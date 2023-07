Con la inhabilitación de María Corina Machado, el chavismo vuelve a apelar a una vieja estrategia para neutralizar a los opositores al régimen que tengan posibilidades de derrotar a Nicolás Maduro en unas elecciones, esta vez para los comicios presidenciales que se celebrarán el 2024 en Venezuela.

A fines de junio, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela (CGR) informó que inhabilitó a la exdiputada opositora María Corina Machado para postular a cuanquier cargo de elección popular durante un plazo de 15 años.

Machado, de 55 años, es una de las favoritas para ganar las elecciones primarias de la oposición previstas para este 22 de octubre. De esta elección saldrá el rival más fuerte de Maduro para los comicios del 2024.

La precandidata presidencial venezolana por el partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa para abordar su inhabilitación, el 4 de julio de 2023. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP). / YURI CORTEZ

¿Pero por qué es cuestionada esta maniobra contra la candidata que podría derrotar a Maduro? En julio del 2015, María Corina Machado, diputada entre el 2011 y 2014, fue inhabilitada por la CGR para ejercer cargos públicos durante 12 meses. Según la sanción, no había incluido en su declaración patrimonial unos bonos que recibía siendo parlamentaria, algo que ella niega. Se supone que esta inhabilitación ya había expirado.

El diputado José Brito, considerado un disidente de la oposición, envió una carta a la Contraloría para saber sobre si Machado seguía inhabilitada.

La respuesta de la CGR fue que la inhabilitación de 12 meses impuesta a Machado en el 2015 se había extendido por el plazo de 15 años.

Entre las razones, la Contraloría dijo que Machado respaldó las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro y apoyó la presidencia interina del exdiputado Juan Guaidó.

Pero Machado no es la única política de de alto perfil de la oposición que está inhabilitada por la Contraloría.

Henrique Capriles junto a sus seguidores a su llegada a inscribirse como candidato a las elecciones internas de la oposición de Venezuela. (EFE/ Miguel Gutiérrez). / MIGUEL GUTIERREZ

Otros opositores inhabilitados

Otro de los grandes favoritos para ganar las primarias de octubre es Henrique Capriles Radonski, quien en dos oportunidades fue candidato presidencial. Ya enfrentó a Maduro en el 2013 y estuvo a muy poco de derrotarlo.

En el 2017 Capriles fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por presuntas “irregularidades administrativas” mientras era gobernador del estado Miranda, según la Contraloría General de la República.

César Pérez Vivas habla en el Consejo de las Américas en Washington el 20 de julio del 2009. (Foto de JIM WATSON / AFP). / JIM WATSON

César Pérez Vivas, exgobernador de Táchira que aspira a ganar la primaria opositora, fue inhabilitado en el 2015 por siete años debido a presuntas irregularidades administrativas en su gestión. Su sanción ya está cumplida desde el año pasado, pero, como en el caso de Machado, no se sabe si sobre él pesa una nueva inhabilitación.

Juan Guaidó iba a ser el candidato de Voluntad Popular para las primarias de la oposición, pero salió del país y actualmente se encuentra en Estados Unidos. Desde el 2021 pesa sobre él una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos por supuestamente no haber presentado una declaración jurada de patrimonio, de acuerdo con la Contraloría.

Freddy Superlano habla frente a un cartel que representa al líder opositor venezolano Leopoldo López, durante una conferencia de prensa en Caracas el 6 de diciembre de 2021. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP ). / YURI CORTEZ

El reemplazo de Guaidó como candidato de Voluntad Popular es Freddy Superlano. Como antecedente, cabe recordar que en noviembre del 2021 este político ganó las elecciones para gobernador en el estado Barinas, donde nació Hugo Chávez, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló el resultado argumentando que estaba inhabilitado por la Contraloría.

Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU.,

dijo que las inhabilitaciones en Venezuela envían un “mensaje opuesto” a “elecciones libres y justas”

El caso de Superlano es un ejemplo de la poca transparencia con la que se manejan las inhabilitaciones en Venezuela. En su momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que este pudo competir porque la institución no sabía que estaba inhabilitado cuando postuló. No había sido notificado.

Además, en el 2020 Superlano había sido incluido en una lista de amnistiados firmada por el presidente Maduro. Es decir, se le levantó la inhabilitación. Pero en el 2021, tras las elecciones en Barinas, no se informó sobre las razones por las que seguía inhabilitado.

