceso a las pastillas anticonceptivas la llevó a tomar una decisión irreversible.

Debido a la escasez de medicamentos en Venezuela, la esterilización surge como una alternativa para las mujeres. (Foto: EFE)

“Nos está obligando (la crisis), prácticamente, en la opción de la ligadura. Pero vamos a tener que tomarla en algún momento porque si no conseguimos nada, ya no hay dónde buscarlo. Las pastillas no se consiguen, no se encuentra nada. No tenemos opción con qué cuidarnos", explicó Rodríguez al portal argentino Infobae.

Su mamá tiene 39 años y por falta de anticonceptivos tiene un hijo de 9 meses. El acceso a los métodos se complicó en los últimos años, debido a que muchos bienes y servicios se tasan al valor del dólar estadounidense.

El salario mínimo actual equivale a 18$. Una caja de pastillas para tres meses de consumo puede costar aproximadamente hasta 10$ y una caja de tres preservativos está alrededor de 1.18$.

Un estudio realizado en 2017 por las organizaciones Avesa, Cepaz, Freya y Mujeres en Línea estableció que 72% de las mujeres consultadas aseguró haber tenido acceso a métodos anticonceptivos en los últimos 12 meses.

El 19% acudió a comerciantes informales, redes sociales o grupos de intercambio para conseguirlos, 27% no pudo pagarlos por su alto precio y 10% los adquirió en el exterior.

Fuente: El Nacional, EMOL