En este punto, cabe precisar que el contralor general de Venezuela es Elvis Amoroso, quien fue diputado del chavismo por muchos años.

María Corina Machado llega para su inscripción el 23 de junio de 2023, como candidata a las primarias que se celebrarán el próximo 22 de octubre. (EFE/ Miguel Gutierrez). / MIGUEL GUTIERREZ

"María Corina va a dar batalla"

El analista político venezolano Luis Nunes considera que era de esperarse que se iniciaran las inhabilitaciones a los opositores. “Es un plan B que el Gobierno tiene, lo saca cada vez que le conviene”.

En diálogo con El Comercio, Nunes dijo que desde el 2008, el Gobierno ha inhabilitado a unas 1.500 personas. “Empezó apuntando a los cargos medios y luego fue a las cabezas, como a Capriles, Guaidó y a María Corina”, sostuvo.

“Hay un detalle interesante. Si uno revisa la página de la Contraloría puede constatar que en los últimos 5 o 6 años no han publicado la lista de la gente inhabilitada”, refirió Nunes.

Nunes recordó el caso de Freddy Superlano. “Cuando no inhabilitan antes, lo hacen después. En el caso de Superlando, parece que se les pasó inhabilitarlo antes porque tan pronto como ganó la elección en Barinas lo inhabilitaron, y no se quedaron tranquilos con eso, sino que a la esposa, que no tenía ningún cargo público, también la inhabilitaron. Ellos deciden, en una alianza estratégica que le llaman maléfica entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría, estas inhabilitaciones express”.

“Seguramente ahora van a aparecer más inhabilitaciones si es que surge algún otro candidato fuerte en las primarias”, agregó Nunes.

¿Y qué va a pasar con el candidato que surja de las promarias del 22 de octubre? Nunes consideró que la situación se va para un choque de trenes, pues tanto el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como el líder chavista Diosdado Cabello, han dicho en actos públicos que “De aquí no nos saca nadie, ni por las buenas ni por las malas”.

“Si gana la primaria un candidato sin fuerza, ellos seguro que lo van a dejar participar. Pero ellos tamnbién ya tienen a varios candidatos supuestamente ‘independientes’ y que se prestarán para hacer la pantomima a Maduro. El chavismo fabricó a varios candidatos supuestamente independientes para que el día en que alguien diga esas elecciones son fraudulentas, Maduro responda que no es así porque participaron 4, 5 o 6 candidatos, ‘lo que pasa es que yo gané'. Esa estrategia ya la hemos visto”, cuestionó Nunes.

En cuanto a lo que pasará con María Corina Machado, Nunes piensa que ella va por la batalla dura. “Independientemente de lo que pase con las primarias, tiene su propia estrategia, que es pelearse con Maduro. Hasta ha dicho que Maduro va a negociar con ella. Pero Maduro no creo que negocie con nadie, le tiene temor a esa palabra”.

“Al final me parece que el Gobierno va a cerrar filas, lo de María Corina sería una especie de candidata presidencial simbólica, por darle un nombre. No le veo una explicación jurídica a la situación porque en Venezuela las leyes no sirven para la oposición”, dijo Nunes.

Otras maniobras del chavismo

Las elecciones primarias de la oposición avanzan en un contexto en el que no hay autoridades electorales en Venezuela. El pasado 15 de junio, en un hecho que la oposición califica de “maniobra burda”, el bloque de directivos del Consejo Nacional Electoral que estaba vinculado con el chavismo presentó su renuncia. Ello trajo como consecuencia la salida de los rectores relacionados con la oposición.

Ahora, la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, designará a las nuevas autoridades electorales. La esposa de Maduro, la diputada Cilia Flores, integra la comisión que se encargará de aprobar las postulaciones.

Una interrogante que sigue flotando en el aire es saber si finalmente habrá elecciones primarias de la oposición este 22 de octubre. Ello porque Luis Ratti, empresario disidente del chavismo que aspira a postular en el 2024, impugnó ante la justicia este proceso, pues cuestiona la imparcialidad de los organizadores, que anunciaron una votación manual sin apoyo técnico del CNE, luego de que este organismo se quedara sin sus rectores.